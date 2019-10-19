 بعد أن تخلى الجيش عنه.. رئيس بوليفيا يعلن استقالته | أخبار | DW | 10.11.2019

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أخبار

بعد أن تخلى الجيش عنه.. رئيس بوليفيا يعلن استقالته

بعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، قدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه. استقالة موراليس جاءت بعد أن تخلى الجيش عنه وطلب منه التنحي "للحفاظ على استقرار البلاد".

Bolivien Präsident Evo Morales kündigt Neuwahlen an (picture-alliance/dpa/J. Karita)

الرئيس البوليفي إيفو موراليس يقدم استقالته.

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من منصبه في خطاب متلفز اليوم الأحد (العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019). وجاء إعلان الاستقالة بعد أن تخلى الجيش عنه، وكذلك بعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير نتائج الانتخبات التي جرت الشهر الماضي.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الجنرال ويليامز كايمان روميرو، قائد الجيش البوليفي، قوله في شريط فيديو بثه الموقع الإلكتروني لصحيفة "لارازون" المحلية "بعد تحليل الوضع الداخلي المتضارب للبلاد، فإننا نطلب من رئيس الدولة أن يستقيل، للسماح بالتهدئة والحفاظ على الاستقرار لصالح البلاد".

مختارات

وفي وقت سابق اليوم، ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تؤيد بقوة دعوة رئيس بوليفيا ايفو موراليس لإجراء انتخابات جديدة في بلاده. وأضاف بومبيو في بيان: "الشعب البوليفي يستحق انتخابات حرة ونزيهة".

وأشاد بومبيو بالعمل الاحترافي للبعثة الفنية لمنظمة الدول الأمريكية، والتي "وجدت العديد من المخالفات المثيرة للقلق في انتخابات بوليفيا التي جرت  في 20 تشرين الأول/ أكتوبر". وقال إنه يتعين على جميع المسؤولين الحكوميين والمسؤولين في المؤسسات السياسية المتورطين في تلك الانتخابات التنحي عن العملية الانتخابية.

وكان موراليس قد أعلن  إجراء انتخابات مبكرة، في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بوليفيا. ونقلت عنه قوله "قررت الدعوة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة، حتى يتسنى لشعب بوليفيا انتخاب حكومتهم الجديدة بأسلوب ديمقراطي".

أ.ح/م.ا.م (د ب أ، رويترز)

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