 بطلة العالم للدراجة أحادية العجلة | عالم السرعة | DW | 10.06.2022

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عالم السرعة

بطلة العالم للدراجة أحادية العجلة

اليوم سنتعرف على يانا تينامبيرغن بطلة العالم في سباق الدراجات أحادية العجلة التي ستحدثنا عن النجاح الذي يرتبط بالشعور بالتوازن.

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