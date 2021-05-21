بطاقات بيسبول نادرة قيمتها 20 مليون دولار يتركها طبيب أمريكي

جمع طبيب الأعصاب الأمريكي توماس نيومان لمدة أربعة عقود تذكارات رياضية وخاصة بطاقات تداول لعبة البيسبول. وبما أنه كان شغوفا بذلك، سافر إلى مؤتمرات خاصة بتداول تذكارات لإيجاد بطاقات نادرة. وتحتوي مجموعته على بعض أندر البطاقات ومعظمها في حالة شبه ممتازة تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليون دولار، حسب ما جاء في موقع "شبيغل" الألماني.
وبعد وفاة طبيب الأعصاب الأمريكي بفيروس كوفيد 19 في فلوريدا سيتم الآن بيع بطاقات لعبة البيسبول الخاصة به بالمزاد، حسب ما ذكرته محطة التلفزيون الأمريكية سي إن إن.
وقال جي بي كوهين، رئيس دار مزادات "توستين" في كاليفورنيا: "واحدة من بطاقات (ريب دوث) لعام 1933 في هذه المجموعة هي الأفضل من نوعها، ونتوقع أن تحطم الرقم القياسي البالغ خمسة ملايين ومائتي ألف دولار لبطاقة رياضية".
وكانت أكبر هيئة في العالم لإصدار الشهادات لهواة جمع التذكارات الرياضية "Professional Sports Authenticator" قامت بالمصادقة على هذه المجموعة وتقييمها.
واحتفظ الطبيب توماس نيومان ببطاقات البيسبول في علب الأحذية عندما كان مراهقا لكن والدته تخلصت منها لاحقا. ومع بداية ثمانينات القرن الماضي بدأ نيومان في جمع مرة أخرى بطاقات البيسبول. هذه المرة وعلى مر السنين نمت مجموعة الطبيب من بطاقات البيسبول إلى حجم غير عادي يحتوي على أكثر من ألف بطاقة قديمة وحديثة للبيسبول وكرة القدم والهوكي.
ع.اع./م.س
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
رسائل قصيرة
"لقد وصلنا إلى مكان قضاء إجازتنا والطقس جميل": مثل هذه الرسالة القصيرة نرسلها لأصدقائنا بالجوال أو تويتر أو فيسبوك. ولكن في بداية القرن العشرين كانت الأحوال مختلفة، فقد كانت البطاقات البريدية المرسومة تؤدي هذه الوظيفة، مثلما كان يفعل مجموعة من الرسامين الألمان أسموا أنفسهم مجموعة "الجسر" بمعنى جسر التواصل، وخلّدوا أنفسهم بهذه البطاقات. وهنا نرى بطاقة بريدية لأحدهم مرسوم عليها أشخاص وهم على الشاطئ.
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
رسم وخط على بطاقات المراسلة
وبحلول عام 1870 ظهرت بطاقات المراسلة المكتوب على أحد وجهيها عنوان المُرسَل إليه وموجود عليه أيضاً الطابع البريدي. وبحلول عام 1905 سمح مكتب البريد الألماني حينها بكتابة نص رسالة على جانب البطاقة الموجود عليه عنوان المرسل. وأصبحت بطاقة المراسلة محبوبة بين الناس وانتشرت انتشاراً واسعاً بينهم. وابتداءً من عام 1879 تم إحصاء 120 مليون بطاقة بريدية سنوياً.
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
شراء بطاقات الرسامين البريدية
عام 1900 صار من الممكن للناس شراء بطاقات بريدية، ولكن الرسامين قلما كانوا يشترون بل كانوا يرسمون بطاقاتهم بأنفسهم. على الجانب الخلفي لهذه البطاقة هنا كَتَبَ الرسام الألماني ماكس بيس-شتاين عام 1928: "... السماء تمطر والطقس بارد وحان وقت صيد السمك! وبعدها سيتم رسم الأسماك ومن ثم أكلُها...". بهذه الكلمات خلّد هذا الرسام نفسه، على بطاقته المرسومة.
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
إرسال سريع للبطاقات بحلول عام 1900
كارستن مولَر نظم معرضاً لبطاقات المراسلة البريدية القديمة تحت عنوان "أطيب التحيات والمُنى" ومن ضمنها بطاقات مجموعة "الجسر" الألمانية، وقد قام بتنظيم المعرض في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. وهو يقول إن "رسوم هذه البطاقات مباشِرةٌ ومتميِّزة بسرعة البديهة وببساطة إيصال فكرة الرسالة دون أية مناورة"، وإن الإرسال السريع لهذا البطاقات بدأ بحلول علم 1900.
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
بطاقات بريدية ذات محتوى فني واقعي
كل ما كان الرسامون يعرضونه على لوحاتهم الحائطية من أعمال فنية تعبّر عن مواضيعهم الذاتية والحياتية كانت تظهر أيضاً على بطاقات المراسلة البريدية. ومن هذه الموضوعات: السماء الصافية والمروج الخضراء والمسارح والسيرك، وحتى رسمة "بنت الجيران" التي تبدو في هذه الصورة وهي من أعمال الفنان كارل شميت روتلوف والتي رسمها عام 1910.
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
رسومات فريدة
الرسومات كانت فريدة وغير متشابهة، ومنها هذه الرسمة على هذه اللوحة الزيتية (يمين الصورة) والتي تظهر عليها امرأة أثناء الاستحمام. ويقول كارستن مولَر حول مثل هذه الرسومات: "في أيام القيصر الألماني فيلهِيلم، كان ساعي البريد يشعر بالصدمة حين يرى مثل هذه الرسومات".
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
رسالة قصيرة بالبريد
على هذه البطاقة كتب الرسام الألماني كارل شميت- روتلوف عام 1910 الرسالة القصيرة التالية بالبريد لصديقته روزا شابيريه: "زيارتك مطلوبة، تحية قلبية" وكتب اختصاراً للقبه: ش.ر . فقد كانت الاختصارات تُستَخدَم مثل وقتنا الحاضر. إذ في بداية القرن التاسع عشر في ألمانيا كانت الرسائل البريدية تصل مرة أو مرتين إلى المدن، بل وبشكل أكثر تكراراً في المدن الكبيرة.
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
مصادر مهمة لمؤرخي الفن
في الماضي، كان الرسامون المتراسلون بالبطاقات البريدية يقيمون قدراً كبيراً لبطاقاتهم الفنية البريدية، فقد قامت منسقة مجموعة "جسر" التواصُل، روزا شابيريه، بجمع كل تلك البطاقات، التي باتت عماد معرض "الجسر" الفني في برلين. واستخدمها المؤرخون للتعرف على الحياة اليومية الرسامين. ومن خلال الطوابع يتعرف الباحثون على التواريخ والفترات الزمنية التي تعود إليها هذه البطاقات الفنية البريدية.
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رسوم تاريخية على البطاقات البريدية
"شكراً على الطماطم الجميلة"
منطقة دانغاست الصغيرة على بحر البلطيق كانت مكاناً محبوباً للغاية لدى رسامي مجموعة "الجسر" الفنية وكانوا يقضون فيها إجازاتهم. وعلى هذه البطاقة رَسَمَ كارل شميت- روتلوف عام 1910 منزلاً لأحد الفلاحين هناك. وخلف هذه البطاقة وقّعت أيضاً الرسامة إمّا ريتَر وشكرَت الفلاح المقيم في المنزل على الطماطم الطازجة واللذيذة التي أهداها لهما. لقد كانت هذه جولة مصورة من الماضي عن حياة بعض الرسامين في ألمانيا.
الكاتب: جنين ألبؤيشت/ (إعداد: علي المخلافي)