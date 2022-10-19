 بطاريات تخزين أقوى | صنع في ألمانيا | DW | 19.10.2022

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صنع في ألمانيا

بطاريات تخزين أقوى

بعد حظر الغاز الروسي، يتعين على ألمانيا دعم تطوير الطاقات المتجددة. ولكن لكي يعمل مصدر الطاقة المتجددة بشكل فعال، هناك حاجة إلى بطاريات تخزين كبيرة. وهذا ما تسعى إليه بعض الشركات الناشئة.

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