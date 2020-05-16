 بعد أخذ ورد.. بايرن يعلن تمديد عقد قائده نوير حتى 2023 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.05.2020

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رياضة

بعد أخذ ورد.. بايرن يعلن تمديد عقد قائده نوير حتى 2023

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم وبطله في الأعوام السبعة الماضية أن حارس مرماه العملاق الدولي مانويل نوير مدد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2023، واضعا حدا لأسابيع طويلة من المفاوضات.

مانويل نوير

مانويل نوير يمدد عقده مع ناديه بايرن ميونيخ حتى عام 2023

قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه في بيان على موقعه الرسمي "بايرن ميونيخ سعيد جدا بتمديد عقد مانويل حتى 30 حزيران/ يونيو 2023"، مضيفا أن "مانويل هو أفضل حارس مرمى في العالم وقائدنا".

مختارات

وصف مهاجم فريق برشلونة أنطوان غريزمان زميله مارك أندري تير ستيغن بأنه أحد أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم. لكن من هم أفضل حراس المرمى في العالم بالنسبة لحارس عرين برشلونة تير ستيغن؟ (26.11.2019)

بعد مرور شهر على السجال الذي عرفته الساحة الكروية الألمانية حول أحقية تير ستيغن في اللعب كحارس أساسي للمنتخب الألماني، عبر النجم الأرجنتيني لينويل ميسي زميل تير ستيغن في برشلونة عن رأيه في تير ستيغن والحارس الأسايي نوير. (18.10.2019)

من جهته، قال نوير "في الأسابيع التي تلت توقف المسابقات بسبب وباء كورونا المستجد، لم أكن أرغب في اتخاذ قرار لأن لا أحد كان يعرف متى أو كيف ستستمر البوندسليغا". وأضاف "الآن وقد اتضحت الأمور، أتوقع مستقبلا بكثير من التفاؤل. أشعر بأنني مرتاح جدا في بيتي في بافاريا".

وأكد عضو المجلس التنفيذي للنادي البافاري حارس مرماه الدولي العملاق السابق أوليفر كان في نفس البيان "يمكنني أن أضع نفسي بسهولة في الوضع الذي يعيش فيه مانويل. نتفهم الاتجاه الذي يريد مانويل اتخاذه في هذه المرحلة من مسيرته المهنية وما هو مهم بالنسبة له. لقد أرسل إشارة قوية بهذا التمديد".

أما المدير الرياضي للنادي الدولي البوسني السابق حسن صالح حميديتش فقال "تمديد العقد إشارة مهمة لنادي بايرن ميونيخ ومانويل. معا قمنا بإنشاء وضع مربح للجانبين. هذا ما كان مهما جدا لمانويل ولنا. مانويل يمثل النجاح المستمر لنادي بايرن ميونيخ، من أجل المسؤولية والمعايير العالمية. يسعدني استمرار عملنا معا".

وبدا أن المفاوضات بين النادي البافاري وعملاق عرين المانشافت (34 عاما و92 مباراة دولية) وصلت إلى طريق مسدود في منتصف نيسان/أبريل الماضي. وظهر نويرغير سعيد في بعض الأحيان أثناء المفاوضات مع بايرن ميونخ، الذي تعاقد مع ألكسندر نوبل بداية من الموسم المقبل قادما من شالكه ليكون بديله المحتمل. ولم يكن نوير راضيا عن تسريب تفاصيل متعلقة بالمفاوضات بشأن تمديد عقده لوسائل الإعلام.

ع.ش/ص.ش (د ب أ)

  • Fußball Torwart Manuel Neuer (Bongarts/Getty Images/L. Baron)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    يعد مانويل نوير (30 عاما) أفضل حارس مرمى في تاريخ ألمانيا، فهو فعلا أسطورة في تمتيع الجماهير بأدائه الراقي. ولا يكاد يوجد لاعب آخر مثل نوير فاز بالألقاب التي حصل عليه هذا الأخير. فقد حصد كأس العالم بالبرازيل، ودوري أبطال أوروبا. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم ثلاث مرات، وقد صعد نجمه بالخصوص عام 2014، حيث حصل فيه على عدد كبير من الجوائز. كما إنه تولى أيضا مهمات جديدة في الفريق، مثل الدفاع.

  • Flash-Galerie deutsche Fußballkapitäne (picture-alliance/Sven Simon)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    حتى وقت قريب كان العملاق أوليفر كان (47 عاما) أفضل حارس ألماني في رأي الكثيرين. فقد فاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، واختير عام 2002 كأفضل لاعب في مونديال كوريا واليابان، رغم خسارة النهائي أمام البرازيل. ويعد أوليفركان الحارس الوحيد الذي حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم. ألقابه مع بايرن ميونيخ كثيرة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

  • Bildergalerie Sepp Maier (STAFF/AFP/Getty Images)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    سيب ماير (72 عاما) هو صاحب الرقم القياسي لحراسة مرمى منتخب ألمانيا حيث خاض معه 95 مباراة. وكان يمثل مع غيرد مولر وبكنباور ثلاثي الأحلام في بايرن ومنتخب ألمانيا. حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب الوطني وبايرن أبرزها الفوز بكأس العالم في ميونيخ 1974، وكأس الأمم الأوروبية 1972. وقد أجبر عام 1979 على الاعتزال بسبب حادث سيارة. تم اختياره كحارس القرن في ألمانيا، وحل رابعا على قائمة حراس القرن في العالم.

  • Harald Toni Schumacher (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توني شوماخر (62 عاما) كان يعد أحد أفضل حراس المرمى في العام في الثمانينيات. لعب 76 مباراة دولية، حيث وصل لنهائي مونديال إسبانيا 1982 ومونديال المكسيك 1986. وفاز قبل ذلك مع بلده بكأس الأمم الأوروبية 1980. أثار الكثير من الجدل بسبب ارتطامه باللاعب الفرنسي باتيستو في مونديال إسبانيا. بعد خروجه من المنتخب ومن فريق كولونيا ذهب لتركيا وفاز مع فنربخشه بالدوري هناك.

  • DeutschlandFußball Torhüter Bodo Illgner (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    بودو إلغنر (49 عاما) كان الحارس الاحتياطي لشوماخر في كولونيا وبعدما طرد شوماخر أصبح أساسيا وخاض مع كولوينا 326 مباراة. انتقل إلى ريال مدريد وخاض معه 91 مباراة حيث فاز مرتين بدوري أبطال أوروبا. خاض مع منتخب ألمانيا 54 مباراة وفاز معه بكأس العالم 1990 بإيطاليا، وهو أصغر حارس مرمى يفوز بكأس العالم. وكان ثلاث مرات من بين أفضل ثلاثة حراس للمرمى في العالم.

  • Fußball Euro 2008 Finale Deutschland Spanien Jens Lehmann (AP)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    ينس ليمان (46 عاما) لعب لشالكه 10 أعوام. وهو أول حارس مرمى في ألمانيا يسجل هدفا أثناء اللعب، عندما سجل في مرمى دورتموند. انتقل إلى ميلانو ثم إلى دورتموند ليفوز معه بالدوري وانتقل إلى أرسنال وخاض معه 147 مباراة. اختاره كلينسمان بديلا عن أوليفر كان ليحرس مرمى ألمانيا في مونديال 2006. ومازال حاضرا في الأذهان تصديه لركلات الترجيح أمام الأرجنتين، حيث أوصل ألمانيا لنصف النهائي الذي خسرته أمام إيطاليا.

  • Fußball EM 1996 Deutschland England Köpke (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    أندرياس كوبكه (54 عاما) أو "أندي" هو أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ ألمانيا. ويدرب حراس مرمى المنتخب منذ كأس القارات عام 2005. لعب 59 مباراة دولية، كما احترف في فريق أوليمبك مرسيليا الفرنسي. فاز مع ألمانيا كلاعب بكأس أمم أوروبا 1996، وهو العام الذي حصل فيه على لقب أفضل حارس مرمى في العالم. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في ألمانيا أربع مرات.

  • Der deutsche Torhüter Toni Turek (vorn) schaut dem in seinem Tor einschlagenden Ball hinterher (picture-alliance/ dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توني توريك، توفي عام 1984، وعمره 65 عاما. كانت مهنته أصلا خبازا وشارك في الحرب العالمية الثانية ووقع في الأسر، وقد خاض أول مباراة له مع ألمانيا وهو في سن 31 عاما، وهو رقم قياسي لحارس مرمى صمد أكثر من 60 عاما. كان ذلك عام 1950 في أول مباراة دولية يلعبها منتخب ألمانيا بعد الحرب.لعب للمنتخب 20 مباراة دولية فقط واستطاع مع زملائه الفوز بكأس العالم عام 1954 في سويسرا.

  • Fußball Legendäre Duelle Deutschland England Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    هانز تيلكوفسكي (81 عاما) خاض مع المانشافت 39 مباراة في الفترة بين 1957 و 1967، وهو الحارس الذي احتسب ضده "هدف شهير" في ملعب ويمبلي 1996 (الصورة)، رغم أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، في رأي الكثيرين. وبذلك خسرت ألمانيا نهائي كأس العالم أمام انغلترا. قبلها بعام تم اختياره كأفضل رياضي في ألمانيا وكان يتميز بتمركزه الجيد خلال اللعب.

  • Deutschland Fußball Geschichte Torhüter Bernd Trautmann (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توفي بيرت تراوتمان عام 2013 عن عمر 89 عاما. اختارته جماهير مانشستر سيتي 2007 كأفضل لاعب في تاريخ النادي، الذي لعب له 639 مباراة من عام 1949 حتى 1964. تم تكريمه من طرف الملكة إليزابيث عام 2004 والاتحاد الألماني للكرة 2008 لدوره في التصالح بين ألمانيا وإنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية. وقع له كسر في العنق عندما اصطدم مع مهاجم بيرمينغهام في نهائي كأس عام 1956، لكنه واصل اللعب ليحقق لفريقه اللقب.

  • Robert Enke (Getty Images)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    كان الحضور الجماهيري في حفل تأبين روبيرت إنكه كبيرا جدا روبيرت إنكه. فخلال لحظة يأس من الحياة بسبب مشاكل نفسية ألقى إنكه بنفسه أمام قطار فلقي مصرعه في الحال في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وكان عمره 32 عاما. وقد أقام نادي هانوفر حفل تأبين له في ملعب كرة القدم حضره نحو 40 ألف شخص وشارك في حمل نعشه زملاؤه في هانوفر ومن المنتخب الألماني، في منظر حزين سيبقى عالقا في ذاكرة محبيه.

    الكاتب: صلاح شرارة


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