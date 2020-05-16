بعد أخذ ورد.. بايرن يعلن تمديد عقد قائده نوير حتى 2023

قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه في بيان على موقعه الرسمي "بايرن ميونيخ سعيد جدا بتمديد عقد مانويل حتى 30 حزيران/ يونيو 2023"، مضيفا أن "مانويل هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا".

من جهته، قال نوير "في الأسابيع التي تلت توقف المسابقات بسبب وباء كورونا المستجد، لم أكن أرغب في اتخاذ قرار لأن لا أحد كان يعرف متى أو كيف ستستمر البوندسليغا". وأضاف "الآن وقد اتضحت الأمور، أتوقع مستقبلا بكثير من التفاؤل. أشعر بأنني مرتاح جدا في بيتي في بافاريا".

وأكد عضو المجلس التنفيذي للنادي البافاري حارس مرماه الدولي العملاق السابق أوليفر كان في نفس البيان "يمكنني أن أضع نفسي بسهولة في الوضع الذي يعيش فيه مانويل. نتفهم الاتجاه الذي يريد مانويل اتخاذه في هذه المرحلة من مسيرته المهنية وما هو مهم بالنسبة له. لقد أرسل إشارة قوية بهذا التمديد".

أما المدير الرياضي للنادي الدولي البوسني السابق حسن صالح حميديتش فقال "تمديد العقد إشارة مهمة لنادي بايرن ميونيخ ومانويل. معا قمنا بإنشاء وضع مربح للجانبين. هذا ما كان مهما جدا لمانويل ولنا. مانويل يمثل النجاح المستمر لنادي بايرن ميونيخ، من أجل المسؤولية والمعايير العالمية. يسعدني استمرار عملنا معا".

وبدا أن المفاوضات بين النادي البافاري وعملاق عرين المانشافت (34 عاما و92 مباراة دولية) وصلت إلى طريق مسدود في منتصف نيسان/أبريل الماضي. وظهر نويرغير سعيد في بعض الأحيان أثناء المفاوضات مع بايرن ميونخ، الذي تعاقد مع ألكسندر نوبل بداية من الموسم المقبل قادما من شالكه ليكون بديله المحتمل. ولم يكن نوير راضيا عن تسريب تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده لوسائل الإعلام.

ع.ش/ص.ش (د ب أ)