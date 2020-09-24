 بعد أسوأ بداية موسم في تاريخه.. شالكه يقيل مدربه فاغنر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.09.2020

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رياضة

بعد أسوأ بداية موسم في تاريخه.. شالكه يقيل مدربه فاغنر

أعلن نادي شالكه الألماني إقالة مدربه ديفيد فاغنر بعد البداية الكارثية للموسم الجديد من البوندسليغا، وهي الأسوأ في تاريخه بعد أن استقبلت شباك الفريق 11 هدفاً مقابل هدف وحيد سجله الفريق خلال أول مباراتين هذا الموسم.

المدرب السابق لنادي شالكه الألماني ديفيد فاغنر

كان المدرب ديفيد فاغنر (48 عاما) قد تولى تدريب نادي شالكه الألماني في 2019.

قال نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" اليوم الأحد (27 سبتمبر/ أيلول 2020) إنه أقال مدربه ديفيد فاغنر من منصبه عقب النتائج السيئة للفريق في مستهل موسم البطولة الجديد.

مختارات

مدد الدولي المغربي أمين حارث عقده مع فريقه الألماني شالكه حتى صيف عام 2024، وهو ما يعتبر إشارة وفاء من حارث للنادي الألماني. لكن المهاجم المغربي يحلم مستقبلا بتحقيق قفزة نوعية واللعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة.

حقق أوغسبورغ أولى مفاجآت الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، وذلك بإسقاطه دورتموند وصيف البطل وليتربع على الصدارة مؤقتا. في المقابل اكتفى لايبزيغ بالتعادل مع مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثانية.

وجه فريق بايرن ميونخ، حامل اللقب، إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه، بعدما افتتح منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوز كبير على ضيفه شالكه بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الأولى من الدوري.

وتعرض الفريق  لهزيمة مذلة بواقع 8-صفر أمام حامل اللقب بايرن ميونيخ  في مباراته الأولى في الموسم في وقت سابق من الشهر الجاري ثم  خسر 3-1 أمام فيردر بريمن أمس السبت.

وقالت إدارة شالكه في تغريدة على تويتر: "أعفى نادي شالكه المدرب ديفيد فاغنر من مهامه على أن يسري (قرار الإقالة) من تاريخه". وبهذا فإن شالكه لم يحقق أي فوز في أخر 18 مباراة خاضها على مستوى الدوري الألماني.

وكان فاغنر (48 عاما) تولى تدريب شالكه في 2019 وخلال النصف الأول من الموسم الماضي جاء الأداء على قدر توقعات الجمهور، عندما كان الفريق في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا وكان متخلفاً فقط بسبع نقاط عن الصدارة بعد ثلاث هزائم فقط في 17 مباراة.

لكن الفريق حصل على 10 نقاط فقط من أخر 17 مباراة في الموسم ليحتل المركز 12 متقدماً بثماني نقاط عن منطقة الخطر.

بدوره أوضح ويخين شنايدر، مدير الرياضة والاتصالات في شالكه: "كنا نأمل جميعاً أن نجري التغييرات اللازمة على المستوى الرياضي سوياً مع ديفيد فاغنر، لكن لسوء الحظ أول مباراتين في الموسم الجديد لم تحققا المستوى والنتائج المطلوبة". كما قرر شالكه إعفاء كريستوف بويهلر وفرانك فروهلينغ من منصبيهما في الجهاز الفني لفاغنر.  وأوضحت إدارة النادي الألماني أنها ستعين مدرباً جديداً للفريق خلال الأيام المقبلة.

ولم  يكشف شالكه عن خليفة فاغنر لكن قائمة المرشحين تضم ساندر شوارتز المدرب السابق لماينز ومانويل باوم المدرب السابق لاوغسبورغ والكسندر تسورنيغر المدرب السابق لشتوتغارت ومارك فيلموت المدرب السابق للمنتخب البلجيكي واللاعب الأسطورة لشالكه سابقاً. 
وخلال 58 موسماً سابقاً من البوندسليغا تعرض ثلاثة مدربين فقط للإقالة بعد مرور جولتين من عمر الموسم وبات فاغنر هو رابع مدرب يتعرض لهذا المصير بعد رينوس ميشيلز مع كولون في 1983 ومورتن اولسن مع كولون في 1995 وديتار هيكينغ مع هانوفر في 2009. وكان العقد الأصلي لفاغنر، الذي لعب في صفوف شالكه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، يمتد حتى 2022.
 

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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