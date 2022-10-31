بطولة إسبانيا: تشافي يعتذر ويصحح أقواله بشأن داني ألفيش

اعتذر تشافي هرنانديس مدرب برشلونة، متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم، غداة التصريحات التي أدلى بها حيث بدا أنه يدعم زميله السابق البرازيلي داني ألفيش الموقوف منذ الخميس بعد مزاعم اعتداء جنسي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحافي عقب فوز فريقه على خيتافي 1-صفر الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الليغا "بالأمس أُسيء تفسير ما أردت قوله عن داني ألفيش. ربما لم أكن محدداً بما فيه الكفاية بكلماتي ومن المهم أن أشرح ما قلته".

وتابع "هو موضوع حساس للغاية، وبالأمس (السبت) نسيت أن أذكر الضحايا. يجب أن ندين كل هذه الأنواع من الأعمال، سواء كان داني أو أي شخص آخر. اعتذاري للضحية، لضحايا الاعتداء الجنسي وهذا النوع من العنف". وأقرّ "مايسترو" خط الوسط السابق بأن ما قاله "لم يكن التعليق المناسب".

وكان تشافي صرّح عشية المباراة إنه "في حالة صدمة" و"متفاجئ ومصدوم" بتهم الاعتداء الجنسي الموجهة لداني ألفيش من قبل فتاة تبلغ 23 عاماً. وأضاف من دون أن يشير إلى الضحية المزعومة "أشعر بالسوء تجاهه".

احتجاز دون إمكانية دفع كفالة

وألقي القبض على ألفيش في برشلونة أمس الجمعة، إثر ادعاءات بقيامه بالاعتداء على سيدة في مرحاض ملهى ليلي. ونفي ألفيش (39 عاماً) التهمة.

وأصبح ألفيش أكبر لاعب يشارك في كأس العالم مع منتخب البرازيل عندما خاض مع الفريق المباراة أمام الكاميرون في مونديال قطر 2022 .

وذكرت تقارير إخبارية على نطاق واسط أن ألفيش، الذي سبق له اللعب لفريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأشبيلية الإسباني، قدم إفادة لشرطة كتالونيا "موسوس ديسكوادرا" بشأن الادعاءات، قبل أن يطلب مكتب المدعي العام احتجازه وعدم إطلاق سراحه بكفالة.

نادي بوماس أونام يفسخ عقد ألفيش

وطرد نادي بوماس المكسيكي المدافع المخضرم ولاعب برشلونة الإسباني السابق البالغ 39 عاماً بعدما أمرت محكمة اسبانية باحتجازه من دون كفالة في برشلونة الخميس.

وعاد ألفيش الذي لعب ثمانية مواسم في برشلونة بين عامي 2008 و2016، إلى النادي الكاتالوني لفترة قصيرة تحت ادارة تشافي (2021-2022).

وأعلن نادي بوماس أونام عبر بيان مقتضب نشره أمس الجمعة عبر موقعه على الإنترنت وبيان إعلامي من رئيسه ليوبولدو سيلفا، فسخ التعاقد مع ألفيش.

وكان ألفيش قد انضم للفريق المكسيكي عام 2022 بعد نهاية فترته الثانية ضمن صفوف برشلونة.

ع.ح./ح.ز. (أ ف ب، د ب ا)