 بعدما أصبحت عضوا بمجلس الأمن - ألمانيا لديها خطط عديدة! | أخبار | DW | 01.01.2019

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أخبار

بعدما أصبحت عضوا بمجلس الأمن - ألمانيا لديها خطط عديدة!

مع انطلاق العام الجديد 2019 عادت ألمانيا لشغل مقعد جديد بمجلس الأمن الدولي. وستبقى ألمانيا عضوا لمدة عامين في الهيئة القوية، التابعة للأمم المتحدة، تتعامل فيها مع الصراعات في العالم. فما هي خططها خلال تلك المدة؟

USA | UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/dpaBELGA/Y. Jansens)

عندما جرى التصويت لصالح عضوية ألمانيا بمجلس الأمن الدولي في يونيو/ حزيران الماضي وعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس العالم بأن بلاده "ستتحمل المسؤولية المنبثقة عن القرار وأنها "لا تريد غض البصر"، بل "الكشف عن مواقف".

المقعد الذي تقلدته ألمانيا بداية من اليوم الثلاثاء (أول يناير/ كانون الثاني 2019) هو غير دائم، ولن يكون صوتها بنفس قوة أصوات دول الفيتو الخمس: أمريكا، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا، إلا أن ألمانيا لديها خطط كثيرة خلال العامين، التي ستبقى فيها عضو بأقوى وأهم هيئة بالأمم المتحدة.

أجندة: أوروبا قوية

هذه هي المرة الخامسة، التي تصبح فيها ألمانيا عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، ويريد ماس القيام بحملة من أجل تعزيز "التعددية" التي تعرضت لضغوط بسبب أمور من بينها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على "أمريكا أولا". وتقف الأمم المتحدة في قلب "النظام التعددي" حسب ماس، الذي قال "نعيش في زمن نحتاج فيه إلى المزيد من النظام الدولي والموثوقية والمزيد من الثقة في قواعدنا المشتركة". وأضاف ماس "الأمم المتحدة تكون بهذا القدر من القوة والعدالة والفعالية، بحسب ما يفعله أعضاؤها".

كما تريد ألمانيا أن يكون لأوروبا دور قوي داخل المنظمة الدولية، وأن يصبح للقارة الأوروبية مقعدا دائما بمجلس الأمن أسوة بالقوى الخمس الكبرى، خصوصا وأنه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون فرنسا وحدها الممثل لأوروبا بمجلس الأمن. وإلى جانب ألمانيا تشغل في السنة الجديدة كل من بلجيكا وبولندا مقاعد داخل مجلس الأمن كعضوين غير دائمين.

Bundesaußenminister Maas bei den Vereinten Nationen (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة

المشاركة في مهام الأمم المتحدة

تشارك ألمانيا حاليا في ثماني بعثات من بين 14 بعثة تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك جنود وشرطيات ورجال شرطة. ومثلا الجنود الألمان في مالي هم أكثر الأعضاء نشاطا في بعثة تحقيق الاستقرار في مالي، حيث يساعد حوالي 1100 ألماني في دعم عملية السلام والمصالحة الداخلية في مالي. ويأملون في الوقت نفسه في تحقيق الاستقرار في منطقة غرب إفريقيا بأكملها.

مختارات

تعتزم ألمانيا خلال شغلها مقعد غير دائم في مجلس الأمن اعتبارا من العام المقبل العمل على الاستعانة بمزيد من النساء في مهام التوسط في حل النزاعات الدولية. ويذكر أن ضحايا النزاعات هم في أغلب الأحيان من النساء والأطفال. (21.12.2018)

اُنتخبت ألمانيا بالأغلبية عضوا غير دائم في مجلس الأمن اعتبارا من مطلع العام المقبل، وحصلت ألمانيا على 184 صوتا في الجمعية العامة، وهذه هي المرة السادسة التي تحصل فيها ألمانيا على مقعد غير دائم منذ الحرب العالمية الثانية. (08.06.2018)

وفي لبنان تشارك ألمانيا في بعثة "يونيفيل"، وهي واحدة من أقدم بعثات للأمم المتحدة عموما. علاوة على ذلك، تنشط القوات الألمانية في السودان وجنوب السودان والصومال والصحراء الغربية وليبيا وهايتي. وفي جميع هذه البعثات، لا تساعد ألمانيا فقط من خلال الجنود وإنما تدعم أيضًا عملية حفظ السلام من خلال فرق التدريب المتنقلة.

من خلال مشاركة ألمانيا في مهام الأمم المتحدة الأمنية هذه تحظى ألمانيا باحترام واعتراف كبير من جميع أنحاء العالم. وليس لهذا فقط هناك كثيرون يطالبون بمقعد دائم لألمانيا في مجلس الأمن.

Infografik Mitglieder des UN-Sicherheitsrates DE

كما تقف على أجندة ألمانيا في مجلس الأمن أيضا موضوعات أخرى مثل منع وقوع الأزمات والصراعات. وأعلن هايكو ماس في نهاية ديسمبر/ كانون الأول أن ألمانيا تريد استخدام مقعدها في مجلس الأمن الدولي من أجل لرفض نصب صواريخ متوسط المدى إذا ألغيت معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة المدى بين الولايات المتحدة وروسيا. وقال ماس إن "نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى سوف يقابله رفض واسع من قبل ألمانيا".

فريدل تاوبه/ص.ش

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  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

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    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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