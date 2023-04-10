بسنتي هاني... مسيحي يصنع فوانيس رمضان في الشهر الفضيل لإظهار المحبة والتآخي في المجتمع المصري

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صنع فوانيس رمضان هي مهنة أصيلة في مصر، ولكن هذه المرة يقوم المسيحي بسنتي هاني بتصنيع فوانيس رمضان من فن الأركت، وهو فن نحت الخشب ليبيعها لزبائنه بمنطقة الفيوم في هذا الشهر الفضيل.
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونمتصلين وا بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 08 أبريل وحتى يوم الجمعة 14 أبريل 2023.
يعيد نفوذ الصين المتصاعد خلط الأوراق في القطب الشمالي. فهي تريد توسيع نفوذها في هذه المنطقة ذات الأهمية الجيوسياسية. غير أن الولايات المتحدة قلقة وروسيا تشتم رائحة صفقات تجارية. ماذا تريد الصين في تلك المنطقة؟
في تصريحات خاصة لـ DW، قالت وزارة العمل الألمانية إن أمام العمالة الماهرة من الدول العربية فرصة كبيرة للاستفادة من التعديلات الجديدة لاستقدام العمالة على أساس نظام النقاط، وخاصة للعاملين في مجال التمريض والرعاية الطبية.
قالت مهمة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا الاثنين، إن لديها "مبررات معقولة" تدعم الاعتقاد بارتكاب مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من بينها جرائم ضد المهاجرين.
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