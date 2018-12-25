 بطلب من الأكراد.. الجيش السوري يعلن دخوله ″منبج″ بريف حلب | أخبار | DW | 28.12.2018

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أخبار

بطلب من الأكراد.. الجيش السوري يعلن دخوله "منبج" بريف حلب

بعد مطالبة القوات الكردية لدمشق بإرسال قوات لمنبج لحمايتها من تركيا أعلن الجيش السوري دخوله إلى مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، حسبما قالت قيادة الجيش السوري في بيان أكد فيه على "ضمان الأمن لجميع السوريين وغيرهم بالمنطقة".

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أهالي منبج يخشون تصعيدا عسكريا في المدينة

أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة (28 ديسمبر/ كانون الأول 2018) دخول وحداته إلى منطقة "منبج" الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال البلاد، بعد وقت قصير من توجيه الوحدات الكردية دعوة إلى دمشق للانتشار في المنطقة لحمايتها من التهديدات التركية.

مختارات

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طمأنة منتقدي قراره المفاجئ حول سوريا، قائلا إنه اتفق مع الرئيس التركي على انسحاب "منسق". تزامن ذلك مع ورود معلومات حول قيام تركيا بتعزيز وجودها العسكري على الحدود السورية. (23.12.2018)

تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سجون ومخيمات لها بالآلاف من عناصر "داعش" وأهلهم، ومع تلويح تركيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد "قسد"، تهدد القيادات العسكرية الكردية بالتوقف عن قتال "داعش" وإطلاق سراح المحتجزين منهم لديها. (20.12.2018)

وكانت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية قد أخرجت بيانا اليوم تدعو فيه "الدولة السورية لإرسال قواتها المسلحة لاستلام نقاطها وحماية منطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي في ظل التهديدات المستمرة من الدولة التركية لاجتياح مناطق شمال سوريا".

وأورد الجيش في بيان تلاه متحدث عسكري ونقله الإعلام الرسمي السوري "استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها". وقال الجيش في البيان "تضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في المنطقة".

ولم يؤكد المقاتلون الأكراد دخول القوات الحكومية السورية إلى المدينة، كما لم يتضح ما إذا كانت هذه القوات قد انتشرت في المدينة التي تمركزت فيها قوات أمريكية وأقامت قاعدة في وقت سابق هذا العام.

ويأتي هذا من جانب الجيش السوري عقب تأجيل تركيا لعملية عسكرية شرق الفرات، بعد تهديدات متواصلة بشنها. وجاء التأجيل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بدء سحب قوات بلاده من سوريا "بعد الانتصارات التاريخية" التي حققتها القوات ضد داعش.

 من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين،الصحفي دميتري بيسكوف، إن روسيا ترحب بعودة المناطق الكردية السورية إلى سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد بعد أن قالت دمشق إن قواتها دخلت مدينة منبج، متعبرا ذلك "توجها إيجابيا نحو الاستقرار"، بحسب وكالة سبوتنيك.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    الفرحة عمت أرجاء مدينة منبج، في حين إحتضن المدنيون قوات سوريا الديمقراطية التي دخلت المدينة الواقعة في شمال سوريا

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    رجل يحلق لحيته في الشارع، إبتهاجا بخروج قوات داعش المتشددة، وكان التنظيم قد ألزم الرجال باطلاق لحاهم، والنساء بارتداء النقاب، فارضا عقوبات قاسية على المخالفين.

  • Syrien Manbidsch Freude über Befreiung

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    إمرأة تكشف وجهها في الشارع، ودموع الفرحة على وجهها، وعم السرور المدنيين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لتحرر المدينة.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    إمرأة عجوز تدخن في الشارع ويبدو السرور على وجهها بعيدا عن الخوف من عقوبات التنظيم المتطرف

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    النساء كانت أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من سيطرة "داعش" على المدينة، حيث طبق التنظيم عليهن قوانين قاسية.

  • Syrien Manbij Zivilisten

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    مثلت خسارة منبج ضربة قوية لتنظيم "داعش" نظرا لأهميتها الإستراتيجية حيث كانت تعمل كطريق لنقل المقاتلين الأجانب والإمدادات من الحدود التركية. في الصورة إمرأة مقاتلة تواسي رجلا عجوزا من سكان المدينة إثر المعاناة التي واجهها السكان. ( إعداد: علاء جمعة)

  • Syrien IS Rückzug aus Manbidsch

    منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

    وتمثل عملية منبج التي لعبت فيها القوات الخاصة الأمريكية دورا مهما على الأرض، أكثر الانتصارات طموحا تحققها قوات مدعومة من واشنطن في سوريا، منذ أن شنت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل عامين.

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

منبج تتنفس الصعداء بعد خلاصها من قبضة "داعش"

أنطلق سكان مدينة منبج السورية في الشوارع يعانقون بعضهم فرحا بخلاصهم من سيطرة تنظيم "داعش" الذي كتم على أنفاسهم وضيق عليهم عيشتهم، وفيما تخلصت النساء من النقاب الذي فرضه التنظيم عليهم، سارع الرجال لحلق لحاهم. (13.08.2016)  

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أهالي منبج يخشون تصعيدا عسكريا في المدينة  

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