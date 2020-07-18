بطريقة غريبة - مجهول في ألمانيا يتبرع بمبلغ ضخم لأطفال أفريقيا

بدأ الأمر كمشهد من فيلم حركة وإثارة عندما جاءت مكالمة هاتفية من شخص مجهول لفرع منظمة "تير دي زوم" الخيرية في مدينة أوسنابروك الألمانية. لم يُعرف المتصل عن نفسه، بل طلب من العامل بالمنظمة النزول لتفقد صندوق البريد. وبحسب وكالة الأنباء الإنجيلية الألمانية (EPD) امتثل العامل للطلب ورافقه زميله خوفاً من أن يكون الأمر دعابة سخيفة أو به خطورة.
وكانت المفاجأة عندما وجدا ظرفاً يحتوي على مبلغ مئة ألف يورو بداخل الصندوق. ويقول فولف كريستيان رام، وهو المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإنجيلية: "بعد أن تأكدنا من أن هذه الأموال حقيقة ويمكننا الاحتفاظ بها، غمرتنا السعادة. فهذا أمر لا يحدث كل يوم",
وبحسب ما نقل موقع مجلة فوكوس الألمانية، ترك المتبرع المجهول رسالة للمنظمة يطلب فيها أن يتم استخدام هذه الأموال لمساعدة الأطفال والشباب الفقراء في أفريقيا. وعلى هذا الطلب علق المتحدث الإعلامي رام قائلاً: "نريد تحقيق هذه الأمنية. سوف نستعمل النقود في المقام الأول لتحضير صناديق مواد غذائية، وللاستثمار في مشاريع تعليمية، خاصة في جنوب أفريقيا وزيمبابوي".
وأضاف رام في تصريحات نقلتها وكالة EPD أن أزمة كورونا تسببت في ارتفاع معدلات الجوع والفقر بين الأطفال في هذه المناطق بسبب خسارة الأهالي لأعمالهم. وتسبب هذا في ترك الكثير من الأطفال لمدارسهم لمساعدة ذويهم في العمل اليومي.
يذكر أن منظمة "تير دي زوم" هي منظمة خيرية ذات فروع مستقلة في العديد من الدول، وتم تأسيسها في سويسرا عام 1960. وتعمل المنظمة لصالح الأطفال الذين يعانون من الفقر والعنف في أكثر من 39 دولة حول العالم.
س.ح/ص.ش
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
جنوب إفريقيا
يتركز معظم أثرياء دول جنوب الصحراء الكبرى في دولة جنوب إفريقيا، ويعيش هؤلاء الأثرياء والبالغ عددهم حوالي 46.800 بين كيبتاون ويوهانسبرغ. و تتجه أعداد هؤلاء الأثرياء نحو الزيادة.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
نيجيريا
وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية والمعنية بالشوؤن الاقتصادية فإن أغنى رجل في أفريقيا هو النيجري أليكو دانغوته. وتقدر ثروته بحوالي 18.2 مليار دولار. وهو واحد من بين 15.400 ثري في نيجيريا، علما أن أغلب اللاجئين إلى أوروبا هروبا من الفقر هم من نيجيريا.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
كينيا
يصل عدد الأثرياء في كينيا إلى 8500، وثروتهم تعادل حوالي ثلثي العائد الاقتصادي للبلاد، وهو معدل مرتفع جدا. فبينما يبلغ متوسط ثروة الأغنياء في كينيا حوالي 83 مليون دولار، يعيش حوالي نصف سكان كينيا بأقل من دولارين في اليوم.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
أنغولا
أدى ازدهار النفط في أنغولا إلى زيادة هائلة في عدد الأثرياء، إذ يبلغ عددهم في هذا البلد حوالي 6400، وهو ما يعادل ستة أضعاف هذا العدد قبل 15 عاما. وفي أنغولا تعيش أغنى سيدة في إفريقيا وهي ابنة الرئيس إيزابيل دوس سانتوس، إذ تقدر ثروتها بحوالي 3.2 مليار دولار.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
موريشيوس
يبلغ عدد سكان جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي حوالي 1.3 مليون نسمة، إلا أن عدد الأثرياء في هذه الجزيرة يصل إلى 3200 ثري، وهو أعلى معدل مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
ناميبيا
يعد التعدين أهم الصناعات في ناميبيا، إذ تصل نسبة عائداته الاقتصادية إلى 25 بالمئة من الدخل القومي، وأهم المواد التي يتم استخراجها الألماس. يبلغ عدد سكان ناميبيا أكثر من مليوني نسمة ورغم ذلك يصل عدد الأثرياء في هذا البلد إلى 3100، وتقدر ثروة كل واحد منهم بحوالي مليون دولار.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
أثيوبيا
يبلغ عدد الأثرياء في أثيوبيا حوالي 2800. ويبدو أن الاستقرار السياسي نسبيا والاستثمارات الأجنبية جعل النمو الاقتصادي في أثيوبيا ينمو باضطراد. علما أن ثلث سكان أثيوبيا فقراء ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم للفرد الواحد.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
غانا
الذهب والنفط والكاكاو من أهم منتجات غانا، وتصدير هذه المواد الخام زاد عدد الأثرياء في البلد، إذ يبلغ عددهم 2700، و كثيرا ما يعمل هؤلاء الأثرياء في مجال العقارات وقطاع الخدمات المالية، إلى جانب العمل في تصدير المواد الخام.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
بوتسوانا
يعيش في بوتسوانا حوالي 2600 مليونير، وساعدت صناعة الألماس في ثراء الكثيرين في السنوات الأخيرة. وبالرغم من ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة وارتفاع البطالة، إلا أن متوسط الدخل في بوتسوانا هو رابع أعلى دخل في دول جنوب الصحراء.
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أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع
كوت ديفوار
انتهت الحرب الأهلية في ساحل العاج منذ 8 سنوات، ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد نموا اقتصاديا مضطردا، حاليا يبلغ عدد الأثرياء هناك حوالي 2300 مليونير. ومن المتوقع أن يرتفع عددهم خلال السنوات المقبلة. والنفط هو أكبر عامل للنمو الاقتصادي، علما أن كوت ديفوار لازالت تعد واحدة من أسوأ البلدان في مجال التنمية في العالم، فهي في المرتبة 171 من أصل 178 وفقا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.
الكاتب: جان فيليب فيلهام/ دالين صلاحية