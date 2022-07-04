 بستين رصاصة! مقتل رجل أسود على يد الشرطة يثير الغضب بأمريكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2022

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بستين رصاصة! مقتل رجل أسود على يد الشرطة يثير الغضب بأمريكا

بعد مقتل شاب أسود بستين رصاصة لرجال الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مرورية، خرجت مظاهرات تطالب بالعدالة للشاب جايلاند. وأوقف إداريًا عناصر الشرطة الثمانية المعنيّون بمقتله، في انتظار انتهاء التحقيق القضائي.

احتجاجات في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة (الثالث من تموز/يوليو 2022)

المحتجون طالبوا بـ"العدالة لجايلاند"، وهو شاب أسود قتل بستين رصاصة لرجال الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مرورية

تظاهر مئات الأشخاص الأحد (الثالث من تموز/يوليو 2022) في مدينة أكرون بولاية أوهايو في شمال الولايات المتحدة بعد بثّ مقطع مصور يُظهر عناصر شرطة يطلقون النار على شاب أسود أصيب -حسب محاميه- بستّين رصاصة.

مختارات

ليس عنف الشرطة الاختلال الوحيد الذي تعاني منه الولايات المتحدة، بل هناك مشاكل أخرى تتفاقم في هذا البلد الغني. هل تمثل أمريكا نموذجا للرفاه الاجتماعي أم أن البلد الذي يرسل عشرات المليارات من المساعدات للخارج يعاني بدوره؟

الاضطرابات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد تكشف عن التفاوت الاجتماعي العميق داخل المجتمع. خبراء يعتقدون أن الرئيس ترامب يستغل الاحتجاجات لمصلحته في الانتخابات المقبلة وقد ينجح في ذلك.

وبينما دعت السلطات إلى الهدوء، سار حشد نحو مقر بلديّة المدينة، رافعًا لافتات تُطالب بـ"العدالة لجايلاند". وقُتل جايلاند ووكر (25 عامًا) في 27 حزيران/يونيو أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مروريّة. ويُظهر مقطع فيديو عنيف جدًا نشرته الشرطة الأحد، الشابّ وقد اخترق الرصاص جسده.

وكانت جمعيّات مناهضة للعنصريّة دعت إلى يوم رابع من التظاهرات، الأحد، في هذه المدينة التي تقطنها 190 ألف نسمة والقريبة من كليفلاند. وظلّت هذه المسيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتّر الذي سُجّل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمنيّ وشتموا عناصر الشرطة. وقال رئيس المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية (NAACP) ديريك جونسون إن ما حصل "جريمة قتل"، وأكد: "هذا الرجل الأسود قتل (..) بسبب مخالفة مرورية محتملة. هذا لا يحصل للسكان البيض في الولايات المتحدة".

وفي ختام تجمع أول بقيت بعض الحشود في الشارع للاحتجاج مع حلول المساء لكن لم تسجل أي أعمال عنف. وقد تواصل الاحتجاج أيضًا حتى المساء، مع بقاء نحو مئة شخص الأحد في الشارع، لكن هذه المرة سجلت بعض التجاوزات مع إضرام النار في سلال مهملات وتحطيم نوافذ بعض الآليات الثقيلة، مثل كاسحات ثلوج، نشرت حول مركز الشرطة لحمايته. وانتشر عناصر مكافحة الشغب وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لصد الحشود. وفيما ظلت المعلومات حول مقتل الشاب الصادرة عن السلطات قليلة جدًا لأيام عدة، نشرت سلطات أكرون الأحد مقطعين مصورين.

المحتجون يحملون صور جايلاند

المحتجون يحملون صور جايلاند


تحقيق قضائي
المقطع الأول عبارة عن تجميع لمقاطع مصورةوللقطات من شاشات كاميرات خاصة بعناصر الشرطة، مرفق بتعليق. أما الثاني فيشمل عملية المطاردة وإطلاق النار بالكامل وأخذ من كاميرا شرطي أيضًا. وجاء في التعليق المرافق أن ووكر لم يوقف سيارته ولاذ بالفرار وبدأت الشرطة عندها مطاردته وأطلق عناصر عدة من الشرطة النار على سيارته.

وبعد عملية مطاردة استمرت دقائق عدة، خرج ووكر من سيارته التي كانت لا تزال تتقدم وفر مشيًا. وحاول عناصر الشرطة عندها السيطرة عليه بمسدسات تايزر من دون جدوى. ولحق به عدة عناصر من بينهم إلى موقف سيارات. والمشاهد عندها مبهمة جدًا لتمييز ما حصل بوضوح، لكن الشرطة أكدت ان الرجل البالغ 25 عامًا تصرف بطريقة أثارت خشية من أنه يشكل "تهديدًا قاتلًا".

وفتح كل عناصر الشرطة المتواجدين النار مطلقين رصاصات عدة. وأعلنت وفاة ووكر في المكان. ويذكر هذا الحادث بمقتل رجال سود آخرين خلال حوادث مع الشرطة ما أثار احتجاجات واسعة على العنصرية وعنف الشرطة.

وقال رئيس بلدية المدينة دان هوريغن إنّ "كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنًا، وأنا أؤيّد تمامًا حقّ السكّان في التجمّع السلمي". وعبّر خلال مؤتمر صحافي عن حزنه الكبير، مضيفًا: "لكنّي آمل في أن يكون الناس مدركين أن العنف والدمار ليسا الحلّ".

وأعلن كذلك فتح تحقيق مستقل. وقال بوبي ديشيلو، محامي أسرة ووكر، لصحيفة نيويورك تايمز: "أنا محام منذ 22 عامًا ولم يسبق لي أن شاهدت شيئًا من قبيل ما هو وارد في مقطع الفيديو هذا".

وقال رئيس الشرطة ستيف ميليت من جهته إنّ تقرير الطبيب الشرعيّ سجّل وجود 60 إصابة في جثّة ووكر. وأكد ديتشيلو أن الرجل أصيب بستين رصاصة. وقد أوقِف إداريًا عناصر الشرطة الثمانية المعنيّون بمقتله، في انتظار انتهاء التحقيق القضائي.

وكتب نجم كرة السلة الأمريكي لوبورن جيمس وهو من أكرون في تغريدة، أنه يصلي من أجل مدينته. وألغت بلدية المدينة الخميس مهرجانا سنوياّ كان منتظرًا في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لمناسبة العيد الوطني (4 تمّوز/يوليو)، معتبرة أنّ "الوقت ليس مناسبًا للاحتفالات".
م.ع.ح/ح.ز (أ ف ب)

  • Ein Graffitikunstwerk auf einer Backsteinwand zeigt das Gesicht George Floyds sowie seinen Namen als großformatigen Schriftzug, außerdem die Namen weiterer afro-amerikanischer Opfer von Polizeigewalt in den USA. Das Gemälde ist in hellblau und orange gehalten. Vor dem Gemälde liegen Gegenstände und Protestschilder, die Trauernde hinterlassen haben.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    مينيابوليس

    هز العالم مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 آيار/ مايو عام 2020 بعد ضغط شرطي بركبته على رقبة فلويد. مقتله أطلق موجة من التظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة". في مدينته وحيث قتل تنتشر صور مرسومة على جدران.

  • Ansicht einer Wand in der Hennepin Avenue in Minneapolis, auf der die Gesichter von George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor, Tamir Rice und Philando Castile zu sehen sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    وجوه مختلفة ورسالة واحدة...

    على هذا الجدار رسمت وجوه مواطنات ومواطنين أميركيين من أصول أفريقية قضوا نحبهم نتيجة عنف الشرطة. جورج فلويد، إيريك غارنر، بريونا تايلر، تامير رايس، فيلاندو كاستل. تعددت الوجوه والنتيجة واحدة.

  • Ein Wandgemälde von George Floyd ganz in schwarz-weiß. Davor liegen im Schnee Blumen und andere Gedenkstücke.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    رسائل مختلفة

    فن الشارع المعادي للعنصرية في الولايات المتحدة تنوع بين صور على الجدران إلى صور معلقة على الرصيف تحيطها باقات الورد ورسائل ضد العنصرية.

  • Auf dem verschneiten Union Square in New York City prangt ein grau-schwarz-weißes Wandgemälde hinter einem blauen Briefkasten, auf dem der Schriftzug Black Lives Matter sowie die Namen derer zu lesen sind, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    نيويورك

    "حياة السود مهمة" الجملة التي حركت مئات آلاف المتظاهرين المناهضين للعنف ضد السود. هذه الصورة في مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، خُطت عليها أسماء ضحايا من أصول أفريقية على يد الشرطة.

  • Ein Wandgemälde in Washington, D. C.: Eine schwarze Faust hält eine US-amerikanische Flagge in die Höhe, auf der Black Lives Matter steht.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    واشنطن بعد تنصيب الرئيس بايدن

    في العاصمة واشنطن، في قلب الصورة جورج فلويد وحوله ضحايا آخرين. جملة "حياة السود مهمة" كتبت بألوان العلم الأميركي، في إشارة إلى المواطنة والمطالبة بالمواساة.

  • Diese Streetart zeigt eine schwarze Frau mit pinkem, langen Haar. Um sie ist der Schriftzug Fight the Power in rot angeordnet.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    أغنية ورمز

    أغنية "Fight the Power" لفريق "Public Enemy" على جدار في مدينة واشنطن. أغنية الهب هوب الشهيرة ظهرت عام 1989 تطالب بالحرية والمساواة للمواطنين من أصول أفريقية.

  • Ein goldenes Portrait des Bürgerrechtlers Martin Luther King jr.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    الحاضر الغائب

    مارتن لوثر كينغ جونيور زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. "عندي حلم"، "I have a dream" جملته الشهيرة التي مازالت حية، رغم مقتله في الرابع من أبريل 1968.

  • George Floyds Kopf vor einem gelben Hintergrund auf einer Häuserecke in Venezuela.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في فنزويلا

    في مدينة فالنسيا في فنزويلا المجاورة للولايات المتحدة، صورة جورج فلويد على جدار. رئيس بلدية المدينة طلب رسم الصورة مع مايكروفون، للتذكير بأن فلويد كانت له محاولات في عالم غناء الراب.

  • George Floyds Gesicht neben dem knalligen, rot-gelben Schriftzug I can't breath

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    برلين ...

    على جدار برلين ، فلويد حاضر مع جملته الاخيرة قبل أن يموت خنقا تحت ركبة شرطي: "لا أستطيع التنفس".

  • An einer Gebäudewand in Köln recekn auf einem schwarz-blauen Gemälde Aktivistinnen und Aktivisten ihre Fäuste in die Höhe und halten ein Black Lives Matter-Schild

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    كولونيا

    تظاهر الآلاف في ألمانيا لنصرة حركة "حياة السود مهمة"، في رابع أكبر مدينة بألمانيا، مدينة كولونيا، حيث رسمت هذه الصورة.

  • An einem sonnigen Tag in Gazastadt läuft eine Frau mit pinkem Kopftuch und Jeans an einer Mauer vorbei, auf der ein Portrait von George Floyd zu sehen ist, außerdem die Slogans We Are Not Numbers und Black Lives Matter und zwei Hände, eine schwarz, eine weiß, die ein Herz bilden.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في غزة

    فلويد وصل إلى قطاع غزة، غادر الحياة لكن طريقة قتله بلغت كل مكان. أدانت محكمة أميركية ديريك تشوفين، الشرطي الذي مات فلويد تحت ركبته ولم يسمح له بالتنفس. يواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. إعداد: كريستينا ليهنين/ عباس الخشالي.