بطلة العالم للدراجة أحادية العجلة

فرايبورغ يهزم هامبورغ ويتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس ألمانيا

أصبح فرايبورغ على بعد خطوة من تحقيق أول لقب كبير في تاريخه بعدما صعد إلى نهائي كأس ألمانيا، بعد فوزه على هامبورغ الذي يلعب في الدرجة الثانية.