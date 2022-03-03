بعد أن استفحلت.. معرض بميونيخ يكشف مآسي "سباقات الشوارع" غير القانونية

فيما يتجه الملايين حول العالم لدور العرض لمشاهدة سباقات الشوارع التي تمجدها أحدث أفلام سلسلة "سريع وغاضب" (فاست أند فيورياس)، يلقي معرض في ألمانيا الضوء على الدمار التام وخسارة الأرواح الناجمة عن سباقات الشوارع غير القانونية. تلقي ميونخ، بين الكثير من دول العالم حيث تعاني الشرطة لمكافحة سباقات الشوارع غير القانونية، الضوء على الجانب المظلم لهذه الظاهرة في مركز المركبات بالمتحف الألماني الكبير بالمدينة.
المعرض يضم حطام سيارات ودراجات نارية أيضاً
ارتفاع ملحوظ!
شهد عدد السباقات غير القانونية في شوارع ولاية بافاريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي. وفق أرقام نشرتها المجلة الألمانية "هالو ميونيخ" نقلاً عن وزارة الداخلية، فقد سجلت الشرطة الألمانية ما يقرب من 605 حالة من "سباقات سيارات خاصة غير قانونية" بمشاركة 739مشاركًا في جميع أنحاء ولاية بافاريا في عام 2022. مما يعني زيادة بنسبة تسعة في المائة مقارنة بالعام 2021 عندما تم إحصاء 555 حالة سباق غير قانوني. في عام 2020، كان هناك ما يقرب من 560، أما في عام 2019 كان العدد قليل نسبياً بحوالي294 حالة. وتشمل هذه الإحصائيات سائقي السرعة بالسيارة وأيضاً بالدراجة النارية.
عدد السباقات غير القانونية ارتفع بشكل كبير بميونيخ
ويعد معرض السيارات أحد المعارض المهمة بمدينة ميونخ التي تضم مقر شركة "بي إم دبليو" وربما تكون أكثر مدينة صديقة للسيارات في إحدى أكثر الدول الصديقة للسيارات في أوروبا. ومن بين القطع الرئيسية في المعرض حطام سيارة جيب لقي رجل فيها حتفه في سباق غير قانوني في شارع كودام في برلين في 2016.
تقليد مستلهم من الأفلام
ويأتي معرض ميونخ بعد فترة قصيرة من طرح فيلم "فاست إكس" في دور العرض، ومن المتوقع أن يكون آخر فيلم في سلسلة أفلام الحركة وسباقات السيارات " فاست أند فيورياس" بطولة فين ديزل.
خسائر في الأرواح ودمار تام تخلفه السباقات غير القانونية
وأدى الفيلم إلى صدور تحذيرات من وكالة دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التي نفذ رجالها حادث تصادم سيارة لامبورجيني في لوس أنجليس كتحذير من عمليات تقليد مستلهمة من الفيلم.
وينظم معرض ميونخ "جنون- سباقات السيارات غير القانونية" إلى جانب المعرض الكبير بالمتحف الخاص بعربات السكك الحديدية والطائرات وغيرها من وسائل النقل وأقامت المعرض مؤسسة المتحف التقني الألماني بالتعاون مع الشرطة ويمكن زيارته في ميونخ حتى مايو/ أيار2024 .
د.ب.أ / إ.م
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
جاكوار من صنف "إي" "أس 1" كوبيه
واقي صدمات مطلي بالكروم وغرفة قيادة مصممة من مواد فاخرة تجعل محبي السيارات الكلاسيكية في لهفة لاقتناء هذا النوع النادر من سيارات جاكوار. ويعد طراز "إي" من جاكوار أحد العلامات البارزة في السيارات الكلاسيكية وبدأ إنتاجه في ستينات القرن الماضي. تصل أسعار السيارات من هذا طراز إلى أكثر من 100 ألف يورو.
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
بورشه 550 سبايدر
أما سيارة بورشه الشهيرة، فلا يخلو معرض للسيارات منها. يضم معرض هذا العام في مدينة أسن مجموعة خاصة من سيارات سباقات السرعة، التي شاركت في سباق "ميلي ميليا" (أي سباق الألف ميل) في عام 1955. وكان هذا السباق هو الأطول مسافة والأكثر شهرة بعد الحرب العالمية الثانية.
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
مرسيدس بينز 300 أس أل إر
من ضمن سيارات سباق "ميلي ميليا" المشاركة في معرض هذا العام كانت مرسيدس بينز 300 أس أل إر. قاد هذه السيارة المتسابق خوان مانويل فانغيو وحصل على المركز الثاني في السباق بعد قطعه 1597 كيلومترا. وأعار متحف مرسيدس بينز هذه السيارة للمشاركة في معرض أسن هذا العام.
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
بينتلي "إي أكس بي 2"
هذه السيارة من بينتلي كانت النسخة التجريبية الثانية للشركة الشهيرة التي أسسها والتر أون بينتلي، والذي صمم بنفسه وصنع السيارة مع فريق عمله الخاص. منحت هذه السيارة ترخيصا خاصا في عام 1919 للسير في الشوارع بصورة تجريبية.
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
لامبورغيني كونتاش
قد تكون سيارة كونتاش الأكثر شهرة من سيارات لامبورغيني الإيطالية. بدأ إنتاجها في سنة 1974 وتوقف في سنة 1991. السيارة في الصورة من إنتاج سنة 1991 ويصل سعرها إلى أكثر من 590 ألف يورو.
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
بورشه 911 تي
بورشه كلاسيكية تبحث عن مشتري جديد. رغم الأسعار المرتفعة للسيارات الكلاسيكية إلا أن البعض يعد الاتجار بها تجارة رابحة، بسبب الارتفاع المستمر لأسعار هذه السيارات. وذكرت إحصائيات اتحاد السيارات في ألمانيا "فاو دي أ" أن أسعار السيارات الكلاسيكية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 5 إلى 6 بالمائة.
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
مرسيدس بينز 1958
لكن الاتجار بهذا النوع من السيارات يتطلب مهارة وحنكة ومعرفة خاصة بها. ينصح بعض الخبراء باستشارة شخص مختص لمعاينة السيارة قبل الشراء. وبعد الشراء يُنصح بوضع السيارة تحت الصيانة والعناية المستمرة في مرأب خاص. الخبراء ينصحون بتخصيص مبلغ يتراوح بين 1500 و 2000 سنويا للعناية بالسيارة الكلاسيكية وللحفاظ عليها.
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
بويك "كي أس" 400 كابريو
للسيارات الأميركية حصة في المعرض. تشارك سيارة بويك أيضا في معرض أسن في دورته الثامنة والعشرين. ويحضر المعرض عشاق السيارات والتجار من مختلف أنحاء العالم.
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سيارات قديمة محتفظة بجمالها في معرض تيكنو كلاسيكا
ديلاهاي 135 غيا
بدأ إنتاج السيارة الفرنسية ديلاهاي في سنة 1894 ودخلت السيارة سباقات السيارات في ثلاثينات القرن الماضي. أعيد إنتاج السيارة بعد الحرب العالمية لكنه توقف في سنة 1957. يغلق المعرض أبوابه يوم الأحد القادم (10 نيسان/ أبريل 2016) ويتوقع أن يزوره أكثر من 190 ألف زائر. حجزت جميع قاعات معرض أسن لهذا المعرض. ويشارك في المعرض أيضا بائعي إكسسوارات السيارات وصانعي الموديلات الصغيرة من السيارات.
الكاتب: كلاوس أولريخ/ زمن البدري