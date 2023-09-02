بصفقة "قياسية" ـ انتقال كولو مواني من فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان

توصّل باريس سان جرمان بطل فرنسا إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت لضم المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني لخمس سنوات بصفقة "قياسية" للنادي الألماني بلغت 95 مليون يورو (102.5 مليون دولار).

وكان كولو مواني (24 عاماً)، المنتقل إلى فرانكفورت صيف 2022 من نانت، تغيّب عن الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الألماني، رغبة بالانتقال إلى النادي المملوك قطرياً. وأنفق سان جرمان هذا الصيف 345 مليون يورو لجلب 11 لاعباً.

وفيما تعثرت المفاوضات بين الناديين في الساعات الأخيرة قبل اغلاق باب الانتقالات، رفع الطرف الباريسي عرضه إلى 95 مليون يورو، فكتب فرانكفورت على موقعه الرسمي "رسوم انتقال قياسية قدرها 95 مليون يورو. اتخذ القرار باجماع مجلس الادارة والمجلس الاشرافي للنادي".

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه "كنا نودّ بقاء راندال معنا لفترة أطول، لكن تطوّرات الساعات الأخيرة والمعايير الاقتصادية المرتبطة بها والتي تعني صفقة قياسية لأينتراخت كانت حاسمة".

وكان اللاعب الدولي قال في مقابلة مع قناة "سكاي ألمانيا" الثلاثاء "ليس سراً أن باريس سان جرمان قدم لي عرضاً قياسياً". وأضاف: "الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي.. أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك".

وكان كولو مواني أفضل ممرّر حاسم في الدوري الألماني الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع أينتراخت فرانكفورت، بينها 15 هدفًا في الدوري.

وساهم وصيف بطل العالم مع فرنسا في مونديال قطر 2022، في تألق فرانكفورت في النصف الثاني من الموسم الماضي من خلال بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والمباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا، وإنهاء البوندسليغا في المركز السابع.

وبضمّ كولو مواني (هدف في 9 مباريات دولية)، يكون سان جرمان قد أعاد تشكيل هجوم منتخب فرنسا، في ظل تواجد القائد كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه القادم من برشلونة الإسباني، علماً ان الاول أهدر احدى اشهر الفرص في تاريخ كأس العالم "ستبقى في عالقة في حلقي مدى الحياة" وهو منفرد أمام الحارس إيميليانو مارتينيس في اللحظات الأخيرة من النهائي الأخير ضد الأرجنتين التي توّجت باللقب لاحقاً بركلات الترجيح.

ولن يكون مواني قادراً على المشاركة مع فريقه الجديد في مباراة الدوري الأحد على أرض ليون، وذلك بسبب التواء في كاحله الأيمن وفق ما أعلن النادي الباريسي الذي كشف أن الوافد الجديد الآخر الجناح الشاب برادلي باركولا (21 عاماً) سيكون متوفراً لمواجهة ليون، الفريق الذي تركه الخميس في صفقة مقدّرة بخمسين مليون يورو.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)