بطريقة مضحكة.. سامي خضيرة يحتفل وحيداً مع نفسه بعيد ميلاده

بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، احتفل لاعب كرة القدم الألماني سامي خضيرة لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي اليوم السبت (4 أبريل/ نيسان 2020) بعيد ميلاده الـ33 وحيداً، مع نفسه.

ونشر اللاعب صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر فيها وهو يجلس أمام طاولة مع أكثر من نسخة من صورته ولكن بعدة شخصيات مختلفة للاحتفال بعيد ميلاده.

وأظهرت الصورة خضيرة وهو يرتدي قميص يوفنتوس، ومرة أخرى وهو يرتدي قبعة، وأخرى وهو يمسك بفنجان من القهوة. كما أظهرت الصورة أيضاً خضيرة وهو يقوم بتقطيع قالب الحلوى وأخرى وهو يمسك بالقداحة لإيقاد الشمع وأخرى وهو يجلب الكعكة (التورتة) وعليها الشمع.

وكتب خضيرة ، الذي خاض 77 مباراة دولية مع المنتخب الألماني وتوج معه بكأس العالم 2014، على الصورة : "حفلة عيد ميلاد عظيمة اليوم".

وعلق توماس مولر زميله السابق في المنتخب الألماني : "أطيب الأمنيات، وأتمنى لك وقتاً ممتعاً مع ضيوفك". بينما علق راني خضيرة شقيق سامي : "شكراً على الدعوة".

ص.ش/ع.ح (د ب أ)