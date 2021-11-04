بصمة ثاني أكسيد الكربون: ليست مسؤولية فردية

قمة غلاسكو- هل سيصل العالم إلى اتفاق بشأن مشاريع حماية المناخ؟

التعاون الدولي ضروري لحماية المناخ، بيد أن الخلافات ما زالت مستمرة حول توزيع العمل وحصد النتائج في المشاريع المناخية العالمية، وهذا الخلاف سيشكل قضية ساخنة للنقاش في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو (كوب 26).