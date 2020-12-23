بطلة العالم للدراجة أحادية العجلة

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اليوم سنتعرف على يانا تينامبيرغن بطلة العالم في سباق الدراجات أحادية العجلة التي ستحدثنا عن النجاح الذي يرتبط بالشعور بالتوازن.
بعشرة لاعبين وبعد أن كان متخلفا بهدف قلب لايبزيغ الطاولة على فرايبورغ في نهائي كأس ألمانيا وفاز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي. وبذلك حقق لايبزيغ لقب كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه.
حجز باير ليفركوزن بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على هوفنهايم، في حين تلقى فرايبورغ صفعة قوية بهزيمته أمام أونيون برلين. وعاد دورتموند لسكة الانتصارات بعد فوزه على غرويترفورت، أول الهابطين إلى الدرجة الثانية.
أصبح فرايبورغ على بعد خطوة من تحقيق أول لقب كبير في تاريخه بعدما صعد إلى نهائي كأس ألمانيا، بعد فوزه على هامبورغ الذي يلعب في الدرجة الثانية.
في شوط واحد فقط سجل بايرن أربعة أهداف في شباك مضيفه فرايبورغ، ليقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" قبل ست جولات من النهاية. وفي مباريات أخرى فاز ليفركوزن على هيرتا برلين وبوخوم على هوفنهايم.
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