بطولة ألمانيا: شتوتغارت يستعيد نغمة الفوز من بوابة أوغسبورغ

استعاد شتوتغارت نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على مضيفه أوغسبورغ اليوم الأحد (10 كانون الثاني/ يناير 2021) في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد شتوتغارت، الذي حصد نقطة وحيدة في مبارياته الثلاث الماضية، إلى 21 نقطة في المركز العاشر بترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد أوغسبورغ عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر شتوتغارت بالتسجيل عبر الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الكونغولي الديمقراطي سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثاني في الدقيقة .29

وقلص أوغسبورغ الفارق مع بداية الشوط الثاني، عقب تسجيل ماركو ريشتر هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 46، غير أن جونزالو كاسترو ودانييل ديدافي، أحرزا الهدفين الثالث والرابع لشتوتغارت في الدقيقتين 61 و.87

واضطر أوغسبورغ للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، عقب طرد ماركو ريشتر لحصوله على الإنذار الثاني.

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب ترتيب البطولة بـ33 نقطة أمام لايبتسيغ (31 نقطة) وكلاهما خسرا في هذه المرحلة الأول أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3، والثاني ضد ضيفه بوروسيا دورتموند 1-3.

م.أ.م/ ع.م ( د ب أ، أ ف ب )