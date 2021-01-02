"بطل القلوب" يبدد فرصه في البقاء بين كبار الدوري الألماني

سقط شالكه الملقب بـ "بطل القلوب" أمس السبت (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021) على ملعب مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف دون رد لتمتد مسيرته الخالية من الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم إلى 30 مباراة.
وفي المرحلة المقبلة قد يعزز هذا الرقم السلبي، حين يواجه ضيفه هوفنهايم. ففي حال خسارته أو تعادله، فإن سجله الخالي من الانتصارات سيرتفع إلى مجوع 31 مباراة، وهو الرقم الذي لم يسجّل في دفاتر النادي منذ موسم 1965/ 1966.
المسيرة الكارثية لشالكه استمرت لقرابة عام، حين فاز في 17 من يناير/كانون الثاني 2020 على ندّه وجاره بوروسيا مونشنغلادباخ. ولم تعد أمام هذا النادي العريق المتذيل حاليا لقائمة الترتيب العام (المركز 18)، فرص كبيرة لضمان مقعده بين كبار بوندسليغا. فلم يسبق لأي فريق يمتلك هذا الرصيد من النقاط في هذه الفترة من الموسم، أن نجح في البقاء بدوري الأضواء.
وعلّقت من جهتها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" على وضع شالكه معتبرة أن "هوفنهايم (هو) الأمل الأخير".
انطلاقة غير موفقة لغروس
في ظل النتائج المخيّبة أقالت إدارة شالكه المدرب مانويل باوم، وتعاقدت مع السويسري كريستيان غروس الذي له باع طويل في "انقاذ" الفرق المؤهلة للهبوط، كما حصل قبل عقد من الزمان مع توتنهام الإنجليزي وشتوتغارت الألماني.
لكن بداياته مع الفريق لم تكن موفقة، فمثلما حدث في المباريات السابقة انهار لاعبو الفريق بمجرد تأخرهم بهدف أمام هيرتا برلين. وأقرّ المدرب الجديد أن فريقه لم يكن متماسكا ليستقبل شباكه الهدف الثاني ومن بعده الثالث. وضعٌ لخصه لاعب الوسط اليساندرو شوف بالقول: "لا نستطيع قلب تأخرنا في الوقت الحالي".
ومع ذلك كرّر المدرب الجديد وصيته للاعبين خلال مداخلة إعلامية شدد فيها أن عليهم "ألا يغادروا الملعب برؤوس منحنية، كامل تركيزنا ينبغي أن ينصب على مواجهة هوفنهايم".
"لا بدّ من إعادة اكتشاف الذات"
المواساة الوحيدة لشالكه هي أن ماينز الذي يمتلك ست نقاط وأرمينيا بيلفيلد صاحب العشر نقاط وكولن صاحب الـ11 نقطة خسروا جميعا بالأمس، مما قد يعني أن أمل البقاء في دوري الأضواء لازال قائما.
ولكن في سبيل تفادي الهبوط للدرجة الثانية بعد تجربة عام 1981، ينبغي على الفريق أن يعيد اكتشاف ذاته، حسبما قال المهاجم مارك اوث لشبكة "سكاي سبورتس" مؤخرا "ليس لدينا القدرة على المنافسة إذا كنا نلعب بهذا الشكل".
وقال اوث "هؤلاء في موقع المسؤولية ينبغي عليهم أن ينشطوا في سوق الانتقالات، نحتاج إلى لاعبين بمقدورهم مساعدتنا بشكل فوري". واتفق معه غروس بالقول "نحتاج إلى مزيد من الخطورة أمام المرمى"، مطالبا مدير الكرة يوخين شنايدر بأن "يفعل المستحيل" في إشارة إلى وجود "قيود مالية".
ويعاني شالكه من أزمة مالية حقيقية وحتى الآن لم يبرم أي صفقة باستثناء استعارة المدافع سياد كولاسيناك من أرسنال، وتردد أيضا أنه سيسمح برحيل رابي ماتوندو واحمد كوتوغو لتوفير الأموال اللازمة للتعاقد مع لاعبين جدد.
و.ب/م.س (د ب أ)
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