بصمة ثاني أكسيد الكربون: ليست مسؤولية فردية

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إلى أي مدى ينبغي علينا الشعور بالذنب حيال بصمتنا الكربونية؟ ليس كثيرا بحسب الخبراء، فالملوثون الحقيقيون هم عمالقة النفط والمصانع اللذين يريدون صرف الانتباه عن مسؤولياتهم وتحميلها للأفراد.
أعلنت الولايات المتحدة والصين توصلهما لاتفاق مشترك حول تعزيز "التحرك حيال المناخ". الاتفاق قوبل بترحيب أممي على الفور. كما رأى فيه جون كيري المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ رسالة دعم لنجاح قمة غلاسكو "كوب 26".
تضر الأغذية التي لا تراعي البيِئة بالصحة والمناخ على السواء. ويرى خبراء أن من يريد أغذية صحية رفيقة بالبيِئة عليه التفكير في المنشأ والنقل والتعبئة والتغليف.
التعاون الدولي ضروري لحماية المناخ، بيد أن الخلافات ما زالت مستمرة حول توزيع العمل وحصد النتائج في المشاريع المناخية العالمية، وهذا الخلاف سيشكل قضية ساخنة للنقاش في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو (كوب 26).
الهواتف الذكية مضرة للبيئة، لهذا السبب تعتزم شركة فيرفون" الهولندية طرح إصدارها الجديد من هاتف "فايرفون 4" الذكي الذي قالت إنه صديق للبيئة. في التقرير التالي تتقصى DW عن إمكانية وجود هاتف ذكي غير مضر بالبيئة؟
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