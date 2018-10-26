بعد إسلامها .. مغنية ايرلندية تثير الجدل لكرهها "البيض"

قبل أسابيع تسلطت الأضواء بشدة على المغنية الايرلندية الشهيرة سينيد أوكونور، التي أعلنت اعتناقها الإسلام وتغيير اسمها ليصبح "شهداء دافيت". وأضافت المعنية التي سطع نجمها كثيراً في تسعينيات القرن الماضي أنها "فخورة باعتناق الإسلام. وهذه هي النتيجة الطبيعية، التي يُمكن أن يصل إليها أي عالم بالأمور الدينية".

ويبدو أن الأضواء ستسلط على "شهداء دافيت" مرة ثانية، لكن هذه المرة بطريقة مُغايرة. فقد ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شهداء (51 عاماً) نشرت أمس الثلاثاء (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) تغريدة لها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت الكثير من ردود الفعل الرافضة والمُنددة لها بسبب محتواها، الذي اعتبره الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "عنصرياً".

وكتبت "شهداء دافيت" "أنا آسفة للغاية فما أنا على وشك قوله هو شيء عنصري لم أعتقد أن روحي ستشعر به"، وأضافت: "لكنني حقاً لا أريد أن أقضي وقتاً مع أصحاب البشرة البيضاء (لو هذا ما تلقبون غير المسلمين). ليس للحظة واحدة ولأي سبب. إنهم مُقززون" وكتبت المغنية هذه التعليق بالرغم من كونها بيضاء البشرة".

وأشار موقع صحيفة "ديلي ميل" أن تغريدة شهداء دافيت أثارت عدة تعليقات قوية من أشخاص مسلمين وغير مسلمين. فقد علق حساب شخص يُدعى "ذا بلير" قائلاً "هل تفهمين أن الناس بغض النظر عن لونهم يمكنهم أن يكونوا مسلمين؟ لا أعتقد أن المسلمين سيؤيدون كراهيتك. أظنك بحاجة للمساعدة الآن لذلك أمل أن يُفكر الناس قبل الرد عليك".

أما صاحب حساب إمام منصور فقد أكد "أنا إمام مسلم أبيض والناس هم الناس. جميعهم يستحقون الاحترام بغض النظر عن لون الجلد أو الجنسية أو العقيدة"، وأضاف: "الإسلام يُعلم الحب للإنسانية لا التمييز...".

وفي ذات السياق، كتبت امرأة تُدعى "نيكول روجير" على حسابها في تويتر "سأصلي من أجلك ومن أجل قلبك البغيض. المسلم الحقيقي مسالم ومحب..."

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن أحد المُغردين قوله إن تغريدة المغنية الايرلندية "عنصرية"، وأضاف: "أنت أيضا عنصرية"، مُضيفاً "لا يجب أن تكون عندك صورة نمطية. فالناس يختلفون بغض النظر عن ألوانهم".

ر.م/ع.أ.ج