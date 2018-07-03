بعد أوزيل ـ غوميز يعتزل اللعب دوليا مع المانشافت

أعلن المهاجم الألماني ماريو غوميز، اليوم الأحد (الخامس من آب/ أغسطس 2018)، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وقال غوميز (33 عاما) مهاجم شتوتغارت إنه سيكون جاهزا للمشاركة في يورو 2020، إذا رغب المدرب يوآخيم لوف في ضمه.

وانضم غوميز إلى مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال في اعتزال اللعب الدولي عقب خروج منتخب الماكينات من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وكتب غوميز عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "الآن حان الوقت لإفساح المجال، وإعطاء الفرصة للعديد من الشباب الموهوبين لتحقيق حلمهم". وأضاف "فقط إذا، ولأسباب بعيدة الاحتمال، رأى المدرب أنه في حاجة لي بعد عامين خلال كأس الأمم الأوروبية وشعرت حينها بأنني مستعد لتقديم يد العون، سأكون متاحا".

وسجل ماريو غوميز 31 هدفا في 78 مباراة، خاضها مع المنتخب الألماني الذي لعب له للمرة الأولى في 2007. وقد شارك غوميز في ثلاث بطولات لأمم أوروبا في أعوام 2008، 2012 و2016.

كما كان مهاجم بايرن ميونخ السابق، جزءا من الفريق الذي شارك في كأس العالم 2010 وحصل على المركز الثالث، ولكنه لم يكن ضمن الفريق الذي فاز بمونديال 2014 بسبب الإصابة. وكان غوميز متواجدا في الفريق الذي شارك في كأس العالم بروسيا في حزيران/ يونيو الماضي، كبديل للمهاجم تيمو فيرنر وشارك كبديل في المباريات الثلاث بدور المجموعات.

ورأى العديد من خبراء كرة القدم الألمان أن اختياره للانضمام للمنتخب كان إشارة على ندرة المهاجمين الألمان الكبار في الوقت الحالي، وليس من المتوقع أن يشارك في يورو 2020 إذا تأهل إليها المنتخب الألماني.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)