بعد أزمة دبلوماسية .. وزيرة الدفاع اللبنانية تتسلم حقيبة الخارجية أيضاً

أعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء (19 مايو/ أيار 2021) أن الرئيس ميشال عون وقع مرسوماً بتعيين نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة، إضافة إلى مهامها الأصلية، وذلك خلفاً لشربل وهبة الذي قدم استقالته.

وطلب وهبه في وقت سابق اليوم إعفاءه من منصبه في كتابين منفصلين إلى الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، على خلفية تصريحاته منذ يومين التي تسببت بأزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية مانحة للبنان.

وكان وهبة، المحسوب على تيار عون، قد أثار توترات بتصريحاته يوم الاثنين عندما قال في حوار تلفزيوني إن الدول الخليجية دعمت صعود تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلى جانب تصريحات أخرى. واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.

زوير الخارجية اللبناني المستقبل شربل وهبة (أرشيف)

وقال وهبة في ذلك الحوار: "أتى الدواعش الذين أحضروهم لنا دول أهل المحبة والصداقة والأخوّة". وعندما قاطعته الصحفية وسألت: "تتحدث عن دول الخليج؟" فأجابها: "لا أريد أن أسمّي، دول المحبة جلبت لنا الدولة الإسلامية".

وفي خضمّ سجال على الهواء خلال الحلقة مع ضيف سعودي، اتهم عون بـ"تسليم" لبنان إلى حزب الله، المدعوم من إيران، ذكّر وهبة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018. وسأل: "من قتل خاشقجي في إسطنبول؟ الذي قتل خاشقجي في إسطنبول لا يجب أن يتحدث بهذه الطريقة"، ثم أضاف وهو يغادر الاستديو: "لن أقبل وأنا في لبنان أن يهينني واحد من أهل البدو".

ورغم مسارعة وهبة في اليوم التالي إلى الاعتذار وتأكيده أن "القصد لم يكن (...) الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة"، وتنديد كل من رئاسة الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ومسؤولين بمضمون تصريحاته، إلا أن ذلك لم يحل دون عودة التوتر إلى العلاقة اللبنانية الخليجية، خصوصاً السعودية، التي وصفت تصريحاته بأنها تطاول على المملكة وشعبها.

ع.ج.م/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)