بعد أن استفحلت.. معرض بميونيخ يكشف مآسي "سباقات الشوارع" غير القانونية

فيما يتجه الملايين حول العالم لدور العرض لمشاهدة سباقات الشوارع التي تمجدها أحدث أفلام سلسلة "سريع وغاضب" (فاست أند فيورياس)، يلقي معرض في ألمانيا الضوء على الدمار التام وخسارة الأرواح الناجمة عن سباقات الشوارع غير القانونية. تلقي ميونخ، بين الكثير من دول العالم حيث تعاني الشرطة لمكافحة سباقات الشوارع غير القانونية، الضوء على الجانب المظلم لهذه الظاهرة في مركز المركبات بالمتحف الألماني الكبير بالمدينة.

المعرض يضم حطام سيارات ودراجات نارية أيضاً

ارتفاع ملحوظ!

شهد عدد السباقات غير القانونية في شوارع ولاية بافاريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي. وفق أرقام نشرتها المجلة الألمانية "هالو ميونيخ" نقلاً عن وزارة الداخلية، فقد سجلت الشرطة الألمانية ما يقرب من 605 حالة من "سباقات سيارات خاصة غير قانونية" بمشاركة 739مشاركًا في جميع أنحاء ولاية بافاريا في عام 2022. مما يعني زيادة بنسبة تسعة في المائة مقارنة بالعام 2021 عندما تم إحصاء 555 حالة سباق غير قانوني. في عام 2020، كان هناك ما يقرب من 560، أما في عام 2019 كان العدد قليل نسبياً بحوالي294 حالة. وتشمل هذه الإحصائيات سائقي السرعة بالسيارة وأيضاً بالدراجة النارية.

عدد السباقات غير القانونية ارتفع بشكل كبير بميونيخ

ويعد معرض السيارات أحد المعارض المهمة بمدينة ميونخ التي تضم مقر شركة "بي إم دبليو" وربما تكون أكثر مدينة صديقة للسيارات في إحدى أكثر الدول الصديقة للسيارات في أوروبا. ومن بين القطع الرئيسية في المعرض حطام سيارة جيب لقي رجل فيها حتفه في سباق غير قانوني في شارع كودام في برلين في 2016.

تقليد مستلهم من الأفلام



ويأتي معرض ميونخ بعد فترة قصيرة من طرح فيلم "فاست إكس" في دور العرض، ومن المتوقع أن يكون آخر فيلم في سلسلة أفلام الحركة وسباقات السيارات " فاست أند فيورياس" بطولة فين ديزل.

خسائر في الأرواح ودمار تام تخلفه السباقات غير القانونية

وأدى الفيلم إلى صدور تحذيرات من وكالة دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التي نفذ رجالها حادث تصادم سيارة لامبورجيني في لوس أنجليس كتحذير من عمليات تقليد مستلهمة من الفيلم.

وينظم معرض ميونخ "جنون- سباقات السيارات غير القانونية" إلى جانب المعرض الكبير بالمتحف الخاص بعربات السكك الحديدية والطائرات وغيرها من وسائل النقل وأقامت المعرض مؤسسة المتحف التقني الألماني بالتعاون مع الشرطة ويمكن زيارته في ميونخ حتى مايو/ أيار2024 .

د.ب.أ / إ.م