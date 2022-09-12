بعد أكثر من تأجيل.. رالي "أفريقيا إيكو" يعود لمساره

تنطلق النسخة 14 من سباق رالي "أفريقيا إيكو رايس"، "باريس دكار سابقا" في الفترة الممتدة بين 16 و30 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وسيبدأ الرالي من مدينة موناكو الفرنسية وينتهي في العاصمة السنغالية دكار مرورا بالصحراء الغربية.

وكان الموعد الأصلي لهذا السباق في 4 إلى 16 يناير/كانون الثاني لكن تم تأجيله بسبب إجراءات كورونا إلى 13 من مارس/ آذار، قبل أن يؤجل مرة أخرى ويستقر على تاريخ 16-30 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وبعد الإجراءات الإدارية والتقنية يوم 14 و15 أكتوبر سينطلق السباق رسميا يوم 16 أكتوبر من إمارة موناكو نحو مدينة سيت الفرنسية الساحلية ومن هناك سيتم نقل المشاركين عبر الباخرة إلى ميناء الناضور بشمال شرق المملكة المغربية. ويتواصل الرالي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول على 12 مرحلة بالمغرب مرورا بالصحراء الغربية وموريتانيا ووصول إلى السنغال، حيث سيقطع المشاركون 6500 كيلومترا منها 4316 كيلومترا مصنفة.

ويعد رالي أفريقيا إيكو رايس أحد أشهر السباقات عبر العالم وتشارك فيه نحو 200 مركبة ونحو 500 متسابق من ثلاثين جنسية.

من جهتها حذرت جبهة البوليساريو المنظمين من عواقب مرور السباق من مناطق الصحراء الغربية المتنازع عليها مشيرة إلى "أن الأراضي الصحراويّة بكاملها منطقة حرب".

سيقطع المشاركون 6500 كيلومترا عبر 12 مرحلة

وليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها جبهة البوليساريو السباق، إذ سبق لها أيضا في نسخة 2018 التهديد بمنع التظاهرة من العبور بمناطق الصحراء الغربية.

ويذكر أنه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020، سقط اتّفاق وقف لإطلاق النار بين المملكة المغربيّة وبوليساريو، بعد نشر قوّات مغربيّة في أقصى جنوب الإقليم المتنازع عليه لطرد مقاتلي الجبهة الذين قطعوا الطريق غير القانوني حسب تعبيرهم، نحو موريتانيا.

ومنذ ذلك الوقت، تقول البوليساريو إنّها "في حالة حرب للدفاع عن النفس" وأعلنت أنّ "كامل أراضي الجمهوريّة الصحراويّة هي منطقة حرب، بما في ذلك مجالها البرّي والبحري والجوّي". وسيسلك الرالي هذا الطريق نفسه.

لكن يبدو أن منظمي رالي إفريقيا إيكو ريس لم يأبهوا بهذا التهديد، إذ تؤكد الصحفة الرسمية للسباق أن الرالي سيمر على مدينة الداخلة الواقعة في الصحراء الغربية، حيث سيتوجه المتسابقون إليها يوم 23 أكتوبر ويمرون من كركرات إلى موريتانيا يوم 24 أكتوبر.

يشار إلى أن سباق رالي افريقيا إيكو رايس عوض رالي باريس دكار. وحسب المنظمين فإن الهدف من تنظيم هذا السباق إضافة إلى الجانب الرياضي هو التركيز على الوعي الفردي بالمسؤولية البيئية.

هـ.د/ أ.ح