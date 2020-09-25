بعد إدانته باستغلال أموال الاتحاد الأوروبي..الحكم بسجن نائب يميني دنماركي

صدر حكم على مورتن ميسرشميت، الزعيم اليميني الشعبوي الدنماركي، بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ اليوم الجمعة (13 أغسطس/آب) على خلفية إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي وتزوير وثائق.

وكان نائب رئيس حزب الشعب الدنماركي قد نفى الاتهامات. كما أعلن محامي الدفاع بيتر ترودسو طعنه على الحكم فور صدوره.

واستمرت القضية ضد ميسرشميت، العضو السابق في البرلمان الأوروبي، لعدة سنوات وهي مرتبطة بـتحالف "ميلد"، للأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي الذي تم حله في عام 2015 إلى جانب مؤسسة مرتبطة به تسمى "فيلد".

وتم اتهام ميسرشميت بالإدلاء بتصريحات كاذبة حول مؤتمر وهمي للاتحاد الأوروبي في اجتماع لحزب الشعب عام 2015، من أجل تلقي أموال من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها حوالي 100 ألف كرونة (15900 دولار).

وبالنسبة لرئيس تحالف "ميلد" السابق ميسرشميت، كانت القضية تتعلق بأكثر من مجرد تبرئة أو إدانة، حيث يُنظر إليه على أنه منارة للأمل في حزبه الذى يعج بالأزمات .

هـ.د/ ف.ي (د ب أ)