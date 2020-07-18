بطريقة غريبة - مجهول في ألمانيا يتبرع بمبلغ ضخم لأطفال أفريقيا

بدأ الأمر كمشهد من فيلم حركة وإثارة عندما جاءت مكالمة هاتفية من شخص مجهول لفرع منظمة "تير دي زوم" الخيرية في مدينة أوسنابروك الألمانية. لم يُعرف المتصل عن نفسه، بل طلب من العامل بالمنظمة النزول لتفقد صندوق البريد. وبحسب وكالة الأنباء الإنجيلية الألمانية (EPD) امتثل العامل للطلب ورافقه زميله خوفاً من أن يكون الأمر دعابة سخيفة أو به خطورة.

وكانت المفاجأة عندما وجدا ظرفاً يحتوي على مبلغ مئة ألف يورو بداخل الصندوق. ويقول فولف كريستيان رام، وهو المتحدث الإعلامي باسم المنظمة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإنجيلية: "بعد أن تأكدنا من أن هذه الأموال حقيقة ويمكننا الاحتفاظ بها، غمرتنا السعادة. فهذا أمر لا يحدث كل يوم",

وبحسب ما نقل موقع مجلة فوكوس الألمانية، ترك المتبرع المجهول رسالة للمنظمة يطلب فيها أن يتم استخدام هذه الأموال لمساعدة الأطفال والشباب الفقراء في أفريقيا. وعلى هذا الطلب علق المتحدث الإعلامي رام قائلاً: "نريد تحقيق هذه الأمنية. سوف نستعمل النقود في المقام الأول لتحضير صناديق مواد غذائية، وللاستثمار في مشاريع تعليمية، خاصة في جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

وأضاف رام في تصريحات نقلتها وكالة EPD أن أزمة كورونا تسببت في ارتفاع معدلات الجوع والفقر بين الأطفال في هذه المناطق بسبب خسارة الأهالي لأعمالهم. وتسبب هذا في ترك الكثير من الأطفال لمدارسهم لمساعدة ذويهم في العمل اليومي.

يذكر أن منظمة "تير دي زوم" هي منظمة خيرية ذات فروع مستقلة في العديد من الدول، وتم تأسيسها في سويسرا عام 1960. وتعمل المنظمة لصالح الأطفال الذين يعانون من الفقر والعنف في أكثر من 39 دولة حول العالم.

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