 بطاريات نووية لتنظيم ضربات القلب؟ | عالم المنوعات | DW | 18.01.2019

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منوعات

بطاريات نووية لتنظيم ضربات القلب؟

حقق باحثون من روسياً تقدماً هاماً في تطوير بطاريات نووية قد تستخدم طبياً في جسم الإنسان. إذ من الممكن استخدام هذه البطاريات في أجهزة تنظيم ضربات القلب والمحفزات الحيوية. وقد يصل عمرها إلى 50 عاماً.

Medica 2013 Langzeit EKG System SEER 1000 (Messe Duesseldorf/ctillmann)

صورة رمزية

قال باحثون من روسيا إنهم حققوا تقدماً تقنياً هاماً في طريق تطوير يمكن استخدامها طبياً. ويتعلق الأمر  ببطاريات نووية قد تستخدم طبياً في جسم الإنسان. وأوضح الباحثون أنهم نجحوا في تخصيب مصدر طاقة محتمل لهذه البطاريات، وهو نظير النيكل المشع 63، لأكثر من 69 في المئة في جهاز طرد مركزي غازي، وذلك حسبما أكدت شركة TVEL الروسية المملوكة للدولة، المتخصصة في تصنيع الوقود النووي. ويتوقف عمر البطارية على درجة التخصيب.

مختارات

سعيا لمراقبة أولئك الذين يعانون طيلة الوقت من أمراض قلبية، طور عدد من العلماء جهازا دقيقا يُزرع تحت الجلد بالقرب من القلب لرصد النبضات القلبية لفترة تصل إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات. (22.03.2014)

الإقبال المتزايد على استخدام الهواتف الذكية خارج البيت دفع بالمسؤولين في بلدة نرويجية إلى تخصيص مقاعد ذكية في الحدائق والشوراع لشحن الهواتف واستخدام الانترنيت، إضافة إلى استعمالات أخرى. التفاصيل في هذا المقال. (10.09.2018)

 ومن المقرر، حسبما أعلنت الشركة مؤخراً، أن يحقق الباحثون في منشأة "زيلينوغورسك" بسيبيريا نسبة تخصيب تزيد عن 80 في المئة خلال عام 2019 الجاري. ووفقاً للشركة، فإن الاتجاه الحالي في الأوساط المتخصصة في تصنيع البطاريات المدمجة، التي تستخدم في تقنيات الاتصالات اللاسلكية و الآلات هو تصنيع بطاريات يصل عمرها إلى 50 عاماً. وتستخدم البطاريات النووية دقيقة الحجم في الأماكن التي تحتاج إلى مصادر طاقة بالغة الصغر ولا تحتاج للصيانة على مدى فترة طويلة.

 وأشارت الشركة المملوكة لشركة "روس أتوم" للصناعات النووية إلى أن من بين هذه المجالات المنشآت الفضائية والعسكرية والصناعية. ولكن من الممكن أيضاً استخدام هذه البطاريات في أجهزة تنظيم ضربات القلب والمحفزات الحيوية. وللمقارنة، فإن شركة "ميدترونيك" المتخصصة في الأجهزة الطبية الدقيقة أعلنت أن بطاريات أجهزة تنظيم ضربات القلب التي تصنعها تعيش خمس إلى عشر سنوات، وذلك حسب فترة تشغيل الجهاز.

 وخلافاً للمفاعلات النووية، فإن الطاقة التي تتولد في البطاريات النووية لا تنشأ نتيجة تطور الطاقة الناتجة عن الانشطار النووي، ولكن هذه الطاقة تتولد نتيجة التحلل الطبيعي للنظائر الصناعية المشعة مثل نظائر نيكل 63 أو نظائر التريتيوم. وقالت الهيئة الألمانية للحماية من الأشعة، رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن فرقاً بحثية في عدة دول تعمل في تطوير مثل هذه البطاريات ". وأضافت الهيئة أن "هذا النوع من توليد التيار الكهربائي من التحلل الإشعاعي يعرف بالطاقة الكهروضوئية الثانية (بيتا فولتايك)".

ر.ض/هـ.د (د ب أ)

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    القلب – المضخة العجيبة

    القلب هو عضو عضلي مجوف تتقلص عضلاته ما يقارب سبعين مرة في الدقيقة ويضخ بهذه النبضات نحو عشرة آلاف لتر من الدم في اليوم الواحد إلى جميع إنحاء الجسم. ويقوم القلب بعملية ضخ هذه الكميات الكبيرة على مدى الحياة. وفي بعض الأحيان، كما عند إجراء التمارين الرياضية، يزيد القلب كمية ضخه للدم إلى خمس مرات عن المعتاد.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    عمل مزدوج للقلب

    يتكون القلب من قسمين وكل قسم من القلب يحتوي على أذين وبطين. وجسم الإنسان يتكون من جهازين لدوران الدم وليس من جهاز واحد. لأن القسم الأيمن من القلب يضخ الدم إلى الرئتين لتزويد الدم بالأوكسجين، وفي الوقت نفسه يضخ القسم الأيسر من القلب الكمية نفسها من الدم إلى أنحاء الجسم. وترتبط أجزاء القلب مع بعضها بصمامات تسمح بمرور الدم باتجاه واحد وتمنع رجوعه في الاتجاه المعاكس.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهد عضلي مضن

    القلب هو عبارة عن عضلات من نوع خاص تشبه العضلات الموجودة في اليدين أو الساقين من حيث سرعة وقوة تقلصها. ولكن الذي يميز عضلات القلب عن غيرها هو قابليتها للعمل لفترة طويلة بدون تعب أو كلل. بالإضافة إلى ذلك فان خلايا نسيج عضلة القلب ترتبط مع بعضها البعض مشكلة شبكة كبيرة، كما يظهر في الصورة، والتي تساعد القلب على العمل كعضلة واحدة أثناء النبض.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    الخلايا المحفزة لنبض القلب

    هل حاولت يوما أن ترغم قلبك على إيقاف نبضه؟ حتى وان حاولت فانك لن تستطيع، لأن القلب لا يمكن السيطرة على عمله عن طريق الخلايا العصبية وإنما عن طريق الخلايا المولدة للنظم الجيبية الأذينية. وهي خلايا تقع في جدار الأذين الأيمن وتقوم بتنظيم عمل القلب عن طريق توليد الإشارة المحفزة له بشكل دوري. وفي حال تعذرها عن ذلك تقوم بدلا عنها العقدة الأذينية البطينية بتوليد الإشارة.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهاز مزيل الرجفان

    في حالة تعذر القلب عن العمل بصورة طبيعية، كما في حالة الرجفان البطيني، أي توقف القلب عن العمل بسبب خلل في منظومة القلب تؤدي إلى ارتجاف البطينين بدل انقباضهما، يستخدم جهاز مزيل الرجفان الذي يقوم بإعطاء صدمة كهربائية تنهي الاضطراب في نقل الإشارة الكهربائية في القلب وتعيده للعمل بصورة طبيعية. هذا الجهاز متوفر حاليا في معظم الأماكن وسهل الاستعمال.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    جهاز مولد نبضات القلب

    وإذا كان نبض القلب بطيئا جدا، يستعان عند هذه الحالة المرضية بجهاز طبي يزرع في جسم الإنسان يقوم بتوليد نبضات الكترونية ترسل إلى عضلة القلب. هذا الجهاز الطبي تم استعماله لأول مرة في عام 1958 والنوعيات الحديثة منه تستطيع العمل في جسم الإنسان لمدة تتراوح بين خمسة أعوام واثني عشر عاماً.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    عملية القلب المفتوح

    كان الأطباء يرغمون على إيقاف عمل الدورة الدموية في الجسم عند إجراء عملية جراحية في القلب. ولكن في خمسينات القرن الماضي اكتشف الجراحون طريقة جديدة مكنتهم من حل المشكلة عن طريق استعمال جهاز يستخدم مؤقتا إثناء العملية الجراحية ويقوم بتزويد الدم بالأوكسجين ومن ثم إرساله إلى باقي الجسم، وفي هذه الحالة يقوم الجهاز بعمل القلب والرئة معاً.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    القسطرة الطبية

    الطب الحديث بإمكانه الكشف الكامل عن عمل القلب والتعرف على مشاكله إضافة إلى القيام بتدخلات جراحية دون فتح بطن المريض. حيث يقوم الأطباء باستخدام عملية القسطرة، أي إدخال أنبوب معدني أو مطاطي في جسم الإنسان يتم عن طريقه إدخال أدوات جراحية وطبية وإجراء العملية الجراحية في قلب المريض.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    صمامات اصطناعية للقلب

    في حال تعطل صمامات القلب عن عملها الطبيعي أو في حال تآكلها يستعمل الأطباء بدلا عنها مواد بيولوجية بديلة مستخرجة من الخنازير أو صمامات معدنية. وفي الوقت الحاضر توجد أيضا صمامات اصطناعية صغيرة قابلة للامتداد، كما يظهر في الصورة، ويتم ربطها بقلب المريض عن طريق عملية القسطرة.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    قلوب ومضخات دم اصطناعية

    عندما لا يعمل القلب بصور منتظمة كما في حالة ضعف القلب، يتم الاستعانة بمضخة دم لتكمل عمل القلب ويتم زراعتها في الجسم، إضافة إلى ذلك يربط قلب صناعي لمساندة عمل القلب القديم في جسم المريض، أما المشغل الآلي والبطاريات الخاصة بالمضخة والقلب الاصطناعي فتكون في العادة خارج جسم المريض.

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    القلب - الجهاز النابض العجيب

    قلب اصطناعي قيد التطوير

    وفي الوقت الحاضر يقوم العلماء بتطوير قلب اصطناعي يقوم بمهام القلب الطبيعي بالكامل، وتمت تجربة هذا القلب الاصطناعي الجديد بنجاح على الأبقار. يحتوي هذا القلب، كالقلب الطبيعي، على بطينين اثنين وأربعة صمامات. لكن ما زال أمام العلماء وقت طويل والكثير من الأبحاث لغاية تطوير هذا القلب الاصطناعي وجعله بديلا ناجحا عن القلب الطبيعي.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

القلب - الجهاز النابض العجيب

القلب هو العضو الرئيسي المحرك للدم في الجسم. كيف يعمل هذا العضو الفعال الذي لا يتجاوز حجمه حجم قبضة اليد؟ وماذا يحدث حين يتعذر على القلب لأي سبب من الأسباب العمل بصورة طبيعية؟ الصور والرسوم التوضيحية التالية تبين ذلك. (05.01.2014)  

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