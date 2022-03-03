 بشكل مفاجئ .. وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.11.2022

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بشكل مفاجئ .. وفاة وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي

توفي وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي على نحو مفاجئ عن عمر ناهز 64 عاماً بحسب ما ذكرت وكالة أنباء بيلتا الرسمية. يذكر أن ماكي كان مؤيداً للعلاقات الوثيقة بين موسكو ومينسك ويرى أن الغرب هو من أشعل الحرب مع أوكرانيا

وزير خارجية روسيا البيضاء الراحل فلاديمير ماكي

كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلده مع الغرب

ذكرت وكالة أنباء بيلتا الرسمية اليوم السبت (26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022) أن وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي توفي عن 64 عاماً.

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وقالت الوكالة: "توفي وزير الخارجية فلاديمير ماكي فجأة"، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية. وشغل ماكي منصبه منذ عام 2012.

وحضر ماكي (64 عاماً) مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري لعدة دول سوفيتية سابقة، في يريفان الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين.

وقبل الانتخابات الرئاسية والاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة في بيلاروسيا في 2020، كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلده مع الغرب وانتقد روسيا. ولكنه غير موقفه بشكل مفاجئ بعد بدء الاحتجاجات، وقال إنها حدثت بإيعاز عملاء غربيين.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط، قال ماكي، وهو مؤيد للعلاقات الوثيقة بين موسكو ومينسك، إن الغرب هو من أشعل الحرب وإنه ينبغي للسلطات الأوكرانية قبول الشروط الروسية للسلام.

ماكي ولافروف في لقاء سابق - أرشيفية

كان من المقرر أن يلتقي ماكي بنظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل

وقبل أيام من بدء الحرب، وعد ماكي بأنه لن تكون ثمة هجمات على أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا. ولكن بعد عدة أيام، أثبتت القوات الروسية أنه كان مخطئا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر قناتها على تيليغرام "نحن في حالة صدمة من أنباء وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي. وستُنشر التعازي الرسمية قريباً".

وتقدم رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو، الذي احتفظ بالسلطة على الرغم من احتجاجات عام 2020، بتعازيه أيضاً.

ووصفت سفياتلانا تسيخانوسكايا زعيمة المعارضة المنفية ماكي بأنه خائن لشعب بيلاروسيا وذلك في معرض تعليقها على موته. وقالت "في 2020، خان ماكي شعب بيلاروسيا ودعم الطغيان. هكذا سيتذكره شعب بيلاروسيا".

ع.ح./ص.ش. (رويترز)

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