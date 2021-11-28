 بعد أكثر من ستة أعوام في المنصب المدير العام لتويتر يستقيل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.11.2021

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منوعات

بعد أكثر من ستة أعوام في المنصب المدير العام لتويتر يستقيل

قرر المدير العام لشركة تويتر والشريك المؤسس جاك دورسي التنحي بشكل فوري من منصب المدير ومغادرة مجلس إدارة تويتر العام القادم بعد ستة أعوام قضاها في منصبه. وارتفعت أسهم الشركة على إثر إعلان الاستقالة.

الملياردير جاك دورسي مدير عام تويتر

الملياردير جاك دورسي مدير عام تويتر

أعلنت تويتر الاثنين (29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) تنحي مديرها العام والشريك المؤسس جاك دورسي بمفعول فوري واستبداله بالمدير التكنولوجي للمجموعة باراغ أغراوال. وجاء في بيان لدورسي "قرّرت مغادرة تويتر لأنني أعتبر أن الشركة جاهزة للاستقلال عن مؤسسيها". 

ويعتزم دورسي التخلي عن عضويته في مجلس الإدارة في العام 2022، ولن يترشّح لولاية جديدة خلال الجمعية العامة للمجموعة. وكان دورسي تولى منصب المدير العام للمجموعة بين عامي 2007 و2008، لكنّ مجلس الإدارة أقاله في نهاية المطاف لعدم رضاه عن إدارته.

ومنذ عودته إلى رئاسة المجموعة في تشرين الأول/أكتوبر 2015، يتعرّض دورسي لانتقادات بسبب عدم تخلّيه عن رئاسة شركة سكوير المتخصصة بمدفوعات الهواتف المحمولة، وعدم تفرّغه لتويتر.

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 وحاليا يبلغ عدد مستخدمي تويتر 211 مليونا في اليوم، ويعد هؤلاء مصادر عائدات محتملة للشركات التي تنشر إعلانات على المنصة. وفي عهد دورسي حقّقت تويتر أولى أرباحها الفصلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2017 وتواصل هذا المنحى حتى العام 2020 حين عاودت المجموعة تكبّد الخسائر.

وسيخلف دورسي في المنصب المدير التكنولوجي باراغ أغراوال الذي يعمل في المجموعة منذ أكثر من عشرة أعوام والذي أدى دورا كبيرا في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجموعة.

وبعيد الإعلان عن ترك دورسي منصبه ونشر معلومات غير مؤكدة عن تولي أغراوال المنصب بدلا منه ارتفعت  أسهم تويتر في بورصة نيويورك 2,9 بالمئة. 

ودورسي الذي أصبح مليارديرا في العام 2013 مع طرح أسهم تويتر في البورصة، صاحب ثورة تقدّر بـ11,8 مليار دولار وفق مجلة فوربز.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)

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    الكاتب: إيمان ملوك


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