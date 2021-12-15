بضربات الترجيح.. قطر تفوز على مصر وتنتزع المركز الثالث في كأس العرب

أحرز المنتخب القطري المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة على أرضه، إثر تغلبه على نظيره المصري 5 / 4 بالضربات الترجيحية اليوم السبت (18 ديسمبر/كانون أول 2021) بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على ملعب استاد "974".
وجاءت المباراة متوسطة المستوى في مجملها، ولم يشهد الشوط الأول سوى عدد ضئيل من الفرص واستمر الحال كذلك خلال الشوط الثاني قبل أن يستعرض المنتخب المصري صحوة هجومية خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن أياً من محاولات الفريقين لم تسفر عن أهداف لتمتد المواجهة لوقت إضافي.
وفي الوقت الإضافي، تفوق المنتخب المصري في الجانب الهجومي وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة لكن حارس المرمى القطري مشعل برشم قدم أداء بطولياً وتصدى لعدد من الكرات الخطيرة، كما افتقدت اللمسات الأخيرة الدقة المطلوبة في فرص أخرى ليستمر التعادل السلبي ويحتكم الفريقان في النهاية إلى ضربات الجزاء الترجيحية، والتي حسمت لصالح المنتخب القطري عبر تصدي الحارس القطري للركلة الأخيرة التي سددها محمد شريف.
أهدر المنتخب المصري ضربتي ترجيح فخسر المباراة
وسجل للمنتخب القطري من ضربات الترجيح، خوخي بوعلام وعبد الكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف. بينما أهدر، حسن الهيدوس (تصدى محمد الشناوي ثم أعيدت الضربة وسددها الهيدوس في المرة الثانية بجوار القائم).
وسجل للمنتخب المصري، محمد مجدي "أفشة" وعمرو السولية وأحمد فتوح وأكرم توفيق، بينما أهدر، أحمد حجازي (اصطدمت بالقائم) ومحمد شريف (تصدى لها حارس المرمى مشعل برشم).
ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)
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