 بسنتي هاني... مسيحي يصنع فوانيس رمضان في الشهر الفضيل لإظهار المحبة والتآخي في المجتمع المصري | DW الأخبار | DW | 11.04.2023

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بسنتي هاني... مسيحي يصنع فوانيس رمضان في الشهر الفضيل لإظهار المحبة والتآخي في المجتمع المصري

صنع فوانيس رمضان هي مهنة أصيلة في مصر، ولكن هذه المرة يقوم المسيحي بسنتي هاني بتصنيع فوانيس رمضان من فن الأركت، وهو فن نحت الخشب ليبيعها لزبائنه بمنطقة الفيوم في هذا الشهر الفضيل.

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