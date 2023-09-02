 بصفقة "قياسية" ـ انتقال كولو مواني من فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.09.2023

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رياضة

بصفقة "قياسية" ـ انتقال كولو مواني من فرانكفورت إلى باريس سان جيرمان

بعد مفاوضات شاقة تعثرت مرارا، توصل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت الألماني ينتقل بموجبه المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني إلى الفريق الفرنسي مقابل صفقة اعتبرت "قياسية".

المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني (20.08.2023)

قال مواني في لقاء تلفزيوني سابق إن باريس سان جرمان قدم له عرضاً قياسياً وأن الانتقال إلى باريس يمثل فرصة فريدة بالنسبة له

توصّل باريس سان جرمان بطل فرنسا إلى اتفاق مع أينتراخت فرانكفورت لضم المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني لخمس سنوات بصفقة "قياسية" للنادي الألماني بلغت 95 مليون يورو (102.5 مليون دولار).

مختارات

وكان كولو مواني (24 عاماً)، المنتقل إلى فرانكفورت صيف 2022 من نانت، تغيّب عن الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الألماني، رغبة بالانتقال إلى النادي المملوك قطرياً. وأنفق سان جرمان هذا الصيف 345 مليون يورو لجلب 11 لاعباً.

وفيما تعثرت المفاوضات بين الناديين في الساعات الأخيرة قبل اغلاق باب الانتقالات، رفع الطرف الباريسي عرضه إلى 95 مليون يورو، فكتب فرانكفورت على موقعه الرسمي "رسوم انتقال قياسية قدرها 95 مليون يورو. اتخذ القرار باجماع مجلس الادارة والمجلس الاشرافي للنادي".

 

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه "كنا نودّ بقاء راندال معنا لفترة أطول، لكن تطوّرات الساعات الأخيرة والمعايير الاقتصادية المرتبطة بها والتي تعني صفقة قياسية لأينتراخت كانت حاسمة".

وكان اللاعب الدولي قال في مقابلة مع قناة "سكاي ألمانيا" الثلاثاء "ليس سراً أن باريس سان جرمان قدم لي عرضاً قياسياً". وأضاف: "الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي.. أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك".

وكان كولو مواني أفضل ممرّر حاسم في الدوري الألماني الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع أينتراخت فرانكفورت، بينها 15 هدفًا في الدوري.

وساهم وصيف بطل العالم مع فرنسا في مونديال قطر 2022، في تألق فرانكفورت في النصف الثاني من الموسم الماضي من خلال بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والمباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا، وإنهاء البوندسليغا في المركز السابع.

وبضمّ كولو مواني (هدف في 9 مباريات دولية)، يكون سان جرمان قد أعاد تشكيل هجوم منتخب فرنسا، في ظل تواجد القائد كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه القادم من برشلونة الإسباني، علماً ان الاول أهدر احدى اشهر الفرص في تاريخ كأس العالم "ستبقى في عالقة في حلقي مدى الحياة" وهو منفرد أمام الحارس إيميليانو مارتينيس في اللحظات الأخيرة من النهائي الأخير ضد الأرجنتين التي توّجت باللقب لاحقاً بركلات الترجيح.

ولن يكون مواني قادراً على المشاركة مع فريقه الجديد في مباراة الدوري الأحد على أرض ليون، وذلك بسبب التواء في كاحله الأيمن وفق ما أعلن النادي الباريسي الذي كشف أن الوافد الجديد الآخر الجناح الشاب برادلي باركولا (21 عاماً) سيكون متوفراً لمواجهة ليون، الفريق الذي تركه الخميس في صفقة مقدّرة بخمسين مليون يورو.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

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    بعد تكهنات طويلة، انتقل النجم الفرنسي وبطل العالم آنذاك من أتليتكو مدريد إلى نادي برشلونة في عام 2019. ودفع برشلونة إلى غريمه في الدوري الإسباني قيمة الشرط الجزائي البالغ 120 مليون يورو المنصوص عليه في عقد غريزمان القديم مع أتليتكو. وحصل المهاجم على عقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو. لكن لاحقا عاد غريزمان إلى أتلتيكو مقابل أموال أقل بكثير.

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    المركز السادس: إنزو فرنانديز

    صفقة خيالية عقدها فريق بنفيكا لشبونة: في صيف عام 2022، حصل النادي البرتغالي على توقيع لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من نادي ريفر بلايت الأرجنتيني العريق مقابل 14 مليون يورو فقط. وبعد ذلك بسبعة أشهر باعه إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 121 مليون يورو. وفاز فرنانديز مؤخرا مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

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    المركز الخامس - جواو فيليكس

    يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

  • كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ، لكن لموسم واحد فقط

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الرابع - فيليب كوتينيو

    في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

  • عثمان ديمبيلي بقميص الديوك الفرنسية في كأس الأمم الأوربية 2020.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثالث - عثمان ديمبيلي

    عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

  • مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في نهائي كأس العالم بقطر، قبل أن تخسر فرنسا اللقب لصالح الأرجنتين عبر ركلات الترجيح.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثاني - كيليان مبابي

    نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

  • نيمار بعدما سجل في مباراة ودية أمام منتخب غانا (23/9/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الأول - نيمار

    222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة


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