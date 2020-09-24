بعد أسوأ بداية موسم في تاريخه.. شالكه يقيل مدربه فاغنر

قال نادي شالكه المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" اليوم الأحد (27 سبتمبر/ أيلول 2020) إنه أقال مدربه ديفيد فاغنر من منصبه عقب النتائج السيئة للفريق في مستهل موسم البطولة الجديد.

وتعرض الفريق لهزيمة مذلة بواقع 8-صفر أمام حامل اللقب بايرن ميونيخ في مباراته الأولى في الموسم في وقت سابق من الشهر الجاري ثم خسر 3-1 أمام فيردر بريمن أمس السبت.

وقالت إدارة شالكه في تغريدة على تويتر: "أعفى نادي شالكه المدرب ديفيد فاغنر من مهامه على أن يسري (قرار الإقالة) من تاريخه". وبهذا فإن شالكه لم يحقق أي فوز في أخر 18 مباراة خاضها على مستوى الدوري الألماني.

وكان فاغنر (48 عاما) تولى تدريب شالكه في 2019 وخلال النصف الأول من الموسم الماضي جاء الأداء على قدر توقعات الجمهور، عندما كان الفريق في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا وكان متخلفاً فقط بسبع نقاط عن الصدارة بعد ثلاث هزائم فقط في 17 مباراة.

لكن الفريق حصل على 10 نقاط فقط من أخر 17 مباراة في الموسم ليحتل المركز 12 متقدماً بثماني نقاط عن منطقة الخطر.

بدوره أوضح ويخين شنايدر، مدير الرياضة والاتصالات في شالكه: "كنا نأمل جميعاً أن نجري التغييرات اللازمة على المستوى الرياضي سوياً مع ديفيد فاغنر، لكن لسوء الحظ أول مباراتين في الموسم الجديد لم تحققا المستوى والنتائج المطلوبة". كما قرر شالكه إعفاء كريستوف بويهلر وفرانك فروهلينغ من منصبيهما في الجهاز الفني لفاغنر. وأوضحت إدارة النادي الألماني أنها ستعين مدرباً جديداً للفريق خلال الأيام المقبلة.

ولم يكشف شالكه عن خليفة فاغنر لكن قائمة المرشحين تضم ساندر شوارتز المدرب السابق لماينز ومانويل باوم المدرب السابق لاوغسبورغ والكسندر تسورنيغر المدرب السابق لشتوتغارت ومارك فيلموت المدرب السابق للمنتخب البلجيكي واللاعب الأسطورة لشالكه سابقاً.

وخلال 58 موسماً سابقاً من البوندسليغا تعرض ثلاثة مدربين فقط للإقالة بعد مرور جولتين من عمر الموسم وبات فاغنر هو رابع مدرب يتعرض لهذا المصير بعد رينوس ميشيلز مع كولون في 1983 ومورتن اولسن مع كولون في 1995 وديتار هيكينغ مع هانوفر في 2009. وكان العقد الأصلي لفاغنر، الذي لعب في صفوف شالكه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، يمتد حتى 2022.



ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)