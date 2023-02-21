بضائع خاضعة للعقوبات لاتزال تصل السوق الروس

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لا تزال البضائع الخاضعة للعقوبات، من هواتف ذكية غربية وحتى قطع غيار، تصل إلى السوق الروسية. والسبب في ذلك هو أنه لاتزال هناك دول وشركات موالية اقتصاديًا لروسيا.
خارج حدود أوكرانيا، أدى غزو روسيا لجارتها إلى إحداث تغييرات في أجزاء من النظام العالمي، بما في ذلك تشكيل كتل جديدة لم يشهدها العالم منذ الحرب الباردة فيما يلي بعض التغييرات الرئيسية بعد مرور سنة على الحرب.
أعلنت أكبر خمس شركات غربية للنفط والغاز عن أرباح بنحو مائتي مليار دولار بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط. ويرى خبراء أن انتعاش طلب الصين على النفط سيصب في صالح زيادة أرباح الشركات.
البرنامج النووي الإيراني وصعود مؤشر العلاقات بين السعودية والصين وروسيا، وموقف دول الخليج من الحرب في أوكرانيا كانت من أهم نقاط جلسات نقاش دارت في مؤتمر ميونخ للأمن.
تبدو فكرة تسليم الغرب مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمّدة لأوكرانيا من أجل تمويل عملية إعادة الإعمار، بسيطة لكنها تواجه مشاكل قانونية كبيرة، ما يعني أنه لم يحرز أي تقدم يذكر في هذا الشأن.
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