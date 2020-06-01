بطل ملاكمة يتحمل تكاليف جنازة فلويد والطب الشرعي يثبّت مقتله

أعلن مكتب بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر جونيور أن الأخير سيتحمل تكاليف جنازة جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى اختناقاً الأسبوع الماضي عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت، بحسب ما قال ليونارد اليربي الرئيس التنفيذي لشركة "مايويذر بروموشنز" الاثنين لشبكة "اي اس بي ان". ووُجهت الى الشرطي الأبيض ديريك شوفين تهمة القتل غير العمد.

وأكد اليريبي ان عائلة فلويد قبلت عرض مايويذر جونيور لدفع تكاليف الجنازة، مضيفا: "سيغضب مني على الارجح لقول ذلك، لكن نعم سيدفع (مايويذر) بالتأكيد نفقات الجنازة".

وسيوارى جثمان الضحية الثرى يوم الثلاثاء المقبل (التاسع من حزيران/ يونيو 2020) في هيوستن. وقال محامي العائلة بن كرامب خلال مؤتمر صحافي إنّه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة حسب التوقيت المحلي (16,00 ت غ) في هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل. وستقام مراسم تأبين له موازية في مناطق أخرى من البلاد، موضحا أنّ أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال).

مشاهدة الفيديو 02:11 شارك احتجاجات في أمريكا لمقتل فلويد إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3d2YJ تظاهرات في أمريكا للمطالبة بتحقيق العدالة لمقتل جورج فلويد

وأضاف المحامي أنّه يوم السبت سيجري حفل تأبين ثانٍ في كارولاينا الشمالية مسقط رأس فلويد، من دون مزيد من التفاصيل.

أما عشيّة الجنازة التي ستقام الثلاثاء في هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجّى الجثمان طوال مساء الإثنين لكي يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.

يذكر أن التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي لمقاطعة هنيبين، أكد بأن سبب الوفاة يعود إلى "سكتة قلبية رئوية"، ليخلص إلى أنها "جريمة قتل". يأتي ذلك بعد أن أظهر تشريح خاص مستقل للجثة، أمرت به أسرة فلويد، أنه توفي نتيجة الاختناق.

وتتناقض نتيجة التشريح الخاص وتقرير الطبيب الشرعي مع نتائج أولية الأسبوع الماضي تفيد بأن فلويد توفي نتيجة معاناته من مشكلات صحية وآثار لمواد مخدرة محتملة، وأنه لا دليل على الاختناق، وفق ما نقلته آنذاك تقارير إعلامية محلية.

م.م/ و.ب ( أ ف ب، د ب أ)