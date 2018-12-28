بعد إحرازه هدفه الـ50.. صلاح يسجل رقما جديدا في البرمييرليغ

أهدى النجم المصري محمد صلاح (26 عاماً) فريقه ليفربول الإنجليزي ثلاث نقاط ثمينة من بين أنياب فريق كريستال بلاس، حافظ بها على ابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي (برمييرليغ) بسبع نقاط عن أقرب منافسيه، فريق مانشستر سيتي، الذي يواجه غدا الأحد مضيفه هدرسفيلد.

وسجل صلاح اليوم السبت (19 يناير/ كانون الثاني 2019) هدفين في فوز فريقه الصعب على الفريق الضيف بـنتيجة 4-3، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة، محطمين رقمهم السابق من حيث عدد النقاط بعد 23 مباراة (59 خلال موسمي 1893-1894 و1987-1988).

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 16هدفا، بفارق هدفين أمام الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) والبريطاني المصاب هاري كاين (توتنهام).

وبهدفيه في مرمى كريستال بالاس وصل صلاح إلى هدفه رقم 50 في البطولة الإنجليزية، واحتاج "مو صلاح" إلى 72 مباراة (48 بقميص ليفربول ومباراتين اثنتين بقميص تشيلسي) ليصل إلى هذا الرقم، الذي لم يسبقه إليه أي لاعب عربي أو إفريقي.

كما يعتبر صلاح رابع أسرع لاعب يصل إلى الـ 50 هدفا في البرمييرليغ. حيث يتصدر القائمة الإنجليزي نجم مانشستر يونايتد السابق أندي كول (47 عاماً)، الذي وصل لـ50 هدفا بعد 65 مباراة، يليه الإنجليزي أيضا آلان شيرر (48 عاما)، نجم بلاكبرن ونيوكاسل السابق، الذي احتاج لـ66 مباراة.

وفي المركز الثالث نجم مانشستر يونايتد السابق، الهولندي روود فان نستلروي (42 عاما) الذي احتاج إلى 68 مباراة، بينما يتساوى الإسباني فيرناندو توريس نجم ليفربول السابق مع صلاح، بما أنه احتاج أيضا 72 مباراة لتسجيل 50 هدفاً.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)