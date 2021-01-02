 بطولة ألمانيا: شتوتغارت يستعيد نغمة الفوز من بوابة أوغسبورغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.01.2021

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رياضة

بطولة ألمانيا: شتوتغارت يستعيد نغمة الفوز من بوابة أوغسبورغ

استعاد شتوتغارت نغمة الفوز بتغلبه على مضيفه أوغسبورغ 4-1 ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

Deutschland Bundesliga FC Augsburg gegen VfB Stuttgart

استعاد شتوتغارت نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على مضيفه أوغسبورغ  اليوم الأحد (10 كانون الثاني/ يناير 2021) في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة. 

مختارات

كلما استمر إبعاد المشجعين عن المباريات بسبب جائحة كورونا، كلما تراجعت أهمية الدوري الألماني لكرة القدم لدى كثير من الأنصار. والنقاش حول قيم كرة القدم وتسويقها المفرط يقويان هذا التوجه.

وضع مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب شرطا للعودة من أجل تدريب فريقه السابق بوروسيا دورتموند. كلوب الذي تربطه علاقة قوية مع دورتموند كشف أيضا عن خططه المستقبلية ورغبته في خوض تجارب خاصة بعيدا عن عالم كرة القدم.

استعاد بايرن ميونيخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه ماينز إلى فوز كاسح 5 / 2 في ختام المرحلة الرابعة عشر للمسابقة، التي شهدت فوز بوروسيا دورتموند 2 / صفر على ضيفه فولفسبورغ.

وارتفع رصيد شتوتغارت، الذي حصد نقطة وحيدة في مبارياته الثلاث الماضية، إلى 21 نقطة في المركز العاشر بترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد أوغسبورغ عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر شتوتغارت بالتسجيل عبر الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الكونغولي الديمقراطي سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثاني في الدقيقة .29

وقلص أوغسبورغ الفارق مع بداية الشوط الثاني، عقب تسجيل ماركو ريشتر هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 46، غير أن جونزالو كاسترو ودانييل ديدافي، أحرزا الهدفين الثالث والرابع لشتوتغارت في الدقيقتين 61 و.87

واضطر أوغسبورغ للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 76، عقب طرد ماركو ريشتر لحصوله على الإنذار الثاني.

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب ترتيب البطولة بـ33 نقطة أمام لايبتسيغ (31 نقطة) وكلاهما خسرا في هذه المرحلة الأول أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3، والثاني ضد ضيفه بوروسيا دورتموند 1-3.

م.أ.م/ ع.م ( د ب أ، أ ف ب )

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


 

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