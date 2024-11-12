بعد إصرار تركي نقل مباراة مكابي وبشكتاش من تركيا إلى المجر

على هامش مباراة مكابي تل أبيب وأياكس في أمستردام، تعرض المشجعون لهجمات معادية للسامية. وخوفا من تكرار الأمر في المباراة المقبلة ضد بشكتاش التركي في إسطنبول نقلت المباراة للمجر وذلك أيضًا بإصرار من سلطات أنقرة.

بعد أيام قليلة من الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمشجعين الإسرائيليين في العاصمة الهولندية أمستردام، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل مباراة فريق مكابي تل أبيب القادمة في الدوري الأوروبي خارج ملعبه من تركيا إلى المجر.

وكان من المقرر أن يواجه الفريق الإسرائيلي نظيره بشكتاش التركي في إسطنبول، لكن السلطات التركية قررت عدم استضافة المباراة، وفقا لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إنه كانت هناك مخاوف في تركيا بشأن تلك المباراة حتى قبل وقوع الأحداث

في أمستردام، مضيفة أن السلطات التركية أكدت عدم إمكانية إقامة المباراة في تركيا فالعلاقات بين تركيا وإسرائيل متوترة.

وتقرر أن يقام اللقاء يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة ديبريتشن الواقعة على بعد حوالي 235 كيلومترا شرق العاصمة المجرية بودابست، وستلعب بدون جمهور بقرار من السلطات المجرية.

ووقعت يوم الخميس هجمات ضد جماهير إسرائيلية في أعقاب مباراة مكابي ضد أياكس أمستردام، والتي أدانها العالم باعتبارها أعمال عنف معادية للسامية، وأسفرت الأحداث عن اعتقال 68 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عامًا ويعيشون في هولندا، بحسب الشرطة الهولندية.

ص.ش/ح.ز/ز.أ.ب (د ب أ)