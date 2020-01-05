بعد أسبوعين من نيله اللقب.. وفاة "أكبر معمر في العالم"

أعلنت وسائل إعلام يابانية اليوم الثلاثاء (25 شباط/فبراير) وفاة الياباني شيتيستو واتانابه عن عمر ناهز 112 عاماً. وكان واتانابه قد حصل في 12 من الشهر الجاري على شهادة رسمية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية تفيد بأنه أكبر معمر على قيد الحياة في العالم.

وولد واتانابه في الخامس من شهر آذار/مارس من عام 1907 في نيغاتا شمال غربي اليابان وكان يعيش في دار لرعاية المسنين وتوفي فيه يوم الأحد (23 شباط/فبراير 2020).



وبحسب وسائل إعلام يابانية فإن المعمر الياباني أب لخمسة أولاد ولديه 12 حفيداً و16 من أبناء الأحفاد. وعند تسلمه شهادة موسوعة غينيس، قال واتانابه إن سر عمره المديد هو "الابتسامة الدائمة"، مشيراً إلى أنه يحب السكاكر والحلويات إلا أن ذلك –على ما يبدو- لم يؤثر على صحته.

اليابان بلد المعمرين

وأصبح إيساكو توموي البالغ 110 سنوات أكبر رجل في اليابان وفقاً لوكالة "جيجي برس". وكان صاحب اللقب السابق الياباني ماسازو نوناكا توفي الشهر الماضي عن 112 عاماً و266 يوماً.

وتعتبر اليابانية كانيه تاناكا أكبر معمرة في العالم وهي احتفلت الشهر الماضي ببلوغها 117 عاماً. ويسجل في اليابان متوسط عمر متوقع هو من الأعلى في العالم وتضم البلاد أكثر من 70 ألف معمر تجاوزوا سن المئة فيما يصل عدد السكان الإجمالي إلى نحو 126 مليون نسمة. وتشهد البلاد تراجعاً كبيراً في نموها السكاني.

أما العمر القياسي المطلق في صفوف الرجال فهو 116 عاماً وكان مسجلاً باسم الياباني جيرويمون كيمورا الذي توفي العام 2013 بعيد احتفاله ببلوغه 116 عاماً. وتفيد موسوعة "غينيس" بأن الرقم القياسي لأطول عمر يمكن إثباته رسمياً مسجل باسم الفرنسية جان كالمان التي توفيت العام 1997 عن 122 عاماً و164 يوماً.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)