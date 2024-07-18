وصلت لربع مليار في عقد.. السويد تلغي مساعدات تنموية للعراق

أعلنت الحكومة السويدية أنها ستوقف تدريجا مساعداتها التنموية للعراق، التي وصلت إلى أكثر من ربع مليار خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تحسن الظروف في الدولة شرق الأوسطية.

قالت الحكومة السويدية في بيان إنها أعطت تعليماتها لوكالات الإغاثة، مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا" وأكاديمية فولك برنادوت، ببدء الإلغاء التدريجي لعملياتها في العراق بحلول 30 حزيران/يونيو 2025.

وقال وزير التعاون الدولي للتنمية يوهان فورسيل في البيان "تغيرت الظروف وأصبح العراق الآن دولة متوسطة الدخل تتمتع بموارد كافية لرعاية سكانها".

وأضاف الوزير أن القرار يمثل "فرصة لتوسيع علاقتنا مع العراق من خلال التعاون في مجالات مثل التجارة والبيئة والهجرة".

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغت المساعدات التنموية السويدية المقدمة للعراق نحو ثلاثة مليارات كرونة (284 مليون دولار).

وقال فورسيل للصحافيين إن مساعدات التنمية السويدية بشكل عام كانت مجزأة بحيث تم توزيعها على أكثر من 100 دولة. وأضاف لوسائل إعلام محلية "عندما يتم توزيع المساعدات على العديد من البلدان في الوقت نفسه، فإن ذلك يجعل السيطرة عليها وتقييمها أكثر صعوبة. سنعمل في عدد أقل من البلدان من ذي قبل وسنوسع العمل في البلدان التي نتواجد فيها".

وصيف عام 2023، توترت العلاقات بين البلدين بسبب احتجاجات في السويد شملت تدنيس القرآن الكريم. واقتحم متظاهرون عراقيون السفارة السويدية في بغداد مرتين في تموز/يوليو 2023، وأشعلوا النيران فيها في المرة الثانية، كما طرد العراق السفير السويدي.

ع.ج.م/ف.ي (رويترز، ا ف ب)