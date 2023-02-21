 بضائع خاضعة للعقوبات لاتزال تصل السوق الروس | DW الأخبار | DW | 22.02.2023

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بضائع خاضعة للعقوبات لاتزال تصل السوق الروس

لا تزال البضائع الخاضعة للعقوبات، من هواتف ذكية غربية وحتى قطع غيار، تصل إلى السوق الروسية. والسبب في ذلك هو أنه لاتزال هناك دول وشركات موالية اقتصاديًا لروسيا.

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