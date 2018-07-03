 بعد أوزيل ـ غوميز يعتزل اللعب دوليا مع المانشافت | أخبار | DW | 05.08.2018

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أخبار

بعد أوزيل ـ غوميز يعتزل اللعب دوليا مع المانشافت

بعد مسيرة طويلة حافلة شارك خلالها في بطولتين لكأس العالم وثلاث بطولات لأمم أوروبا أعلن ماريو غوميز، هداف شتوتغارت ومنتخب ألمانيا اعتزاله اللعب دوليا. ورغم ذلك لم يغلق الباب كلية للعودة إلى المنتخب خلال عامين.

Fußball Länderspiel Deutschland - Österreich Mario Gomez (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

أعلن المهاجم الألماني ماريو غوميز، اليوم الأحد (الخامس من آب/ أغسطس 2018)، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وقال غوميز (33 عاما) مهاجم شتوتغارت إنه سيكون جاهزا للمشاركة في يورو 2020، إذا رغب المدرب يوآخيم لوف في ضمه.

وانضم غوميز إلى مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال في اعتزال اللعب الدولي عقب خروج منتخب الماكينات من دور المجموعات لمونديال روسيا.

مختارات

انضم المخضرم ماريو غوميز للمانشافت قبل 10 سنوات خاض فيها 71 مباراة وسجل عشرات الأهداف. وكان من عادة المدرب يواخيم لوف التمسك بلاعبيه المحبوبين، لكن يبدو أنه غير وجهته واستبعد غوميز، الذي صرح بعبارة فيها تحدي، رغم هدوئه. (08.11.2017)

عندما قرر العودة إلى الدوري الألماني من بوابة فريق فولسبورغ، لم يكن ماريو غوميز مهاجم "الذئاب" يتوقع أن يعيش مع فريقه الجديد سيناريو الصراع من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني. فهل يبقى غوميز في فولفسبورغ؟ (02.05.2017)

وكتب غوميز عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "الآن حان الوقت لإفساح المجال، وإعطاء الفرصة للعديد من الشباب الموهوبين لتحقيق حلمهم". وأضاف "فقط إذا، ولأسباب بعيدة الاحتمال، رأى المدرب أنه في حاجة لي بعد عامين خلال كأس الأمم الأوروبية وشعرت حينها بأنني مستعد لتقديم يد العون، سأكون متاحا".

وسجل ماريو غوميز 31 هدفا في 78 مباراة، خاضها مع المنتخب الألماني الذي لعب له للمرة الأولى في 2007. وقد شارك غوميز في ثلاث بطولات لأمم أوروبا في أعوام 2008، 2012 و2016.

كما كان مهاجم بايرن ميونخ السابق، جزءا من الفريق الذي شارك في كأس العالم 2010 وحصل على المركز الثالث، ولكنه لم يكن ضمن الفريق الذي فاز بمونديال 2014 بسبب الإصابة. وكان غوميز متواجدا في الفريق الذي شارك في كأس العالم بروسيا في حزيران/ يونيو الماضي، كبديل للمهاجم تيمو فيرنر وشارك كبديل في المباريات الثلاث بدور المجموعات.

ورأى العديد من خبراء كرة القدم الألمان أن اختياره للانضمام للمنتخب كان إشارة على ندرة المهاجمين الألمان الكبار في الوقت الحالي، وليس من المتوقع أن يشارك في يورو 2020 إذا تأهل إليها المنتخب الألماني.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Italien Serie A Mario Gomez Fiorentina

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    تربع ماريو غوميز على قائمة الهدافين الألمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله 26 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وشتوتغارت الذين مثلهما في 44 مباراة في البطولة.

  • Champions League Bayern München vs ZSKA Moskau

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وحل مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني توماس مولر في المركز الثاني بـ 24 هدفا. لعب مولر 62 مباراة لصالح بايرن في دوري أبطال أوروبا.

  • Michael Ballack

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    فيما كان الكابتن السابق للمانشافت ميشائيل بالاك في المركز الثالث. سجل بالاك 16 هدفا في 93 مباراة خاضها في البطولة لصالح ثلاث فرق مثلها وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وتشيلسي الانكليزي.

  • Miroslav Klose Werder Bremen 2007

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    أما ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كاس العالم فلم يسجل سوى 14 هدفا في 39 مباراة في البطولة الأوروبية. كلوزه لعب لصالح بايرن ميونيخ وفيردر بريمن.

  • Fußball - 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    كارستين يانكر الذي اعتزل اللعب في سنة 2009 حط في المركز الخامس. لعب يانكر في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ فقط، وتمكن من تسجيل 12 هدفا في 49 مباراة.

  • Fußball 1. Bundesliga 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وحل في المركز الخامس أيضا نجم بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر، بتسجيله 12 هدفا في 81 مباراة خاضها مع فريقه البافاري.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وسجل محمد شول 12 هدفا أيضا في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ في 70 مباراة. شول اعتزل اللعب بسبب الإصابة سنة 2007.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    مهاجم دورتموند ماركو رويس حل في المركز السادس بـ11 هدفا من 24 مباراة. لرويس فرصة كبيرة في زيادة عدد أهدافه في دوري الأبطال، إذ أن أمامه متسعا من الوقت لتسجيل الأهداف مستقبلا.

  • Fußball - Ulf Kirsten

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    لعب أولف كيرستين لصالح باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا واستطاع تسجيل 9 أهداف في 26 مباراة.

  • Lukas Podolski

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    أما لوكاس بودولسكي فقد استطاع هو الآخر تسجيل 9 أهداف لصالح بايرن، وآرسنال الانكليزي في 21 مباراة خاضها معهما في دوري أبطال أوروبا.

  • Kevin Kuranyi

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    حل في المركز الثامن مهاجم دينامو موسكو كيفن كوراني بتسجيله 8 أهداف، بجانب ثلاثة لاعبين اعتزلوا كرة القدم، وهم أندرياس مولر وشتيفان افينبيرغ وأوليفر نوفيل.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

نجحت الفرق الألمانية في تحقيق نتائج كبيرة في بطولات دوري أبطال أوروبا، وتمكن كثير من لاعبي فرقها من تسجيل عدد كبير من الأهداف، من أبرزهم غوميز ومولر وبالاك وكلوزه ومحمد شول. (19.02.2015)  

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