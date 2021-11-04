 بصمة ثاني أكسيد الكربون: ليست مسؤولية فردية | العولمة 3000 | DW | 06.11.2021

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العولمة 3000

بصمة ثاني أكسيد الكربون: ليست مسؤولية فردية

إلى أي مدى ينبغي علينا الشعور بالذنب حيال بصمتنا الكربونية؟ ليس كثيرا بحسب الخبراء، فالملوثون الحقيقيون هم عمالقة النفط والمصانع اللذين يريدون صرف الانتباه عن مسؤولياتهم وتحميلها للأفراد.

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