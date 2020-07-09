بطولة إسبانيا: ريال مدريد يتوج باللقب للمرة الـ 34

عزز ريال مدريد رقمه القياسي وتوج بطلا للدوري الإسباني في كرة القدم للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، بفوزه على ضيفه فياريال 2-1 اليوم الخميس (16 يوليو/ تموز 2020) في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

ودخل ريال اللقاء متصدرا بفارق أربع نقاط عن غريمه برشلونة بطل الموسمين الماضيين، ونجح بفوزه العاشر تواليا منذ عودة المنافسات بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، في توسيعه الى سبع بعد سقوط النادي الكاتالوني أمام ضيفه أوساسونا 1-2.

ويدين النادي الملكي الذي كان بحاجة لنقطتين من مباراتيه الأخيرتين لضمان اللقب، بفوزه الى الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل الهدفين (29 و77 من ركلة جزاء).

واستحق ريال اللقب هذا الموسم، إذ تألق في الخطوط الأمامية بتمتعه بثاني أفضل هجوم في الدوري خلف برشلونة (68 هدفا مقابل 81) وأفضل دفاع (تلقت شباكه 23 هدفا فقط).

كما تميز بتنوعه الهجومي، إذ أنه الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى الذي سجل له 21 لاعبا مختلفا هذا الموسم في مقدمهم بنزيمة الذي ما زال يملك فرصة إزاحة نجم برشلونة وقائده ليونيل ميسي عن عرش ترتيب الهدافين في المرحلة الأخيرة(21 للفرنسي مقابل 23 لأفضل لاعب في العالم).

وعلى الرغم من غياب الجمهور واللعب على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" عوضا عن "سانتياغو برنابيو"، أكد ريال مدريد تفوقه على فياريال في ملعبه، إذ لم يذق الأخير طعم الفوز في أرض العملاق المدريدي سوى مرة واحدة منذ صعوده الى الدرجة الأولى عام 1998 (هبط موسمين منذ ذلك الحين الى الدرجة الثانية)، وكانت في كانون الثاني/يناير 2018 (1-صفر).

أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)