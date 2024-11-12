  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
كوب 29الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
عالم الرياضةأوروبا

بعد إصرار تركي نقل مباراة مكابي وبشكتاش من تركيا إلى المجر

١٢ نوفمبر ٢٠٢٤

على هامش مباراة مكابي تل أبيب وأياكس في أمستردام، تعرض المشجعون لهجمات معادية للسامية. وخوفا من تكرار الأمر في المباراة المقبلة ضد بشكتاش التركي في إسطنبول نقلت المباراة للمجر وذلك أيضًا بإصرار من سلطات أنقرة.

https://p.dw.com/p/4mvRV
على هامش مباراة مكابي وأياكس في أمستردام وقعت أعمال شغب أدانها العالم. جماهير مكابي تل أبيب في أمسرتدام (8/11/2024)
على هامش مباراة مكابي وأياكس في أمستردام وقعت أعمال شغب أدانها العالم ولا يرغب أحد في تكرارها. جماهير مكابي تل أبيب في أمسرتدام (8/11/2024)صورة من: Mouneb Taim/Anadolu/picture alliance

بعد أيام قليلة من الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمشجعين الإسرائيليين في العاصمة الهولندية أمستردام، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل مباراة فريق مكابي تل أبيب القادمة في الدوري الأوروبي خارج ملعبه من تركيا إلى المجر.

وكان من المقرر أن يواجه الفريق الإسرائيلي نظيره بشكتاش التركي في إسطنبول، لكن السلطات التركية قررت عدم استضافة المباراة، وفقا لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إنه كانت هناك مخاوف في تركيا بشأن تلك المباراة حتى قبل وقوع الأحداث
في أمستردام، مضيفة أن السلطات التركية أكدت عدم إمكانية إقامة المباراة في تركيا فالعلاقات بين تركيا وإسرائيل متوترة. 

وتقرر أن يقام اللقاء يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة ديبريتشن الواقعة على بعد حوالي 235 كيلومترا شرق العاصمة المجرية بودابست، وستلعب بدون جمهور بقرار من السلطات المجرية.

ووقعت يوم الخميس هجمات ضد جماهير إسرائيلية في أعقاب مباراة مكابي ضد أياكس أمستردام، والتي أدانها العالم باعتبارها أعمال عنف معادية للسامية، وأسفرت الأحداث عن اعتقال 68 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عامًا ويعيشون في هولندا، بحسب الشرطة الهولندية.

ص.ش/ح.ز/ز.أ.ب (د ب أ)