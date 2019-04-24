"بطاقة حمراء" من كريستيانو رونالدو لأنطونيو كونتي

كشفت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية الاثنين (20 مايو/ أيار 2019) أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قام بحركة عفوية عند سماعه اسم المرشح لخلافة المدرب ماسيميليانو أليغري، كانت واضحة للتعبير عن امتعاضه من هذا الخيار. ويتعلق الأمر بالمدرب أنطونيو كونتي، الذي سبق له وأن قاد سفينة اليوفي الإيطالي من موسم 2011 إلى 2014.

وحسب الصحيفة الإيطالية، فإن رونالدو يخشى من فلسفة كونتي البراغماتية التي تتقاطع مع طريقته هو في اللعب. في المقابل، يتمنى نجم ريال مدريد السابق بالدرجة الأولى العمل إلى جانب مدرب بايرن ميونيخ السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أو مع مواطنه جوزيه مورينيو. الإشكال أن أنشيلوتي متعاقد حالياً مع فريق نابولي إلى نهاية موسم 2021. أما مورينيو فيصعب على إدارة النادي اقناع جماهير "السيدة العجوز" بمدرب سبق له وأن مرّ من بيت الغريم إنتر ميلان، وذلك ما بين 2008 و2010.

مدرب تشيلسي السابق أنطونيو كونتي

في المقابل، هناك إجماع من نائب رئيس النادي بافيل ندفيد ومدير الكرة فابيو باراتيتشي على التعاقد مجدداً مع كونتي، الذي أقاله تشيلسي الإنجليزي قبل نحو 10 أشهر. وللتذكير كان هذا هو ذات الثنائي الذي قرر عدم استمرار أليغري رغم الدعم الذي يحظى به من رئيس النادي أندريا أنييلي. والسبب يعود إلى فشل الفريق في تجاوز ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته على أرضه أمام أياكس الهولندي 1-2 في الإياب، بحسب ما تناقلت تقارير إعلامية إيطالية متطابقة.

ولم تشفع لأليغري، الذي قاد آخر مباراة له مع الفريق الأحد، الألقاب الخمسة المتتالية التي أحرزها في الدوري خلال مواسمه الخمسة مع "السيدة العجوز"، أو الأربعة المتتالية في الكأس ولا حتى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

و.ب/ ي.أ