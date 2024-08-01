  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
صحةألمانيا

بطانة الرحم المهاجرة - كسر حاجز الصمت

١٧ أغسطس ٢٠٢٤

تُعاني 190 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم من التهاب بطانة الرحم، وهو مرض مزمن يصيب أسفل البطن. ولفترة طويلة، لم يأخذ الطب آلام النساء على محمل الجد. والآن ينتقل الموضوع المحظور إلى العلن، حيث بدأت النساء كسر صمتهن.

https://p.dw.com/p/4jZx8

دخلت تيريزيا كرونه المستشفى لأول مرة في سن 14 عامًا بسبب ألم شديد في البطن. وظل الألم يعاودها بسبب إصابتها بالتهاب بطانة الرحم. وهي الآن تكافح من أجل مزيد من التوعية الوعي والاعتراف به كمرض. بريسيلا هيربيل تشعر أيضًا أنها لا تؤخذ على محمل الجد. فعلى مدار 20 عامًا، اضطرت لاستخدام الادوية أثناء الدورة الشهرية. يستغرق الأمر معدل سبع سنوات قبل أن يتم تشخيص المرض وهي فترة طويلة جداً من المعاناة بالنسبة للمصابات. إذ يشتكين من ألم شديد أثناء الدورة الشهرية. أحيانا يشعرن بآلام في جميع أنحاء الجسم خارج أوقات الدورة أيضا. غالباً ما يصاحب ذلك نزيف حيض غزير ومشاكل في الأمعاء وإرهاق وألم أثناء الجماع وأحياناً يقف الالتهاب حاجزا أمام الرغبة في الانجاب. وينجم الألم عن الخلايا الشبيهة بالرحم التي تستقر خارجه، على سبيل المثال على المبيضين أو الأمعاء أو الصفاق. بريسيلا لا تريد السماح لإصابتها بإلتهاب بطانة الرحم بتقييد حياتها. والفيلم الوثائقي يرافقها في رحلتها لمعالجة الأعراض من خلال التغذية والعلاج الطبيعي والتدليك، فهي تريد تجنب إجراء عملية جراحية. أما تيريزيا فنقلت الموضوع إلى الساحة السياسية من خلال مبادرتها "أنهوا الصمت عن مرض بطانة الرحم". كما تدعو تيريزيا إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة مرض بطانة الرحم في ألمانيا، على غرار فرنسا، وتطالب بتخصيص مزيد من التمويل حول الأبحاث العلمية، لأن أسباب المرض لا تزال غير واضحة.

تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي