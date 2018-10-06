 بعد إعلان اختفائها.. الشرطة الألمانية تعثر على عجوز في عرس | عالم المنوعات | DW | 19.11.2018

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منوعات

بعد إعلان اختفائها.. الشرطة الألمانية تعثر على عجوز في عرس

تسبب اختفاء مسنة ألمانية في حالة استنفار داخل دار العجزة التي تسكن فيها بمدينة غيرمسهايم الألمانية. وبعد بحث طويل للشرطة عنها، تبين أنها كانت تحضر حفل زفاف لم تكن مدعوة إليه. فما الذي ذهب بها إلى هناك؟

Deutschland Nightlife tanzendes Rentnerehepaar (picture-alliance/dpa/A. Lander)

اختفت سيدة مسنة (82 عاماً) من أحد دور رعاية المسنين بمدينة غيرمرسهايم بولاية راينلاند بفالس، يوم السبت المنصرم (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2018). وبعد أن انتبه العاملون بدار المسنيين لغيابها أبلغوا رجال الشرطة لتبدأ عملية البحث عنها.

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وسادت المخاوف بأن تكون قد ضلت الطريق أثناء قيامها بنزهتها في محيط دار المسنين، كما دأبت على فعل ذلك بشكل مستمر. وأثناء علمية البحث عنها حدثت المفاجأة. فالسيدة التي اعتبرت لساعات مختفية، ظهرت من جديد في حدود الساسة الثامنة والنصف من مساء ذات اليوم.

وبعد استفسارها عن غيابها، تأكد أنها لم تضل الطريق ولم يصبها أي مكروه، بل انتبهت لوجود حفل زفاف قرب دار رعاية المسنين التي تسكن فيها، فقررت التوجه إلى مكان الحفل دون أن تكون من المدعوين إليه.

وقال متحدث باسم الشرطة معلقا على ما حدث أن السيدة الألمانية "أرادت على ما يبدو الاحتفال بدل الذهاب إلى النوم".

ع.ع /ع.ش( د ب أ)

 

  • Angela Merkel at an elderly home in Paderborn (Getty Images)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    ميركل في دار المسنين

    توجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى مركزسانت جونستيفت في باديربورن لرعاية المسنين. ففي برنامج حواري مع ميركل في (سبتمبر/أيلول) الماضي أثناء حملتها الانتخابية، تلقت المستشارة الألمانية شكوى من أحد العاملين هناك. وقال فيردي كيبي، إنه تم إرساء سياسات وقوانين خاصة بدارالرعاية دون معرفة تفاصيل هامة تخص العمل هناك. كما دعى كيبي المستشارة الألمانية لزيارة المركز وهو ما فعلته ميركل وفاءاً بوعدها.

  • Angela Merkel at an elderly home in Paderborn (picture-alliance/CITYPRESS 24/Krick)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    اصلاحات جديدة في مجال رعاية المسنين

    رحب العاملون وما يقرب من 40 مسناً بالمستشارة الألمانية لدى استقبالها في مركز سانت جونستيفت. وتحدث العاملون عن التحديات التي تواجههم. فعلى الرغم من كثرة عدد المسنين في ألمانيا، إلا أن انخفاض المرتبات في هذا المجال مقابل المجهود المبذول، لا تشجعهم على الاستمرار ولا تجذب أيدي عاملة جديدة. ولكن مع الاصلاحات التي تقرها ميركل في هذا المجال، سيتم توفير ما يقرب من 13 ألف فرصة عمل في السنوات القادمة.

  • German Chancellor Angela Merkel and Natalie Dedreux in Cologne (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    لقاء مع شابة تعاني من متلازمة داون

    وفي كولونيا، التقت ميركل مع ناتالي ديدريوكس البالغة من العمر 19 عاماً وتعاني من متلازمة داون. وكانت الشابة قد طلبت من ميركل خلال حملتها الانتخابية في العام الماضي، أن تعرف السبب وراء السماح بإجهاض العديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون قبل ولادتهم بفترة وجيزة. قالت ميركل إن حكومتها وضعت برنامجاً لتقديم الاستشارة للنساء ممن يفكرن في الإجهاض وأوضحت الأمر لديدريوكس وكيف أنه كان القرار الصائب.

  • German Chancellor Angela Merkel and Natalie Dedreux in Cologne (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    جمعية خيرية ودور فعال في دمج الشباب

    التقت ميركل مع ديدريوكس في الجمعية الخيرية كاريتاس سنتر بكولونيا حيث تعمل هناك في المقهى الخاص بالجمعية، كما تدرس الاقتصاد المنزلي. وأشادت ميركل بأعمال الدمج التي تقوم بها الجمعية الخيرية الكاثوليكية قائلة: "من الرائع أن يتوفر هنا التدريب المهني لهؤلاء الأشخاص مما يؤهلهم لوظائف أخرى في سوق العمل."

  • Angela Merkel visits nursery in Cologne (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    ميركل تزور رواد المستقبل

    قامت ميركل بزيارة حضانة تديرها جمعية كاريتاس في كولونيا. ووعدت ميركل في لقائها مع المدرسين وأولياء الأمور أنها ستعمل على تحسين فرص العمل في مجال التعليم. وأضافت ميركل أن هؤلاء المدرسين يلعبون دوراً حاسماً، إذ أن السنوات الأولى للطفل لها تأثير كبير على مستقبلهم.

  • Angela Merkel visits a dairy farm (picture-alliance/CITYPRESS 24/Krick)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    ميركل في مزرعة الألبان

    سافرت ميركل إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية، حيث زارت مزرعة ألبان في منطقة ريفية. وكان مالك المزرعة، أورسولا تريدي، قد دعا ميركل لزيارته حتى ترى بنفسها تهديدات السوق التي يواجهها المزارعون. وجاءت دعوة تريدي للمستشارة الألمانية خلال برنامج تليفزيوني، يطرح من خلاله الجمهور الأسئلة والاستفسارات بشأن الأوضاع والقضايا التي تهمهم.

  • Germany's Angela Merkel visits dairy farm (Reuters/Bundesregierung/J. Denzel)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    ميركل "عرابة" عجل مولود

    تزامنت زيارة أنغيلا ميركل إلى قرية نينبورستيل مع ولادة عجل جديد. فبعد بضع ساعات فقط من ولادته، أصبحت ميركل "عرابة" المولود الجديد الذي سُمى Wirbelwind.

  • Angela Merkel visits a dairy farm (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    معاناة المزارع المتوسطة

    أكدت ميركل أن زيارتها للمزرعة كشفت لها عن التحديات التي تواجه المزارع المتوسطة. فقد واجهت تلك المزرعة في قرية نينبورستيل ضغوطاً كبيرة بسبب انخفاض أسعار الحليب ومستويات النترات في المياه. وبعد رحلة استغرقت عدة أيام، عادت المستشارة الألمانية إلى برلين اليوم الجمعة ( 20 يوليو/ تموز 2018) حيث تم عقد المؤتمر الصحفي السنوي. ديفيد مارتن/ س.م


مختارات

وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

رحلة استغرقت أسبوعاً، سافرت فيها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خارج برلين للوفاء بوعود قدمتها في حملتها الانتخابية العام الماضي. توجهت ميركل لمدينتي بادربورن وكولونيا ومزرعة بشمال بلدة ناينبروستيل، فكيف كانت الرحلة؟ (20.07.2018)  

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