بعد أداء مخيب ـ بايرن ميونيخ يعول على "المنقذ!" للعودة إلى التألق

يعوّل بايرن ميونيخ على قائد المنتخب الإنجليزي هاري كاين كي يلعب دور "المنقذ" وسد الفراغ الذي خلّفه الموسم الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك حين يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم في ضيافة فيردر بريمن، وسط تخوف من تراجع إضافي.

ورغم أن بايرن تمكن من إحراز لقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إلا أنه ظهر بصورة الفريق الهش وانتظر حتى المرحلة الختامية لحسم اللقب بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند. وفي محاولة منه لسد الفراغ الذي تركه ليفاندوفسكي في الخط الأمامي، قرّر بايرن الخروج عن تحفظه التقليدي في سوق الانتقالات وتعاقد مع كاين حتى 2027 بعد اتفاقه مع توتنهام الانكليزي على صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، هي الأعلى في تاريخ الـ" بوندسليغا ".

وسجل كاين 280 هدفاً في 435 مباراة مع فريق شمال لندن، وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (58)، بيد انه لم يفز بأي لقب كبير على صعيد الأندية أو المنتخبات. وكان الفريق البافاري يبحث عن مهاجم منذ رحيل ليفاندوفسكي الذي سجل له 344 هدفًا في 375 مباراة.

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو مانيه القادم من ليفربول الإنجليزي في فرض نفسه، لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في "بوندسليغا" الى النصر السعودي. وسيكون الموسم صعباً جداً على بايرن، كما تبين من مباراة الكأس السوبر التي خسرها كاين ورفاقه بثلاثية نظيفة على أرضهم السبت أمام لايبزيغ، في مباراة دخل خلالها الإنجليزي كبديل في الدقائق الأخيرة.

ورغم قراره المفاجئ بإقالة يوليان ناغلسمان من تدريب الفريق والاستعانة بتوماس توخل في آذار/مارس، فشل الأخير في ترك انطباع مختلف عن سلفه وانتهى الأمر بخروج بايرن من مسابقتي الكأس المحلية ودوري الأبطال.

هل يفوز بايرن بالدوري للمرة الـ 12؟

يدخل فريق بايرن ميونخ عصرا جديدا، مع بداية موسم /2023 2024، حيث يسعى الفريق لاستكمال سيطرته على كرة القدم الألمانية، من خلال تحقيق الفوز بلقب الدوري (بوندسليغا) للمرة 12 على التوالي والـ34 في تاريخه. وستكون ضربة البداية من خلال زيارة ملعب "فيسير ستاديوم" لمواجهة مضيفه فيردر بريمن، في الجولة الأولى من الدوري غدا الجمعة (18 أغسطس/آب 2023).

ولن تكون مواجهة فيردر بريمن مجرد بداية للموسم، حيث سيسعى الفريق البافاري إلى إظهار "وجهه الحقيقي" خاصة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها على ملعبه "أليانز أرينا" أمام لايبزيغ صفر 3/ ، في مباراة كأس السوبر الألماني، حيث كان ذلك بمثابة ناقوس خطر قبل البداية. وسيحاول توماس توخيل، المدير الفني للفريق، إحداث تغيير في انطباعات وتوقعات الجماهير بعد الهزيمة القاسية، فما هي فرص نجاحه في هذا الأمر؟

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ)