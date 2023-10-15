بطائرة نقل عسكرية.. الجيش الألماني يجلي 51 ألمانيا من إسرائيل

هبطت طائرة نقل عسكري ألمانية تقل على متنها 51 راكبا في ألمانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع في برلين، في الوقت الذي تسارع فيه الدول إلى نقل مواطنيها إلى مكان آمن في أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذتها حركة حماس الإرهابية قبل أسبوع.

وهبطت طائرة نقل من طراز "إيه 400 إم" في فونستورف، بالقرب من هانوفر في ولاية ساكسونيا شمال غربي ألمانيا، في الساعة 04:35 صباحا بالتوقيت المحلي (02:35 بتوقيت غرينتش)، وفقا لما ذكرته القوات المسلحة الألمانية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا.

ومن المقرر أن تهبط طائرة أخرى، تقل على متنها 29 راكبا، في ألمانيا في وقت لاحق اليوم الأحد بعد أن أقلعت من تل ابيب اليوم الأحد. وقال الجيش الألماني: "إنه يجري حاليا تجهيز المزيد من الرحلات الجوية".

وقال فولفغانغ هلميش المتحدث باسم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لشؤون سياسة الدفاع في البرلمان إن الطائرتين اللتين أرسلتا يوم السبت كانتا تحملان على متنهما مواد إغاثة لإسرائيل.

وقامت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران بنقل الألمان إلى خارج إسرائيل في رحلات خاصة هذا الأسبوع؛ وتم نقل أكثر من 800 شخص جوا إلى ألمانيا يوم الجمعة وحده.

لكن شركة الطيران قالت يوم السبت إنها أوقفت تلك الرحلات مؤقتا بسبب "الوضع الأمني غير المؤكد" و"قضايا الاستقرار العملياتي التي لم يتم حلها في تل أبيب".

قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها دعمت مغادرة حوالي 2800 ألماني من إسرائيل عن طريق البر والجو والبحر حتى الآن.

وتسعى عدة دول جاهدة لإخراج مواطنيها من إسرائيل منذ أن أطلق إرهابيو حماس آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل واخترقوا الدفاعات الحدودية وهاجموا مناطق في جنوب إسرائيل قبل أسبوع.

يُشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن يظل الوضع الأمني في البلاد متوترا للغاية حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستعد "لهجوم متكامل ومنسق من الجو والبحر والبر" على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا)