 بعثة الأمم المتحدة ترفض الرضوخ لقرار طالبان بمنع النساء من العمل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2023

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بعثة الأمم المتحدة ترفض الرضوخ لقرار طالبان بمنع النساء من العمل

طلبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان من جميع موظفيها الأفغان عدم الذهاب إلى مكاتبهم، بعد قرار حكومة طالبان منع عمل النساء في البعثة. وأكدت أنها بدأت عملية مراجعة لعملياتها.

نساء في أفغانستان (23.01.2023)

منع النساء من العمل في أفغانستان، يضع الأمم المتحدة أمام موقف صعب للغاية، ويعيق تقيدم المساعدات (أرشيف)

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء (11 ابريل/نيسان 2023) إن قرار حركة طالبان منع النساء من العمل معها في أفغانستان يضعها أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها في هذا البلد. وأكدت البعثة في بيان أنها الآن أمام خيار بين البقاء وتوفير الدعم للشعب الأفغاني، أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي علينا الالتزام بها".

مختارات

وأعلنت الامم المتحدة في 4 نيسان/ابريل الماضي أن سلطات الأمر الواقع في أفغانستان المتمثلة بحركة طالبان أصدرت "أمراً" يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لديها. وأكدت الأمم المتحدة في بيانها أن رئيسة البعثة روزا اوتباييفا باشرت "مراجعة عملياتية" لتحديد الخطوات المقبلة.

وبحسب الأمم المتحدة فإنه "يجب أن يكون واضحا أن سلطات الأمر الواقع تتحمل أي عواقب سلبية لهذه الأزمة على الشعب الأفغاني".

ويستفيد نحو 23 مليون رجل وامرأة وطفل من المساعدات الإنسانية في  أفغانستان التي تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ففي المجتمع الأفغاني المحافظ إلى أقصى الحدود، يُمنع على المرأة التكلّم مع رجل ليس من أقاربها. لذلك، لا يُمكن للنساء أن يتلقّين مساعدات إنسانية إلّا من نساء.

ويعمل نحو 3900 شخص لحساب الأمم المتحدة في أفغانستان 3300، منهم مواطنون أفغان، بحسب أرقام الأمم المتحدة. ومن بين هؤلاء الموظفين 600 امرأة، نحو 400 منهنّ أفغانيات.

أفعانستان: البحث عن طبيبات

وبعد إصدار هذا القرار، قال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، لوكالة فرانس برس إن هذا القرار "ينتهك ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا "من الواضح للغاية أن لا سلطة قادرة على إعطاء توجيهات للأمم المتحدة، سواء على أساس الجندر أو على أي أساس آخر، حول من يجب توظيفه". وشدد الأكبروف على أن القرار "هو  انتهاك صارخ لحقوق النساء"، والأمم المتحدة "لا يمكنها القبول بذلك لا في أفغانستان ولا في أي بلد آخر"، كما لا يمكنها أن تقبل بأي "استثناء".

وطلبت الأمم المتحدة منذ صدور هذا القرار من جميع موظفيها من الأفغان عدم القدوم إلى المكاتب حتى إشعار آخر. وتسبب المنع في غضب واثار موجة إدانات دولية  وتعرضت سلطات طالبان لانتقادات شديدة. ولم تصدر طالبان حتى الآن أي سبب أو توضيح لمنع النساء من العمل مع الأمم المتحدة.

وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف كانون الثاني/يناير بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.

ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز)

  • Eine Hebammenschülerin untersucht eine Patientin unter Aufsicht einer Ausbilderin im Krankenhaus von Bamiyan, Afghanistan.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    العمل في جناح الولادة

    برنامج أو مشروع تأهيل القابلات تم اعتماده من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع منظمة إغاثة محلية في باميان. وفي مستشفى باميان تتعاون القابلات مع الطاقم الصحي ويتعلمن كيف يقيمن حالة النساء الحوامل ومساعدتهن على الولادة ورعاية الأمهات والأطفال الرضع.

  • Afghanistan Junge Frauen werden als Hebammen für abgelegene Dörfer ausgebildet

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    في انتظار المخاض

    منذ توليها السلطة في عام 2021، منعت حركة طالبان إلى حد كبير وصول المرأة إلى التعليم والجامعات وسوق العمل. والاستثناءات لا توجد سوى في قطاع الصحة. وستقوم 40 شابة يتم تدريبهن في مستشفى باميان، كجزء من المشروع التجريبي، بالاعتناء بالنساء الحوامل في قراهن لاحقًا.

  • Junge Frauen mit Kopftuch während einer Unterrichtsstunde.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    النساء يدرسن للنساء

    تتابع المشاركات في المشروع الدروس بتركيز وحماس. "أريد أن أتعلم وأن أساعد الناس في قريتي"، هذا ما قالته طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا. المساعدة ضرورية جدا لأنه في أفغانستان، يموت ما يقرب من ستة في المائة من جميع الأطفال حديثي الولادة قبل بلوغهم سن الخامسة.

  • Eine Hebammenschülerin misst den Blutdruck einer schwangeren Patientin.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    قياس ضغط الدم

    قياس ضغط الدم هو جزء من الروتين اليومي للنساء الحوامل. بعض قابلات المستقبل هن بالفعل أمهات وعلى دراية بالمشاكل أثناء الحمل. "في البداية لم أرغب في أن أصبح ممرضة أو قابلة"، تقول إحدى المشاركات في المشروع. لكن التجارب التي عاشتها خلال فترة حملها جعلتها تغير موقفها. وهي الآن أم لطفل عمره 18 شهرا.

  • Eine junge afghanische Frau richtet ihr Kopftuch vor einem Spiegel.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    السير لساعتين للوصول للمستشفى

    يجب أن يكون كل شيء مناسبًا، هنا طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا تقوم بتعديل غطاء رأسها والكمامة أمام المرآة قبل وقت قصير من بدء العمل. إن التزامها بتدريب القبالة أمر ليس بالسهل، فهي تمشي على قدميها ساعتين كل يوم للوصول إلى المستشفى الذي تخضع فيه للتكوين كقابلة.

  • Übersicht über die Provinz Bamiyan. Im Hintergrund schneebedeckte Berggipfel.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    بانوراما رائعة لمناطق محرومة من الخدمات

    بعد تدريبهن، من المفترض أن تساعد القابلات النساء في القرى النائية أثناء الولادة. لأن الناس هناك غالبًا محرومون من الرعاية الطبية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد أفغانستان واحدة من البلدان التي لديها أعلى معدلات وفيات الأمهات: حوالي ثلاثة بالمائة من جميع النساء يتوفين أثناء الحمل أو نتيجة له.

  • Die 35 jährige Aziza Rahimi steht im Türrahmen ihres Hauses.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    آلام فقدان الطفل بعد حمله تسعة أشهر

    في إحدى هذه القرى، تتألم عزيزة رحيمي، البالغة من العمر 35 عاما، والتي فقدت ابنها بسبب نقص الرعاية الطبية. تقول: "نزفت لمدة ساعتين ولم يتمكن زوجي من الحصول على سيارة إسعاف" لنقلي للمستشفى. تمت الولادة في المنزل ومات ابنها بعد الولادة بفترة وجيزة. وتقول المرأة: "لقد حملت ابني في رحمي لمدة تسعة أشهر ثم فقدته، إنه أمر مؤلم للغاية".

  • Ein kleines Kind schläft auf dem Arm seiner Mutter im Krankenhaus von Bamiyan, Afghanistan.

    أمل للنساء الحوامل في أفغانستان - تأهيل شابات لمهنة القابلة

    غياب التوعية مع معدل مواليد مرتفع

    نساء في انتظار العلاج في مستشفى باميان. لا يستطيع كثيرات منهن الوصول إلى معلومات حول الحمل والولادة وتنظيم الأسرة. ولا يزال معدل المواليد في أفغانستان أعلى من المتوسط ​​الإقليمي، فمن ناحية الإحصائيات تلد امرأة واحدة 4.64 طفلاً. وللمقارنة فإنه في إيران المجاورة يبلغ المعدل 1.69 مولود لكل امرأة. اعداد: فيليب بول/م.أ.م/ ص.ش


 

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