بعد أربعة مواسم من التألق.. التونسي السخيري يغادر كولون الألماني

ما كان يروج من قبل أصبح الآن حقيقة، الدولي التونسي لاعب خط الوسط بفريق كولون الألماني، إلياس السخيري سيغادر النادي هذا الصيف بعد قضائه لأربعة مواسم معه.

الصفحة الرسمية لفريق كولون نشرت على موقعها على تويتر رسالة توديع للاعب التونسي جاء فيها "العزيز إلياس شكرا جزيلا لك على التزامك الدؤوب وعلى العديد من الكيلومترات التي قطعتها في الملعب لخدمة نادي إ ف س كولون. وشكرا على أنك لم تكن تدخر أي جهدالصالح النادي. حظا موفقا". كما نشر النادي على تويتر فيديو لأبرز لقطات التألق للسخيريمع نادي كولون:

السخيري البالغ من العمر 28 عاما كان قد عبر منذ مدة عن رغبته في تغيير الأجواء. فالعقد الذي كان يربطه مع كولون ينتهي هذا الصيف وبالتالي يمكنه الانتقال في صفقة حرة لنادي جديد. لكن لحد الآن لم يفصح الدولي التونسي عن وجهته المستقبلية.

وكان السخيري المعروف بشغله لأكثر من مركز في وسط الميدان، يعتبر من الركائز الأساسية لفريق كولون ونجح في ظرف وجيز من لفت الأنظار إليه بلياقته البدنية العالية وقراءته الجيدة للملعب. وشارك اللاعب السابق لمونبوليه خلال الأربع مواسم التي قضاها مع كولون، في 133 مباراة سجل فيها 20 هدفا.

ونشر نادي كولون تغريدة على تويتتر ذكر فيها عدد الكيلومترات التي قطعها السخيريمع الفريق خلال أربعة مواسم والتي بلغت 1419 كيلومتر، مشيرا إلى أنها تفوق المسافة بين ملعب النادي ومدينة روما الإيطالية (1387 كيلومتر).

وفي هذا الموسم كان السخيري هو صاحب أعلى تنقيط بين زملائه في فريق كولون (2.88). ولم يكتف بذلك، بل تصدر قائمة الهدافين بفريق كولون هذا الموسم بعد تسجيله 7 أهداف وذلك بالرغم من أنه ليس لاعبا مهاجما وإنما متوسط ميدان دفاعي.

هشام الدريوش