بطل عالمي في الفنون القتالية يصف محمد صلاح بـ"الأيقونة"

أبدى بطل العالم للفنون القتالية المختلطة حبيب نورماغوميدوف إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، وأضاف بطل العالم الروسي في تصريحات نقلها موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية "أنا أتابع (محمد صلاح) لكنني لم أره من قبل".

وتابع حبيب حديثه عن نجم ليفربول الأول قائلا "إنه لاعب رائع، نحتاج لاعبين مثله يُجسدون الصورة الحقيقة لأخلاقنا"، وأضاف: "أعتقد أن الله يقف معه، والأجيال الجديدة في حاجة إلى لاعبين مثل محمد صلاح يتعلمون منه التواضع، عندما يكون (المرء) مشهوراً".

وأكد بطل العالم الروسي، الذي هزم مؤخراً البطل العالم الإيرلندي كونور ماكغريغور "محمد صلاح أيقونة يجب الحفاظ عليها، ونساعده على مواصلة نجاحه"، وأردف: "أنا مُعجب به والأخلاق والقيم التي ينشرها كل يوم في أوروبا".

إلى ذلك، تمكن محمد صلاح من استعادة مستواه المعهود برفقة ليفربول، إذ عاد النجم المصري إلى هوايته المُفضلة في هزّ الشباك بعد بداية تراجع مستواه في بداية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وإهداره عدة فرص سانحة للتسجيل أمام المرمى.

يُشار إلى "الريدز" تنتظره مباراة صعبة نهاية هذا الأسبوع أمام أرسنال العنيد برسم الجولة 11 من "البريميرليغ"، حيث يأمل ليفربول مواصلة مسيرته سلسلة نتائجه الإيجابية، من أجل العودة إلى منصة التتويج بعد غياب دام عدة سنوات.