بعد أكثر من 60 عاما على وفاته..جميس دين يظهر في فيلم جديد!

ذكرت شركة "ماجيك سيتي فيلمز"، أمس الأربعاء (6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019) أنها حصلت على الحقوق من ورثة الممثل الأمريكي الراحل "جيمس دين"، لتقديم فيلم عن الحرب الأمريكية في فيتنام من بطولته باستخدام تقنيات حديثة.
وستستعين شركة الإنتاج بالوسائل الرقمية لتحقيق ظهور نجم هوليوود الراحل في الفيلم، حيث سيتم مزج الصور واللقطات القديمة له واستخدام مشاهد مُوَلدة باستخدام الكمبيوتر، وسيقوم ممثل بالأداء الصوتي لشخصية "جيمس دين".
وعبر المنتج أنتون إرنست، في بيان صحفي، عن شعوره بالفخر لدعم أسرة "دين" لفريق عمل الفيلم قائلا: "سنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم أساطير السينما حتى الآن". وأضاف أرنست: "تعتبر العائلة هذا العمل فيلمه الرابع، الذي لم يمثله أبدا. ولا ننوي أن نخذل معجبيه".
وكان بطل الفيلم الشهير، "ثائر بلا قضية" Rebel without cause قد قام ببطولة ثلاثة أفلام فقط إذ فقد حياته عن عمر 24 عاما بحادث سيارة في عام 1955.
على الجانب الأخر، رفض الكثيرون فكرة إعادة "دين" للحياة، حيث أصابت فكرة الفيلم الكثيرين من عشاقه بالفزع. ونشر موقع "ستايل بابليكيشن إسكواير" مقالا عدد فيه 35 ممثلا يمكنهم القيام بالدور، كما أطلق موقع "فايس دوت كوم" مناشدة جاء فيها: "نرجوكم لا تفعلوا ذلك"، بينما كتبت "لينزي رومين" من موقع "نيرديست": "هذا من أكثر الأشياء التي تقشعر لها الأبدان".
د.ب/ هـ.د (رويترز)
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز العاشر: النمر الأسود
منذ عرضه الأول في شباط/ فبراير 2018 سجل فيلم "النمر الأسود" Black Panther إيرادات بنحو 1.34 مليار دولار. الشخصية الرئيسية للفيلم تظهر كذلك في سلسلة "المنتقمون" وهو من شخصيات مارفل الخارقة. ويجري الآن العمل على جزء ثان من فيلم "النمر الأسود".
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز التاسع: المنتقمون: عصر ألترون (2015)
في تتمة قصة "المنتقمون" يجتمع شمل الرجل الحديدي وكابتن أمريكا والأرملة السوداء (الظاهرة في الصورة) وثور على الشاشة من جديد في "عصر ألترون". ولعبت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون دور "الأرملة السوداء"، وهي إحدى الشخصيات الرئيسية للفيلم. وبلغت عائدات الفيلم نحو 1.4 مليار دولار أمريكي.
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز الثامن: السرعة والغضب 7 (2015)
حقق الجزء السابع من سلسلة أفلام "السرعة والغضب Fast & Furious إيرادات وصلت إلى نحو 1.52 مليار يورو من خلال عرضه في مختلف أرجاء العالم. وبعد وفاة الممثل بول ووكر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 (يسار الصورة) في حادث مروري قبل الانتهاء من تصوير، وقف إخوته كدوبلير أمام الكاميرا لإكمال فيلم الحركة هذا.
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز السابع: المنتقمون (2012)
بعض الشخصيات الرئيسية في أفلام مارفل، ابتداءً بكابتن أمريكا وصولاً إلى هوك (في الصورة) تجتمع للعمل معاً في فيلم الأبطال الخارقين هذا. وتمتع فيلم الحركة والخيال العلمي الأمريكي هذا بإقبال كبير لدى هواة الشاشة الكبيرة، محققاً إيرادات ناهزت 1.5 مليار دولار. وتولى إخراج الفيلم جوس ويدون.
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز السادس: العالم الجوراسي (2015)
كان عام 2015 شاهداً أيضاً على عرض فيلم مميز آخر في تاريخ السينما، وهو "العالم الجوراسي" Jurassic World الذي يعتبر تتمة لفيلم ستيفن سبيلبرغ "المتنزه الجوراسي" (1993). ووصلت عائدات الفيلم إلى 1.7 مليار يورو تقريباً. وفي حزيران/ يونيو 2018 عُرض في دور السينما فيلم "العالم الجوراسي: المملكة الساقطة" وبات يحتل المرتبة 13 على قائمة أفضل الأفلام.
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز الخامس: "المنتقمون: الحرب الأزلية" (2018)
نجاح واحد يجر نجاحات أخرى: الجزء الثالث "المنتقمون: الحرب الأزلية" Avengers - Infinity War من سلسلة أفلام "المنتقمون" عُرض في دور السينما في نيسان/ أبريل 2018 وحصل من ذلك الوقت على نحو 2.048 مليار دولار. وفي الأسبوع الأول فقط من عرض الفيلم وصلت إيراداته إلى أكثر من 600 مليون دولار عالمياً. المخرجان أنتوني وجو روسو أبليا بلاءً حسناً في هذا الفيلم، فحصل على العديد من الجوائز الفنية ومنها الأوسكار.
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز الرابع: "حرب النجوم 7: القوة تنهض" (2015)
حقق الفيلم السابع في سلسلة أفلام "حرب النجوم" الشهيرة 2.06 مليار دولار في شباك التذاكر، بإنتاج وإخراج جاي. جاي. أبرامز. لم يشارك كاتب السيناريو والمخرج جورج لوكاس في أول جزء من سلسلة "حرب النجوم". وفي عام 2012 قام مؤسس إمبراطورية "حرب النجوم" بببع شركته وحقوق أفلامها لشركة والت ديزني.
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز الثالث: تيتانيك (1997)
حقق المخرج جيمس كاميرون نجاحه الأسطوري في تاريخ الشاشة الذهبية عام 1997 بفيلم "تيتانيك"، وحتى يومنا هذا وصلت إيرادات الفيلم إلى 2.2 مليار دولار أمريكي. ويروي الفيلم قصة كارثة غرق السفينة "آر إم إس تايتانك" في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسي، وهو من بطولة ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، وهما شَخصَين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين، وقعا في الحب على متن الرحلة الأولى لـ "تيتانيك" عام 1912.
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز الثاني: آفاتار (2009)
منذ عام 2010 يتربع فيلم "آفاتار" للمخرج جيمس كاميرون على المركز الأول من قائمة أفضل الأفلام. ويلعب كل سام ورذينجتن وزوي سالدانا وسيجورني الأدوار الرئيسية في الفيلم. وتدور أحداث فيلم الخيال العلمي هذا في القرن الـ 22، وتتحدث عن مستوطنة تعدين على القمر باندورا، حيث يدور صراع مع السكان الأصليين.
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
المركز الأول: المنتقمون: نهاية اللعبة (2019)
الجزء الأخير من سلسلة "المنتقمون" حصل على المركز الأول في قائمة أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على الإطلاق، فمنذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي حصل فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" Avengers: Endgame على المركز الأول، بحسب موقع Box Office، بعد أن بلغت إيراداته نحو 2.7902 مليار يورو، متجاوزاً بذلك "آفاتار".
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أكثر الأفلام السينمائية نجاحاً على مرّ العصور
الأفضل على الإطلاق: "ذهب مع الريح" (1939)
لكن هذا الفيلم الكلاسيكي يعتبر بحق هو الأول على مر العصور، فإيراداته البالغة 402 مليون دولار التي حصل عليها منذ 1939 تعد أكبر من المليارات التي أدرتها الأفلام العشرة الأخرى إذا ما أخذنا التضخم وعدد سكان العالم وارتفاع الأسعار في دور السينما في نظر الاعتبار، رغم أنه جاء على قائمة Box-Office في المرتبة الـ 290.