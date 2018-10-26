 بعد إسلامها .. مغنية ايرلندية تثير الجدل لكرهها ″البيض″ | الرئيسية | DW | 07.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الرئيسية

بعد إسلامها .. مغنية ايرلندية تثير الجدل لكرهها "البيض"

بعد أسابيع من اعتناقها الإسلام، عادت المغنية الايرلندية "شهداء دافيت" إلى دائرة الضوء من جديد بتغريدة وصفت فيها أصحاب البشرة البيضاء بـأنهم "مقززون"، فيما أثارت التغريدة ردود فعل قوية من مسلمين وغير مسلمين على حد سواء.

Sängerin Sinead O'Connor FRANCE-MUSIC-FESTIVAL (Getty Images/AFP/F. Tanneau)

صورة أرشيفية للمغنية الايرلندية.

قبل أسابيع تسلطت الأضواء بشدة على المغنية الايرلندية الشهيرة سينيد أوكونور، التي أعلنت اعتناقها الإسلام وتغيير اسمها ليصبح "شهداء دافيت". وأضافت المعنية التي سطع نجمها كثيراً في تسعينيات القرن الماضي أنها "فخورة باعتناق الإسلام. وهذه هي النتيجة الطبيعية، التي يُمكن أن يصل إليها أي عالم بالأمور الدينية".

ويبدو أن الأضواء ستسلط على "شهداء دافيت" مرة ثانية،  لكن هذه المرة بطريقة مُغايرة. فقد ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شهداء (51 عاماً) نشرت أمس الثلاثاء (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت الكثير من ردود الفعل الرافضة والمُنددة لها بسبب محتواها، الذي اعتبره الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "عنصرياً".

 

وكتبت "شهداء دافيت" "أنا آسفة للغاية فما أنا على وشك قوله هو شيء عنصري لم أعتقد أن روحي ستشعر به"، وأضافت: "لكنني حقاً لا أريد أن أقضي وقتاً مع أصحاب البشرة البيضاء (لو هذا ما تلقبون غير المسلمين). ليس للحظة واحدة ولأي سبب. إنهم مُقززون" وكتبت المغنية هذه التعليق بالرغم من كونها بيضاء البشرة".

وأشار موقع صحيفة "ديلي ميل" أن تغريدة شهداء دافيت أثارت عدة تعليقات قوية من أشخاص مسلمين وغير مسلمين. فقد علق حساب شخص يُدعى "ذا بلير" قائلاً "هل تفهمين أن الناس بغض النظر عن لونهم يمكنهم أن يكونوا مسلمين؟ لا أعتقد أن المسلمين سيؤيدون كراهيتك. أظنك بحاجة للمساعدة الآن لذلك أمل أن يُفكر الناس قبل الرد عليك".

أما صاحب حساب إمام منصور فقد أكد "أنا إمام مسلم أبيض والناس هم الناس. جميعهم يستحقون الاحترام بغض النظر عن لون الجلد أو الجنسية أو العقيدة"، وأضاف: "الإسلام يُعلم الحب للإنسانية لا التمييز...".

وفي ذات السياق، كتبت امرأة تُدعى "نيكول روجير" على حسابها في تويتر "سأصلي من أجلك ومن أجل قلبك البغيض. المسلم الحقيقي مسالم ومحب..."

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن أحد المُغردين قوله إن تغريدة المغنية الايرلندية "عنصرية"، وأضاف: "أنت أيضا عنصرية"، مُضيفاً "لا يجب أن تكون عندك صورة نمطية. فالناس يختلفون بغض النظر عن ألوانهم".

ر.م/ع.أ.ج

  • Dani Allves FC Barcelona 20.04.2013 Barcelona

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    روح الدعابة رد على العنصرية

    داني ألفيس، لاعب فريق برشلونة، أكل موزة ألقيت عليه من مدرجات مشجعي فريق فيا ريال الأسباني، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية ، في المباراة التي جمعت بين فريقه والريال ضمن منافسات بطولة الدوري الأسباني، في إشارة إلى وصف أصحاب البشرة السمراء ب"القردة". وبذلك أطلق ألفيس، الذي رد على هذا القذف العنصري بروح رياضية، موجة تضامنية عبر المواقع الاجتماعية على غرار تويتر وفيسبوك.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    دعم من زملائه في فريق برشلونة

    أول من أعرب عن تضامنه مع ألفيس كان زميله في فريق برشلونة وفي المنتخب البرازيلي نيمار الذي صور نفسه وهو يأكل موزة قبل أن ينشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليتبادلها أكثر من عشرة ملايين متابع عبر أنحاء العالم.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    زميل في المعاناة أيضا

    كذلك لاعب المنتخب الإيطالي الأسمر البشرة ماريو بالوتيلي، والذي كان عايش ولأكثر من مرة مواقف عنصرية مماثلة في الملاعب الإيطالية، أكد تضامنه مع ألفيس من خلال هذه الصورة.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن من أنجلترا أيضا

    على الرغم من الهزيمة المرة التي مني بها فريقهما ليفربول، فلم يتأخر كل من فيليبه كوتينهو ولويس سواريز عن التعبير عن تضامنهما مع ألفيس وأكل موزة ضد العنصرية.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن برازيلي - أرجنتيني

    الموجة التضامنية مع ألفيس خلقت أيضا تضامنا بين الجنسيات، ففي هذه الصورة اختار كل من المهاجم الأرجنتيني سيرجيو آغويرو أن يقضم الموزة مع لاعبة المنتخب البرازيلي الشهيرة مارتا فييرا دا سيلفا.

  • Screenshot Twitter Solidaritätsaktion mit Dani Alves EINSCHRÄNKUNG

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    تضامن بموز من نوع آخر

    كذلك فريق هيلنسينكي الفنلندي لكرة القدم عبر عن تضامنه مع ألفيس. لكن يبدو أن الموز من الثمار التي يصعب الحصول عليها في العاصمة الفنلندية.

  • Matteo Renzi & Cesare Prandelli Solidarität mit Dani Alves

    أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

    إيطاليا: زعيما الحكومة والمنتخب يأكلان الموز

    وفي إيطاليا أعرب كل من رئيس الحكومة ماتيو رينتسي ومدرب المنتخب الإيطالي تشيزاريه براندلي عن تضامنهما مع ألفيس من خلال هذه الصورة المشتركة والتي تظهرهما وهما بصدد أكل الموز.

    الكاتب: اندرياس ستن زيمونس- شمس العياري


مختارات

المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور تعتنق الإسلام  

تعرف على أصلك من خلال الموسيقى!

تعرض شركة أمريكية إنشاء قائمة من الأغاني والموسيقى المرتبطة بأصولك الجينية بعد إجراء تحليل جينات عبر عينة من اللعاب، تتعرف من خلاله على أصولك المختلفة، لكن بطريقة غير عادية. (01.10.2018)  

سترة مايكل جاكسون تعرض في المزاد وهذا هو سعرها التقديري!

في مزاد علني ستعرض سترة مغني الروك آند رول الراحل مايكل جاكسون، الذي أصبحت متعلقاته من أكثر مقتنيات المشاهير، التي تحظى بالاهتمام من قبل عشاق المغني "الظاهرة"، فكم يقدر سعر سترة جاكسون؟ (27.10.2018)  

أكل الموز أمام عدسة الكاميرا - تضامن مع ألفيس

ما كان لأحد أن يتوقع الموجة التضامنية التي أطلقها اللاعب الأسمر ألفيس والذي تعرض لحركة عنصرية عبر إلقاء موزة عليه. وبدلا من أن يحتج، اختار أن يأكل الموزة. مشاهير الرياضة والسياسة قلدوا الحركة للتعبير عن رفضهم للعنصرية. (30.04.2014)  

مواضيع ذات صلة

Sinead O'Connor

المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور تعتنق الإسلام 26.10.2018

أعلنت المغنية الإيرلندية الشهيرة سينيد أوكونور اعتناقها الإسلام وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيت". سينيد اشتهرت في فترة الثمانينات والتسعينات بأغاني مثل "نثنغ كومبرس".

Bundestagswahl TV-Duell Merkel skeptisch Schulz ernst

مناظرة ميركل - شولتس بعيون رواد مواقع التواصل الاجتماعي 04.09.2017

حظيت مناظرة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ومنافسها على منصب المستشار، زعيم  الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس بكثير من الاهتمام، حيث تناولت قضايا شائكة وهو ما ظهر في تعلقيات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Marokko Symbolbild Armut

المغرب: غضب وحزن على مواقع التواصل بعد واقعة "شهيدات القفة" 20.11.2017

في يوم أحد كان يشي بالهدوء في المغرب، انتشر خبر صادم مفاده مصرع نساء حاولن الحصول على القليل من الدقيق والزيت والسكر والعدس. الحادث أثار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

إعلان