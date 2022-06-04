بعد أنباء عن "خيانة".. شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما!

أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا مع قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه اليوم السبت (الرابع من حزيران/يونيو 2022) انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين. وقال الثنائي في بيان مشترك: "يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام الخصوصية من أجل مصلحة أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا".



واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة لخيانة محتملة من قبل بيكيه، ونشرت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية تقريراً حول "خيانة مع طالبة في العشرينيات". والتقى النجمان قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير شاكيرا الأغنية الشهيرة "واكا واكا"، ولهما ميلان (9 أعوام) وساشا (6 أعوام).



وذكرت تقارير أن شاكيرا تعرضت لمتاعب صحية جراء الانفصال، لكنها أوضحت هذا الأمر السبت على منصاتها، إذ علقت على صورة تجمعها بوالدها الذي وضع ضمادة على جبينه: "تلقيت رسائل تعبر عن القلق باني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة أخيراً. أريد إبلاغكم أن هذه الصور تعود الى نهاية الأسبوع الماضي (28 أيار/مايو) عندما تعرض والدي للأسف للسقوط ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن".



ويأتي خبر الانفصال بعد أكثر من أسبوع على رد القضاء الاسباني طلباً تقدمت به شاكيرا المتهمة بالضلوع في عملية تهرب ضريبي بقيمة 14.5 مليون يورو (نحو 15.5 مليون دولار) بشأن إيراداتها بين 2012 و2014، ما يعني أن محاكمتها باتت قريبة. وتُعدّ شاكيرا (45 عاماً) من أبرز الاسماء في الموسيقى العالمية وقد باعت في مسيرتها أكثر من 60 مليون أسطوانة.

ويحمل بيكيه (35 عاماً) ألوان برشلونة منذ العام 2008 وأحرز في صفوفه لقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، كما توّج مع بلاده بلقبي كأس العالم عام 2010 وكأس أوروبا في 2012.



وفي آذار/مارس الماضي، صنّفت شاكيرا بيكيه بأنه "أفضل قلب دفاع في العالم"، بعد مشاركته في الفوز الكبير لفريقه برشلونة على مضيفه ريال مدريد 4-صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني. وكتبت حينها على مواقع التواصل الاجتماعي: "جيرارد لا يسمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علناً. لكن فقط من خلال شجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلباً على أية إصابة وألم عبر تقديم أفضل ما لديه دائماً".

وتابعت المغنية اللبنانية الأصل التي يتابعها على موقع تويتر 53 مليون شخص و73 مليوناً على إنستغرام "ليس لأنه زوجي لكنه أفضل قلب دفاع في العالم".

م.ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، رويترز)