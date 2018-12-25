بطلب من الأكراد.. الجيش السوري يعلن دخوله "منبج" بريف حلب

أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة (28 ديسمبر/ كانون الأول 2018) دخول وحداته إلى منطقة "منبج" الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال البلاد، بعد وقت قصير من توجيه الوحدات الكردية دعوة إلى دمشق للانتشار في المنطقة لحمايتها من التهديدات التركية.

وكانت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية قد أخرجت بيانا اليوم تدعو فيه "الدولة السورية لإرسال قواتها المسلحة لاستلام نقاطها وحماية منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سوريا".

وأورد الجيش في بيان تلاه متحدث عسكري ونقله الإعلام الرسمي السوري "استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها". وقال الجيش في البيان "تضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في المنطقة".

ولم يؤكد المقاتلون الأكراد دخول القوات الحكومية السورية إلى المدينة، كما لم يتضح ما إذا كانت هذه القوات قد انتشرت في المدينة التي تمركزت فيها قوات أمريكية وأقامت قاعدة في وقت سابق هذا العام.

ويأتي هذا من جانب الجيش السوري عقب تأجيل تركيا لعملية عسكرية شرق الفرات، بعد تهديدات متواصلة بشنها. وجاء التأجيل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بدء سحب قوات بلاده من سوريا "بعد الانتصارات التاريخية" التي حققتها القوات ضد داعش.

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين،الصحفي دميتري بيسكوف، إن روسيا ترحب بعودة المناطق الكردية السورية إلى سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد بعد أن قالت دمشق إن قواتها دخلت مدينة منبج، متعبرا ذلك "توجها إيجابيا نحو الاستقرار"، بحسب وكالة سبوتنيك.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)