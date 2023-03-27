بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل تلغي احتفالية بسبب بن غفير

ألغت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل اليوم الاثنين (الثامن من أيار/مايو 2023) حفل استقبال دبلوماسي بمناسبة يوم أوروبا بسبب المشاركة المزمعة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت البعثة في بيان "للأسف، قررنا هذا العام إلغاء الاستقبال الدبلوماسي، لأننا لا نريد توفير منبر لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".

وتحتفل بروكسل في التاسع من أيار/مايو بـ"يوم أوروبا"، احتفاء بالإعلان الفرنسي لعام 1950 الذي أدى إلى تأسيس الاتحاد الذي أصبح الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يمثل وزير الأمن القومي بن غفير الحكومة الإسرائيلية في احتفال هذا العام. لكن رد فعل الاتحاد الأوروبي يؤكد الاضطرابات الدبلوماسية التي تواجه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتسبب تحالفه مع بن غفير والزعيم اليميني المؤيد للاستيطان بتسلئيل سموتريتش في إثارة القلق حتى بين حلفاء إسرائيل الدوليين.

وفي شبابه وُجه الاّتهام لوزير الأمن القومي أكثر من خمسين مرة بالحض على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية. وأُدين بن غفير، رئيس حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم جماعة تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال بن غفير في بيان "إنه لأمر مخز أن ينخرط الاتحاد الأوروبي، الذي يدعي أنه يمثل قيم الديمقراطية والتعددية الثقافية، في إسكات الأصوات بطريقة غير دبلوماسية". وأضاف "يعرف الأصدقاء طريقة التعبير عن النقد ويعرف الأصدقاء الحقيقيون أيضاً كيف يسمعونه".

ولا يزال نتنياهو نفسه ينتظر دعوة لزيارة واشنطن، واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة بأنها "تخوض معارك غير ضرورية". وكتب في تغريدة على تويتر "إدارة العلاقات الخارجية لإسرائيل مسألة معقدة تتطلب خبرة ونهجاً ذكياً".

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب)