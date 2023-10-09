بعد أزمة حادة.. شولتس وماكرون يتحدثان عن مرحلة جديدة
المستشار الألماني شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون يدعوان لتعزيز التعاون بينهما، مع عودة القمة المشتركة لحكومتي الدولتين الأهم في الاتحاد الأوروبي، اللتين عاشتا أزمة حادة في العلاقات خلال الأشهر الماضية.
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز التعاون بين البلدين
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا وفرنسا، وذلك في مستهل الجلسة المغلقة للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورغ شمالي ألمانيا مساء الاثنين (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023).
وفي إشارة إلى الأزمات والتحديات العالمية، قال ماكرون: "نرى أنه يجب على أمتينا أن تتعاونا، بل إنني أود أن أقول إنه يجب علينا أن نصبح معا وبصورة أكبر من السابق بمثابة قوة دافعة لبلدينا ولقارتنا الأوروبية"، لافتا إلى أن هذا الأمر يستلزم البراغماتية والكفاءة.
وأوضح ماكرون أن الأمر يتعلق بتحويل البلدين وأوروبا إلى "قوة جيوسياسية وعسكرية وتكنولوجية واقتصادية في عالم آخذ في الاضطراب على نحو متزايد".
وفي إشارة إلى الوضع في إسرائيل وقطاع غزة، قال شولتس إنه كان يتصور أن يكون استهلال الاجتماع المغلق للحكومتين مختلفا.
وأضاف: "ننتهز علاقة الثقة الخاصة في الصداقة الألمانية الفرنسية للنظر بشكل مشترك في القضايا ذات الأهمية الجذرية بالنسبة لبلدينا وبالنسبة لأوروبا برمتها. الأمر المؤكد هو أننا نريد أوروبا موحدة وقوية وذات سيادة، وأوروبا التي تنضم إلى قمة العالم كأحد اللاعبين على المستوى التكنولوجي".
وأوضح شولتس: "سنتناول قضيتين أساسيتين، إحداها تتعلق بكيفية التمكن من خلق تماسك اجتماعي في أوقات التغير الجذري، والأخرى تتعلق بالكيفية التي ستؤثر بها التطورات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، على حياتنا".
ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
تجاوز آلام الحرب العالمية الثانية
كانت فرحة أوروبية عارمة عندما زار في 1962 الرئيس الفرنسي شارل ديغول المستشار الألماني كونراد آديناور في بون. وبعد نصف سنة من هذه الزيارة وقع الزعيمان اتفاقية الإليزيه لتعزيز الصداقة الألمانية الفرنسية.
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
صداقة رجلين
كانت العلاقة بين المستشار الألماني هلموت شميت والرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان مميزة في سبعينات القرن الماضي. وزار جسكار شميت في منزله في هامبورغ، واشتكى من "التدخين المتواصل" للمستشار الألماني. جسكار يتحدث بطلاقة الألمانية، وشميت الراحل كان يتأسف لكونه لا يتحدث الفرنسية.
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
توأمة المدن
يوجد حوالي 2000 توأمة بين المدن الألمانية والفرنسية، وبعضها أقدم من اتفاقية الإليزيه. وهذه التوأمة بين مدينة رونيبورغ في ولاية تورنغن شرقي ألمانيا ومدينة هوتفيل-لومني الفرنسية أصبحت ممكنة فقط بعد الوحدة الألمانية. والتوأمة بين المدن تدعم الحياة المدرسية والثقافية والمهنية بين البلدين.
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
مصافحة تاريخية
لحظة بهجة ألمانية فرنسية: 1984 يتصافح الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران والمستشار الألماني هلموت كول خلال احتفال بذكرى ضحايا الحربين العالميتين في فردان. وأصبحت هذه الصورة فيما بعد رمزا للمصالحة الألمانية الفرنسية.
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
هيئة الشبيبة الألمانية الفرنسية
ديغول وآديناور ركزا اهتمامهما منذ البداية على الشبيبة من البلدين التي وجب عليها التعارف والتعلم من بعضها البعض. الشاب الألماني نيكولاس غوتكنيشت والفرنسي باتريك بولسفور قاما في 2016 برعاية شباب عند إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى. ومنذ 1963 قامت هيئة الشباب بربط التواصل بين تسعة ملايين من الشباب الفرنسيين والألمان.
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
الفرقة الألمانية – الفرنسية
الأعداء السابقون يشكلون اليوم وحدة عسكرية مشتركة. واُنشأت هذه الوحدة في 1989 وتم إدماجها في الفيلق الأوروبي في 1993. وعملياتها الرئيسية كانت في البلقان وأفغانستان ومالي.
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
العلاقات بين أنغيلا وفرانسوا
من الناحية السياسية لم يكونا قريبين من بعضهما البعض: المسيحية الديمقراطية أنغيلا ميركل والاشتراكي فرانسوا أولاند، خاصة خلال أزمة الديون الحكومية الأوروبية عندما كانت ميركل تضغط من أجل التقشف، فيما دعا أولاند إلى برامج إصلاح اقتصادية. وبالرغم من ذلك وجد الاثنان قاعدة مشتركة، وذلك من أجل تحمل المسؤولية السياسية تجاه أوروبا.
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
تصادم ألماني فرنسي
لقد عانى الفرنسيون لفترة طويلة لأن ألمانيا هي الشريك الاقتصادي الأقوى. لكن في عام 2017 حدث العكس، إذ استحوذت شركة السيارات الفرنسية "بيجو القابضة" التي تضم بيجو وسيتروين على شركة صناعة السيارات أوبل الألمانية الأصل. ومنذ ذلك حين يخشى الكثير من العمال لدى أوبل في ألمانيا من فقدان وظائفهم.
ألمانيا وفرنسا .. صداقة خاصة شهدت الكثير من المنعطفات
تقريبا متزوجين؟
في ذكرى مرور مائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مدينة كومبيين، حيث وقع وقف إطلاق النار في عام 1918. مشهد يبقى في الذاكرة: شاهدة عيان اعتقدت بأن ميركل هي زوجة ماكرون. إلا أن الصداقة الألمانية الفرنسية ليست وثيقة بعد إلى هذه الدرجة.