بعد أوزيل ـ غوميز يعتزل اللعب دوليا مع المانشافت

أعلن المهاجم الألماني ماريو غوميز، اليوم الأحد (الخامس من آب/ أغسطس 2018)، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وقال غوميز (33 عاما) مهاجم شتوتغارت إنه سيكون جاهزا للمشاركة في يورو 2020، إذا رغب المدرب يوآخيم لوف في ضمه.
وانضم غوميز إلى مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال في اعتزال اللعب الدولي عقب خروج منتخب الماكينات من دور المجموعات لمونديال روسيا.
وكتب غوميز عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "الآن حان الوقت لإفساح المجال، وإعطاء الفرصة للعديد من الشباب الموهوبين لتحقيق حلمهم". وأضاف "فقط إذا، ولأسباب بعيدة الاحتمال، رأى المدرب أنه في حاجة لي بعد عامين خلال كأس الأمم الأوروبية وشعرت حينها بأنني مستعد لتقديم يد العون، سأكون متاحا".
وسجل ماريو غوميز 31 هدفا في 78 مباراة، خاضها مع المنتخب الألماني الذي لعب له للمرة الأولى في 2007. وقد شارك غوميز في ثلاث بطولات لأمم أوروبا في أعوام 2008، 2012 و2016.
كما كان مهاجم بايرن ميونخ السابق، جزءا من الفريق الذي شارك في كأس العالم 2010 وحصل على المركز الثالث، ولكنه لم يكن ضمن الفريق الذي فاز بمونديال 2014 بسبب الإصابة. وكان غوميز متواجدا في الفريق الذي شارك في كأس العالم بروسيا في حزيران/ يونيو الماضي، كبديل للمهاجم تيمو فيرنر وشارك كبديل في المباريات الثلاث بدور المجموعات.
ورأى العديد من خبراء كرة القدم الألمان أن اختياره للانضمام للمنتخب كان إشارة على ندرة المهاجمين الألمان الكبار في الوقت الحالي، وليس من المتوقع أن يشارك في يورو 2020 إذا تأهل إليها المنتخب الألماني.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
تربع ماريو غوميز على قائمة الهدافين الألمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله 26 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وشتوتغارت الذين مثلهما في 44 مباراة في البطولة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وحل مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني توماس مولر في المركز الثاني بـ 24 هدفا. لعب مولر 62 مباراة لصالح بايرن في دوري أبطال أوروبا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
فيما كان الكابتن السابق للمانشافت ميشائيل بالاك في المركز الثالث. سجل بالاك 16 هدفا في 93 مباراة خاضها في البطولة لصالح ثلاث فرق مثلها وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وتشيلسي الانكليزي.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
أما ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كاس العالم فلم يسجل سوى 14 هدفا في 39 مباراة في البطولة الأوروبية. كلوزه لعب لصالح بايرن ميونيخ وفيردر بريمن.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
كارستين يانكر الذي اعتزل اللعب في سنة 2009 حط في المركز الخامس. لعب يانكر في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ فقط، وتمكن من تسجيل 12 هدفا في 49 مباراة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وحل في المركز الخامس أيضا نجم بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر، بتسجيله 12 هدفا في 81 مباراة خاضها مع فريقه البافاري.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وسجل محمد شول 12 هدفا أيضا في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ في 70 مباراة. شول اعتزل اللعب بسبب الإصابة سنة 2007.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
مهاجم دورتموند ماركو رويس حل في المركز السادس بـ11 هدفا من 24 مباراة. لرويس فرصة كبيرة في زيادة عدد أهدافه في دوري الأبطال، إذ أن أمامه متسعا من الوقت لتسجيل الأهداف مستقبلا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
لعب أولف كيرستين لصالح باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا واستطاع تسجيل 9 أهداف في 26 مباراة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
أما لوكاس بودولسكي فقد استطاع هو الآخر تسجيل 9 أهداف لصالح بايرن، وآرسنال الانكليزي في 21 مباراة خاضها معهما في دوري أبطال أوروبا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
حل في المركز الثامن مهاجم دينامو موسكو كيفن كوراني بتسجيله 8 أهداف، بجانب ثلاثة لاعبين اعتزلوا كرة القدم، وهم أندرياس مولر وشتيفان افينبيرغ وأوليفر نوفيل.
الكاتب: زمن البدري