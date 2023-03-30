بعد أربعة أشهر على تعيينه.. شتوتغارت يقيل مدربه لاباديا؟

أقالفريق شتوتغارت اليوم الاثنين (الثالث من أبريل/نيسان 2023) مدربه برونو لاباديا بعد أربعة أشهر من توليه منصبه وقرر تعيين سيباستيان هونيس، المدرب السابق لهوفنهايم، في منصب المدير الفني الجديد وبعقد يمتد حتى 2025.

وقال ألكسندر فيرله رئيس مجلس إدارة شتوتغارت: "نشكر برونو لاباديا على العمل الذي قام به، برونو (لاباديا) عمل مع الفريق منذ اليوم الأول بالتزام رائع وشغف، لكن لسوء الحظ هذا الأمر لم ينعكس على مجموع النقاط".

وبدأ النقاش حول مصير لاباديا خلال اليومين الماضيين في أعقاب الهزيمة أمام يونيون برلين بثلاثة أهداف دون رد.

وتولى لاباديا تدريب شتوتغارت مرة ثانية في آواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي وبعقد يمتد حتى 2025، بهدف إنقاذ الفريق من شبح الهبوط، لكنه تعرض للإقالة بعد الفوز مرة واحدة فقط خلال 11 مباراة بالبوندسليغا.

وعمل لاباديا للمرة الأولى مع شتوتغارت بين عامي 2010 و2013.

ولن يحظ هونيس بالوقت الكافي للتعرف على فريقه الجديد قبل تسجيل ظهوره الأول خلال المواجهة أمام نورنبرغ المنافس بالدرجة الثانية، في دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا بعد غد الأربعاء.

وقال فيرله "سيباستيان هونيس اكتسب بالفعل خبرة مهمة في البوندسليغا ويعرف أيضا مجال قطاع الناشئين بشكل جيد للغاية كمدرب، نحن على ثقة بأن سيباستيان هو المدرب المناسب للتحديات المقبلة".

وترجع آخر تجربة تدريبية لهونيس إلى الفترة بين عامي 2020 و2022 مع هوفنهايم، كما سبق له العمل مع فريق الشباب تحت 23 عاما في بايرن ميونخ.

وقال هونيس "أتطلع حقا لهذا التحدي في شتوتغارت، وأقدر الثقة والمحادثات الجيدة مع هؤلاء المسؤولين".

خ.س/أ.ح (د ب أ)