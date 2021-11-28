بعد أكثر من ستة أعوام في المنصب المدير العام لتويتر يستقيل

أعلنت تويتر الاثنين (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) تنحي مديرها العام والشريك المؤسس جاك دورسي بمفعول فوري واستبداله بالمدير التكنولوجي للمجموعة باراغ أغراوال. وجاء في بيان لدورسي "قرّرت مغادرة تويتر لأنني أعتبر أن الشركة جاهزة للاستقلال عن مؤسسيها".
ويعتزم دورسي التخلي عن عضويته في مجلس الإدارة في العام 2022، ولن يترشّح لولاية جديدة خلال الجمعية العامة للمجموعة. وكان دورسي تولى منصب المدير العام للمجموعة بين عامي 2007 و2008، لكنّ مجلس الإدارة أقاله في نهاية المطاف لعدم رضاه عن إدارته.
ومنذ عودته إلى رئاسة المجموعة في تشرين الأول/أكتوبر 2015، يتعرّض دورسي لانتقادات بسبب عدم تخلّيه عن رئاسة شركة سكوير المتخصصة بمدفوعات الهواتف المحمولة، وعدم تفرّغه لتويتر.
وحاليا يبلغ عدد مستخدمي تويتر 211 مليونا في اليوم، ويعد هؤلاء مصادر عائدات محتملة للشركات التي تنشر إعلانات على المنصة. وفي عهد دورسي حقّقت تويتر أولى أرباحها الفصلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2017 وتواصل هذا المنحى حتى العام 2020 حين عاودت المجموعة تكبّد الخسائر.
وسيخلف دورسي في المنصب المدير التكنولوجي باراغ أغراوال الذي يعمل في المجموعة منذ أكثر من عشرة أعوام والذي أدى دورا كبيرا في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجموعة.
وبعيد الإعلان عن ترك دورسي منصبه ونشر معلومات غير مؤكدة عن تولي أغراوال المنصب بدلا منه ارتفعت أسهم تويتر في بورصة نيويورك 2,9 بالمئة.
ودورسي الذي أصبح مليارديرا في العام 2013 مع طرح أسهم تويتر في البورصة، صاحب ثورة تقدّر بـ11,8 مليار دولار وفق مجلة فوربز.
ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)
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أزمة تلو الأخرى
خرج فيسبوك وعدد من التطبيقات التابعة له مثل "إنستغرام" و"واتس آب " من عطل غير مسبوق أغرق المجموعة في مشكلة تضاف إلى أزمة تسريب وثائق داخلية تدين المجموعة. فقد سجلت أسهم فيسبوك، التي لديها قرابة ملياري مستخدم نشط يوميا، تراجعاً بعد إبلاغ فرانسيس هوغن، وهي مديرة إنتاج سابقة لدى فيسبوك عن مخالفات بشأن حماية المستخدمين.
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خسائر بالمليارات.. تداعيات ساعات بلا "فيسبوك" الاقتصادية!
هبوط أسهم الشركة
هبطت أسهم شركة "فيسبوك" بأكثر من خمسة في المائة، مقتربة من أسوأ أداء يومي لها منذ قرابة عام وسط عمليات بيع أوسع لأسهم التكنولوجيا. تفقد شركة "فيسبوك"، وهي ثاني أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم، نحو 545 ألف دولار عائدات الإعلانات في الولايات المتحدة الأمريكية عن كل ساعة انقطاع للخدمة، وفق تقديرات شركة قياس الإعلانات ستاندرد ميديا إندكس.
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خسائر بالمليارات.. تداعيات ساعات بلا "فيسبوك" الاقتصادية!
تراجع ثروة زوكربيرغ
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خسائر بالمليارات.. تداعيات ساعات بلا "فيسبوك" الاقتصادية!
خسائر البورصات العالمية
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خسائر بالمليارات.. تداعيات ساعات بلا "فيسبوك" الاقتصادية!
خسائر بالمليارات حول العالم
في تغريدة لها على "تويتر"، قدرت شركة "نت بلوكس" NetBlocks التي تراقب تعثر الإنترنت أن تكون أولى ساعات توقف فسبوك والتطبيقات التابعة له قد كبدت العالم خسائر بـ160 مليون دولار في الساعة، بحسب "آلية حساب تكلفة التوقف عن الخدمة" (Cost of Shutdown Tool). وأضافت الشركة أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تصل الى أكثر من مليار دولار. إعداد: إيمان ملوك
الكاتب: إيمان ملوك