بطاريات تخزين أقوى

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بعد حظر الغاز الروسي، يتعين على ألمانيا دعم تطوير الطاقات المتجددة. ولكن لكي يعمل مصدر الطاقة المتجددة بشكل فعال، هناك حاجة إلى بطاريات تخزين كبيرة. وهذا ما تسعى إليه بعض الشركات الناشئة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
أدت الحرب في اليمن، إلى تدمير محطات الكهرباء ليجد الكثير من اليمنيين ضالتهم في الطاقة الشمسية لإنارة المنازل والمستشفيات وحتى في ضخ المياه، بيد أن بحثاً جديداً حذر من هذه التقنية في ضخ المياه الجوفية. فلماذا؟
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