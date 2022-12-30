بصفقة خيالية.. النصر السعودي يعلن ضم رونالدو رسميا

كتب نادي النصر السعودي اليوم الجمعة (30 كانون الأول/ يناير 2022) على موقعه الرسمي "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي ال معمّر قبل قليل عقداً معنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.. حتى عام 2025"، مضيفاً أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.
ونقل النادي عن اللاعب البالغ 37 عاماً قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سوياً بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".
وكتب النصر "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدماً لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال القادمة".
وكان مصدر مقرب من النادي، كشف في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن قيمة انتقال رونالدو بلغت "أكثر من 200 مليون يورو" وأن اللاعب الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أوروبا 2016 "سيصل الرياض الأسبوع المقبل".
ويصل النجم البرتغالي المتوج بخمسة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى الدوري السعودي على خلفية مشاركة مخيبة في مونديال قطر وانفصال غير ودي على الإطلاق عن مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي قرر التخلي عنه بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له ولمدربه الهولندي إريك تن هاغ.
مونديال قطر كان مخيبا لآمال كريستيانو رونالدو كما أن أداءه لم يكن بالمستوى المعهود وجلس على مقاعد البدلاء أكثر مما لعب
خيبة مونديال قطر
بدا واضحاً في مونديال قطر لكرة القدم الذي اختتم في 18 الشهر الحالي بإحراز غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسياللقب على حساب كيليان مبابي ورفاقه في المنتخب الفرنسي، أنرونالدو دخل الحقبة الأخيرة من مسيرته المظفرة بعدما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في الدورين ثمن وربع النهائي من مشاركته الخامسة في النهائيات العالمية.
و كان مونديال قطر مخيبا للآمال بالنسبة الى رونالدو من كل الجوانب على الرغم من أنه سجل هدف الافتتاح لفريقه في مرمى غانا من ركلة جزاء، ليصبح بالتالي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفاً في خمس نسخ مختلفة. لكن الباقي لم يكن كافيا لأنه قدم عرضاً مخيباً للآمال ضد الأوروغواي ثم أمام كوريا الجنوبية.
وبعد اكتفائه بالجلوس على مقاعد البدلاء في الفوز الكاسح على سويسرا (6-1) في ثمن النهائي، دخل في الشوط الثاني من مباراة ربع النهائي ضد المغرب (صفر-1)، من دون أن يقدم أي شيء يذكر، ليذهب سدى احتفاله بخوضه 196 مباراة دولية، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الكويتي بدر المطوّع.
خ.س/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ)
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لويس سواريز (35 عاما)
القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)
تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
تياغو سيلفا (38 عاما)
تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
لوكا مودريتش (37 عاما)
يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.
-
على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم
سيرجيو بوسكيس (34 عاما)
شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م
الكاتب: مهدوي رضوان