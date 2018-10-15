 بعد أن غيّبه ضجيج القطارات.. ″دويتشه بان″ تبحث عن صوت جديد | عالم المنوعات | DW | 30.11.2018

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منوعات

بعد أن غيّبه ضجيج القطارات.. "دويتشه بان" تبحث عن صوت جديد

في رحلة طويلة وشاقة شهدت مشاركة مئات المتنافسين، بدأت شركة القطارات الألمانية "دويتشه بان" بالبحث عن صوت جديد لمخاطبة عملائها في محطاتها البالغ عددها أكثر من 10 آلاف، بعد أن ضاع صوتها المألوف في ضجيج القطارات.

Deutschland Hauptbahnhof Magdeburg (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

"على الرصيف رقم 3 يصل القطار السريع رقم 16 القادم من ميونخ والمتجه إلى نورمبيرغ. مقصورات الدرجة الأولى في القسم أ حتى ج. يرجى الحذر عند دخول القطار"، صوت يعرفه الكثيرون عبر مكبرات الصوت في محطات القطارات الألمانية. ورغم ذلك، تضيع الكثير من التفاصيل المهمة وسط ضوضاء محركات القطارات ومكابحها.

هذه مشكلة مألوفة لعملاء شركة "دويتشه بان"، شركة السكك الحديدية في ألمانيا. ولهذا السبب، ومن أجل إطلاع الركاب بصورة أفضل على مواقيت المغادرة والتأخيرات والإلغاءات، قررت الشركة البحث عن صوت جديد ليطل عبر مكبرات الصوت.

استغرق البحث عن الصوت الجديد عدة أشهر، راجعت الشركة خلالها طلبات المتقدمين، حتى استقرت في نهاية المطاف على ستة أشخاص فقط، تمت دعوتهم مؤخراً إلى حضور اختبارات في مدينة فرانكفورت.

مختارات

أعلنت شركة "دويتشه بان" المشغلة لخطوط السكك الحديدية في ألمانيا بأن تأخير قطاراتها شهد تراجعاً كبيراً في النصف الأول من العام الحالي بسبب انخفاض عدد حالات سرقة معادن السكك الحديدية. (08.08.2013)

ذكرت تقارير إعلامية أن حادث الاعتداء الإرهابي في برلين كان من الممكن أن يسفر عن عدد أكبر من الضحايا لولا نظام الكبح الآلي في الشاحنة. إذ أوقف نظام الفرملة الآلي الشاحنة وهو ما منع من موت مزيد من الأشخاص في الاعتداء. (28.12.2016)

وفي قاعة عرض سينمائي خالية، يجب على الستة، وهم ثلاثة رجال وثلاث نساء، إظهار مهاراتهم الصوتية في سيناريوهات مختلفة أمام هيئة تحكيم من موظفي "دويتشه بان" وأعضاء المجلس الاستشاري للعملاء، في صورة لا تختلف كثيراً عن برامج المنافسات الغنائية التي تعرض على شاشات التلفاز.

وركزت النقطة الأساسية في الاختبار على تحديد مدى وضوح أصوات المرشحين في السيناريوهات المختلفة. وكان السيناريو الأول عبارة عن محطة كبيرة مزدحمة. ويقول مهندس الصوت أوليفر شاتز: "هذا ما يحدث في فرانكفورت... لقد سمعت الأمر على هذا النحو - لا يمكنك استيعاب أي شيء". ثم يقوم المهندس برفع صوت الضوضاء، ويخلطه فيما بعد بتسجيل صوت الرجل الأول. لا يستطيع المرء أن يسمع ولو كمة واحدة.

الصوت الثاني صوت امرأة، كان أكثر وضوحاً. على الأقل يمكن سماع نوع القطار "إنترسيتي إكسبرس". أما الثالث فكان صوت رجل آخر، يمكنك فقط معرفة أن القطار من المقرر أن يغادر في الساعة "الرابعة و...".

وجاء الصوت السادس والأخير، وكان صوت امرأة، بمثابة انفراجه كبيرة: "القطار يغادر الساعة الرابعة والربع". وعبر تطبيق على الهاتف الذكي، تبدأ لجنة التحكيم المكونة من 20 عضواً في تقييم أصوات المشاركين على مقياس من عشر درجات، وفقاً لمدى وضوح الصوت. ثم يتم تكرار الاختبار لمحاكاة الضجيج في محطة متوسطة الحجم، ثم في ثالثة صغيرة جداً. والإعلانات عموماً تصبح أكثر وضوحاً.

لكن لا يتفق الجميع على من هو صاحب الصوت الأوضح، إذ يقول أحد أعضاء لجنة التحكيم: "وجدت أصوات الذكور الأعمق أكثر وضوحاً". ويرد عضو آخر: "فهمت أصوات النساء بشكل أفضل".

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وفي النهاية، تختار هيئة المحلفين ثلاثة مرشحين، رجلين وامرأة، لخوض المرحلة التالية. ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية 2018، ليبدأ الفائز في التسجيل في عام 2019.

وقد تستغرق هذه العملية شهوراً، وفقاً لما ذكره كارستن فيده من "دويتشه بان"، وهي عملية شاقة، حيث يتعين تسجيل مقاطع صوتية فردية بواسطة جهاز كمبيوتر بطريقة معينة من شأنها أن تجعل من الممكن ربطها معاً لتكوين كلمات وجمل. ويتم اتباع نفس العملية في المساعدين الرقميين "أليكسا" الخاص بشركة أمازون و"سيري" الخاص بشركة "آبل".

وفي السابق، كان يتم تسجيل كلمات كاملة، ولكن هذا يمكن أن يتسبب في مشاكل عندما لا يكون هناك تسجيل جاهز للإبلاغ عن نوع معين من اضطرابات السفر. ولم تنجح التقنية السابقة في جميع المحطات، لكن ذلك من المقرر أن يتغير، مما يعني أن الصوت الجديد لـ"دويتشه بان" سُيسمع في 10 ألاف محطة في أنحاء البلاد.

وأظهرت بعض الدراسات أن أصوات الإناث أسهل في فهمها في ظل انبعاث ضوضاء عالية في الخلفية. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الدراسات تنطبق تحديداً على محطات القطار، حسبما يقول فيده. ويشير فيده إلى مدى أهمية أن يبدو الصوت مألوفاً، وأن يمثل "دويتشه بان" بطريقة إيجابية. فلا يمكن أن يكون عنيفاً، ويقول: "طريقة بروس ويليس في المحطة ليست هي ما نريده".

وتقول جمعية "برو بان"، التي تمثل ركاب النقل العام في ألمانيا، إن سماع صوت الإعلان ليس القضية الوحيدة عندما يتعلق الأمر بالمعلومات التي تُذاع على الركاب من خلال مكبرات الصوت.، إذ يوضح كارل بيتر ناومان، المتحدث باسم "برو بان": "يجب أيضاً أن تكون المعلومات التي يتم نقلها صحيحة ولا تناقض معلومات أخرى، مثل تلك الموجودة في وسائل الإعلام الإلكترونية".

ويضيف ناومان أنه إذا كان الإعلان يقول إن القطار سيتأخر تسع دقائق ولكن التطبيق يقول إن التأخير سيتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، فإن ذلك لن يكون مفيداً لأي شخص. ويعتقد ناومان أيضاً أن تكنولوجيا مكبر الصوت تحتاج إلى تحسين بحيث يصبح الصوت مسموعاً حتى لو اقترن بضجيج مرور قطار، على سبيل المثال. هذا شيء آخر تحرص عليه "دويتشه بان". ويختتم ناومان بالقول: "إنهم يسيرون على الطريق الصحيح... نأمل في الحصول على نتيجة جيدة".

ع.غ/ ي.أ

  • Deutschland Harz Hängebrücke Titan-RT (picture-alliance/dpa/U. Poss)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    يبلغ طول الجسر "تيتان أر" (Titan-RT) حوالي الـ458.5 متراً، على ارتفاع 100 متراً فوق النهر- الجسر المعلق للمشاة على امتداد سد رابوده، أحدث معلم سياحي في جبال هارتس. ويتطلب عبوره الشجاعة، إذ قد يتأرجح عند حدوث الرياح.

  • Deutschland Harz Doppelseilrutsche (picture-alliance/ZB/Z. Bein)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    ويحتاج الأمر إلى شجاعة أكبر للتعلق بحزام على سلك/كابل، والسقوط للأسفل بسرعة 90 كم في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجربة جدار الجري على سد ويندنفورث.

  • Deutschland Harz Torfhaus Goetheweg (picture-alliance/Dumont/R. Freyer)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    لا يزال الريف البري الرومانسي السبب الرئيسي للقيام برحلة إلى هارتس، حيث لم يطرأ أي تغير يُذكر منذ زمن غوته وهاينه. إذ زار الشاعران المنطقة كثيراً، وخُلدت هذه الزيارات في أعمالهما. لذلك يمكنك متابعة خطواتهم على المسارات التي سميت بأسمائهم.

  • Deutschland Harz Brocken (picture alliance)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    وتؤدي العديد من مسارات المشي الطويلة إلى قمة بروكن، على ارتفاع 1,421 متراً، أعلى قمة في جبال هارتس، حيث يوجد فندق، ومرصد جوي، ومتحف يقدم معلومات للزوارعن تقسيم ألمانيا. يقع جبل بروكن في منطقة عسكرية مقيدة، حيث كان موقع ستاسي، الشرطة الألمانية الشرقية السرية السابقة، التي تجسست على السياسيين الألمان الغربيين.

  • Deutschland Harz Schmalspurbahn am Brocken (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    رحلات القطار البخاري الرائعة، التي تصل المسافرين إلى قمة بروكن. تستحق التجربة خصوصاً عند إمكانية رؤية المناظر الطبيعية الخلابة في تلك المنطقة. ولكن إحصائياً، يحيط الضباب بحل بروكن 300 يوماً في السنة.

  • Deutschland Training für Walpurgis im Harz (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    لا تهتم هذه السيدات بأحوال الطقس. إذ تقول الأسطورة أن هذه الساحرات يجتمعن على جبل بروكن مع الشيطان. في الوقت الحالي، أصبحت هذه الملحمة القديمة تعرف كمهرجان الربيع: كل عام، يحتفل السحرة والشياطين في عدة أماكن في منطقة الهارتس بما يدعى (ليلة فالبرغيس).

  • Deutschland Harz Ilse (picture-alliance/Arco Images/W. Rolfes)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    رواية أخرى تحكي قصة الأميرة إلزا. كعقاب على خيانة الأسرار الموكلة إليها، حُولت إلى نهر. ومنذ ذلك الحين، تتدفق عبر جبال الهارتس.

  • Deutschland Harz Wanderweg Harzer Hexenstieg (picture-alliance/Dumont/R. Freyer)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    الحديقة الوطنية...حوالي 10 في المئة من سلسلة جبال هارتس، محمية طبيعية منذ عام 2006، بهدف إعادة الغابة إلى حالتها الأصلية، تزرع الأشجار المتساقطة مثل، الزان للحد من زراعة أحادية على نطاق واسع.

  • Deutschland Harz Luchsgehege im Nationalpark (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    كما قلل من مسارات التنزه في الحديقة الوطنية لخلق مناطق أكبر للحيوانات البرية دون عائق. يمكنك الاقتراب، حيث تصبح المراقبة واضحة فترى: الوشق، على سبيل المثال، الذي أعيد بنجاح إلى هارتس، على الرغم من اعتباره من الحيوانات المنقرضة في أوروبا الوسطى لمدة 200 سنة.

  • Deutschland Harz Löwenskulptur in Goslar (picture alliance)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    يمثل الأسد بلدة غوسلار، ويرمز إلى القوة التي تميزت بها هذه البلدة في العصور الوسطى. وأحب الأباطرة الألمان عقد المحكمة هنا. وصنفت البلدة القديمة الخلابة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

  • Bauhaus-Stätten Besucherbergwerk Rammelsberg (picture alliance / DUMONT Bildar)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    جبل رامسلبرغ ومتحفه المدرج على قائمة كنوز التراث العالمي. ذو ماض غني باستخراج الفحم والمعادن.

  • Deutschland Harz Rübeland Baumannshöhle (picture-alliance/Dumont/S. Lubenow)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    كان العلماء يبحثون عن رواسب خام جديدة، عندما صادفوا كهف بومان. أحد الكهوف الكلسية العديدة في هارتس، الذي سيثير إعجابك حتماً.

  • Sachsen-Anhalt Wernigerode Marktplatz (picture alliance/Arco Images)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    وترتبط البيوت نصف الخشبية، بشكل وثيق مع العديد من المدن في هارتس، غير أن تلك الموجودة في فيرنيغيرود، متعددة الألوان، لذا غالباً ما يشار إليها باسم (البلدة الملونة) في سفوح هارتس. كريستن شميدت/ ريم ضوا.


مختارات

مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

القمم الصخرية، والممرات الضيقة، والسحرة، والكهوف- كان الشاعران غوته، وهاينريش هاينه مفتونين بجبال هارتس في شمال ألمانيا، سلسلة جبلية بديعة غارقة في قصص الأساطير، وغنية بالمناظر الطبيعية التي تتميز بألوانها المذهلة. (24.11.2017)  

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