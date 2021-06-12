بعد أيام على قمة بايدن بوتين.. عقوبات جديدة على روسيا؟

اعلن جايك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي الأحد (20 يونيو/حزيران 2021) أن الولايات المتحدة "تعد" عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي اليكسي نافالني.

وصرح سوليفان لشبكة "سي إن إن" بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأمريكي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف: "نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع".

وكان نافالني - أبرز معارض للرئيس الروسي - نقل إلى مستشفى في برلين في آب/اغسطس 2020 بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها إلى الكرملين. وأمضى نافالني فترة نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر، لكنه اعتقل فور عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير. وهو مسجون مذاك فيما تطالب واشنطن بالإفراج عنه.

وقال سوليفان: "سبق أن عاقبنا روسيا على تسميم اليكسي نافالني". وأضاف: "لم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا إلى حلفائنا في جهد مشترك بهدف (معاقبة) استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية".

وفي الثاني من آذار/مارس، بعد بضعة أيام من اعتقال نافالني في سجن بشرق موسكو، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار. وكانت تلك العقوبات الأولى التي يفرضها الرئيس جو بايدن على روسيا منذ دخوله البيت الأبيض نهاية كانون الثاني/يناير.

وقبيل القمة الروسية الأمريكية في جنيف في 16 حزيران/يونيو، وجه بايدن تحذيراً في شأن نافالني، قائلاً إن وفاة الاخير إذا حصلت "ستؤدي إلى تدهور العلاقات مع بقية العالم ومعي".

وخلال لقائهما الأربعاء، أبدى بايدن وبوتين نيتهما تهدئة التوتر ولكن من دون إعلان أي إجراءات ملموسة. وفي شأن مصير نافالني اكتفى بوتين بالقول: "كان هذا الرجل يعلم بأنه ينتهك القانون الساري في روسيا".

ع.ح./أ.ح (أ ف ب)