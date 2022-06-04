بعد أنباء عن "خيانة".. شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما!

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا مع قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه اليوم السبت (الرابع من حزيران/يونيو 2022) انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين. وقال الثنائي في بيان مشترك: "يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية من أجل مصلحة أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا".
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة لخيانة محتملة من قبل بيكيه، ونشرت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية تقريراً حول "خيانة مع طالبة في العشرينيات". والتقى النجمان قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الشهيرة "واكا واكا"، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).
وذكرت تقارير أن شاكيرا تعرضت لمتاعب صحية جراء الانفصال، لكنها أوضحت هذا الأمر السبت على منصاتها، إذ علقت على صورة تجمعها بوالدها الذي وضع ضمادة على جبينه: "تلقيت رسائل تعبر عن القلق باني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة أخيراً. أريد إبلاغكم أن هذه الصور تعود الى نهاية الأسبوع الماضي (28 أيار/مايو) عندما تعرض والدي للأسف للسقوط ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن".
ويأتي خبر الانفصال بعد أكثر من أسبوع على رد القضاء الاسباني طلباً تقدمت به شاكيرا المتهمة بالضلوع في عملية تهرب ضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو (نحو 15.5 مليون دولار) بشأن إيراداتها بين 2012 و2014، ما يعني أن محاكمتها باتت قريبة. وتُعدّ شاكيرا (45 عاماً) من أبرز الاسماء في الموسيقى العالمية وقد باعت في مسيرتها أكثر من 60 مليون أسطوانة.
ويحمل بيكيه (35 عاماً) ألوان برشلونة منذ العام 2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كما توّج مع بلاده بلقبي كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا في 2012.
وفي آذار/مارس الماضي، صنّفت شاكيرا بيكيه بأنه "أفضل قلب دفاع في العالم"، بعد مشاركته في الفوز الكبير لفريقه برشلونة على مضيفه ريال مدريد 4-صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني. وكتبت حينها على مواقع التواصل الاجتماعي: "جيرارد لا يسمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علناً. لكن فقط من خلال شجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلباً على أية إصابة وألم عبر تقديم أفضل ما لديه دائماً".
وتابعت المغنية اللبنانية الأصل التي يتابعها على موقع تويتر 53 مليون شخص و73 مليوناً على إنستغرام "ليس لأنه زوجي لكنه أفضل قلب دفاع في العالم".
م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
ولدت شاكيرا في عام 1977، وتُعْتَبَر من أشهر الفنانات في أمريكا اللاتينية، أصدرت ألبومها الغنائي الأول وهي سن الرابعة عشرة من عمرها، غير أن إنطلاقتها التي حققت لها الشهرة كانت في عام 1996 عندما تمكنت من مزج موسيقى أمريكا اللاتينية مع موسيقى الروك وأخرجتها بأسلوب عربي.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
فازت شاكيرا بأول جائزة "جرامي" لأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية عام الألفين بعد ذلك أصدرت ألبومها الأول بعنوان "لوندري سيرفس"، وفي عام 2001 إحتل هذا الألبوم المرتبة الثالثة في مسابقة الأغاني، وفازت بفضله بجائزة الـ "جرامي" الثانية، كما حازت في عام 2006 على جائزة "إم. تي. في" عن أفضل أغانيها "هيبس دونت لاي".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أمسيت أغنيتا "هيبس دونت لاي" و"أورال فيكسيشن" من أشهر أغاني شاكيرا ذات الجذور الكولومبية والإيطالية واللبنانية. أصدرت في عام 2009 ألبومها بعنوان: "المرأة الذئبة" والذي مَكَنها من الفوز بجائزة اوربا الموسيقية "إم. تي. في".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إذا رجعنا بذاكرتنا إلى فعاليات كأس العالم لكرة القدم في عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا سنتذكر عبارة " واكا واكا"، وهي الأغنية التي غنتها "شاكيرا" وأدخلت البهجة في قلوب المشاركين بهذه البطولة العالمية.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
على مدى عشر سنوات كانت شاكيرا متزوجة من "أنطونيو دي لا روا" إبن الرئيس السابق للأرجنتين، غير أنهما إنفصلا في عام 2010 إثر خلافات بينهما. في الصورة : شاكيرا برفقة زوجها أنطونيو في "لاس فيغاس" عام 2007.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
في عام 2010 أيضا انكشفت علاقة شاكيرا الغرامية مع لاعب كرة القدم الإسباني "جيرارد بيكيه" الذي يلعب لنادي برشلونة، وللشريكين طفلين هما "ميلان" و "ساشا".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
يبدو أن فوزها بجائزة "جرامي" مرتين لم يرض طموحها، في عام 2011 نُقش اسمها على ممشى مشاهير هوليوود. تمتلك شاكيرا منازل في كل من "ميامي" و جزر البهاما، و في مسقط رأسها مدينة بارانكويلا،كولومبيا وإسبانيا.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
أطلقت شاكيرا على الجمعية الخيرية التي أسستها إسم "جمعية القدم الحافية"، وتهدف هذه الجمعية إلى توفير التعليم للأطفال في بلادها "كولومبيا". في الصورة : "شاكيرا برفقة عدد من الأطفال في حفل لوضع حجر الأساس لمدرسة في مدينة "قرطاجنة" الكولومبية".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
عُينت شاكيرا في لجنة تحكيم برنامج مسابقات هواة الغناء الشهير "ذا فويس" الذي ترعاه قناة "إن. بي. سي" في موسمة الرابع لعام 2013، وأظهرت سرعة في البديهة وحازت على إعجاب المشاركين بالبرنامج. شاكيرا لن تُشارك في دورة برنامج "ذا فويس" الخامسة بل ستشارك في دورته السادسة.
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
إلتقطت هذه الصورة ل شاكيرا السنة الماضية خلال جلسة لتصوير فيلم الرسوم المتحركة الثلاثي الأبعاد "زوتوبيا"، حيث ستؤدي فيه صوت الغزالة زوتوبيا بنسختيه الإنكليزية والإسبانية، كما ستؤدي أغنية "تراي إيفري ثينغ" في فيلم الرسوم الذي حاز على جائزة الـ "جولدن غلوب".
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الفنانة اللولبية شاكيرا- نجمة عالمية ذات جذور عربية
شاكيرا هي سفيرة منظمة اليونيسيف للنوايا الحسنة، زارت مؤخراً منتدى دافوس لتسهم في توفير التعليم والإقبال عليه. وتعمل مع جهات متعددة لتأمين التمويل للعملية التعليمية. وقد قدمت لها مؤسسة "شواب" جائزة "كريستال" التي تُمنح عادة للفنانين الذين يلتزمون بتحسين أوضاع الناس. كيت مويزر/غالية داغستاني